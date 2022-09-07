Рейтинг@Mail.ru
В России обнаружили возможные подтверждения древнего потопа - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220907/arkheologiya-1814820916.html
В России обнаружили возможные подтверждения древнего потопа
В России обнаружили возможные подтверждения древнего потопа - РИА Новости, 07.09.2022
В России обнаружили возможные подтверждения древнего потопа
Два поселения авторов беломорских петроглифов (выбитых в камне рисунков) обнаружили ученые Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) в Карелии. По... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:00
2022-09-07T10:33
наука
археология
россия
беломорский район
архангельск
университетская наука
навигатор абитуриента
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814568585_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a20bd9d355fbc47c9eea4c6649af76ce.jpg
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Два поселения авторов беломорских петроглифов (выбитых в камне рисунков) обнаружили ученые Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) в Карелии. По их словам, поселения ушли под воду из-за масштабного подъема уровня моря более 6000 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.Участники экспедиции под руководством доцента кафедры отечественной истории ПетрГУ Александра Жульникова открыли два поселения племен-авторов беломорских петроглифов. Вероятно, жители покинули их из-за масштабного подъема уровня морской воды. Об этом свидетельствуют найденные под массивным слоем морского песка предметы быта, наспех оставленные поселенцами около 6 000 лет назад.Историк уточнил, что на данный момент нет оснований говорить о тотальном характере древнего потопа, но вода прибывала стремительно, и это могло быть связано с глобальными климатическими изменениями.По его словам, дальнейшие исследования будут направлены на установление масштаба наводнения. Данные могут стать полезными не только археологам и историкам, но и климатологам. Для прогнозирования изменений погоды важна полная картина климатических сдвигов в далеком прошлом – пояснил руководитель экспедиции ПетрГУ. А другие результаты раскопок помогут расширить миграционную карту древних людей на севере России."Мы обнаружили сосуды с ромбоямочным орнаментом, а также сосуд с узором из оттисков гребенчатого штампа в виде арок, который имеет зауральское происхождение. То, как он попал в арктическую Карелию, остается вопросом, но теперь ясно, что связь с Зауральем у изучаемых племен была. Еще экспедиция зафиксировала много кремневых наконечников от стрел, которые принесены с района северной Двины (нынешний Архангельск, сотни километров от Беломорского района)", – добавил Жульников.Также экспедиции удалось уточнить, что места нанесения беломорских петроглифов были домашними, семейными святилищами. Древние люди не создавали поселений так близко к общеплеменным религиозным центрам, как в случае с авторами карельских писаниц. Но рисунки выполняли явно магическую функцию – использовались для удачной рыбной ловли или охоты, обращает внимание ученый. Значит, их наносили в повседневных целях небольшие группы людей, живущих поблизости.Всего найдено свыше 2500 петроглифов в Беломорском районе Карелии, самый частый рисунок – лодка, так как древние люди постоянно плавали на соседние острова, путешествие могло быть опасным, и рисунок выполнял функцию оберега, продолжил историк.Комплексное исследование археологических находок поможет реконструировать историю миграций племен VI-V тысячелетий до н.э. на севере России и определить значимые климатические процессы того времени, суммировал Жульников.
https://ria.ru/20220726/belgu-1805151488.html
россия
беломорский район
архангельск
республика карелия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814568585_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_c122fa58eaeab18831bddd3f28c596bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
археология, россия, беломорский район, архангельск, университетская наука, навигатор абитуриента, наука, республика карелия, что не найдешь в учебнике
Наука, Археология, Россия, Беломорский район, Архангельск, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Наука, Республика Карелия, Что не найдешь в учебнике
09:00 07.09.2022 (обновлено: 10:33 07.09.2022)
 

В России обнаружили возможные подтверждения древнего потопа

© Фото : Петрозаводский государственный университетРасчистка развала древнего сосуда на стоянке Золотец 40
Расчистка развала древнего сосуда на стоянке Золотец 40 - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Фото : Петрозаводский государственный университет
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Два поселения авторов беломорских петроглифов (выбитых в камне рисунков) обнаружили ученые Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) в Карелии. По их словам, поселения ушли под воду из-за масштабного подъема уровня моря более 6000 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.
Участники экспедиции под руководством доцента кафедры отечественной истории ПетрГУ Александра Жульникова открыли два поселения племен-авторов беломорских петроглифов. Вероятно, жители покинули их из-за масштабного подъема уровня морской воды. Об этом свидетельствуют найденные под массивным слоем морского песка предметы быта, наспех оставленные поселенцами около 6 000 лет назад.
"Еще в 30-х годах советские археологи нашли поселение неподалеку от петроглифов, которое было занесено морским песком. Тогда они предположили, что было какое-то подтопление, но локальное. Теперь мы обнаружили две другие стоянки древних людей и нашли там керамическую посуду, занесенную морским песком. Вероятно, хозяева ее оставили, когда покидали затопляемые участки", – прокомментировал Александр Жульников.
Историк уточнил, что на данный момент нет оснований говорить о тотальном характере древнего потопа, но вода прибывала стремительно, и это могло быть связано с глобальными климатическими изменениями.
По его словам, дальнейшие исследования будут направлены на установление масштаба наводнения. Данные могут стать полезными не только археологам и историкам, но и климатологам. Для прогнозирования изменений погоды важна полная картина климатических сдвигов в далеком прошлом – пояснил руководитель экспедиции ПетрГУ. А другие результаты раскопок помогут расширить миграционную карту древних людей на севере России.
© Фото : Петрозаводский государственный университетПоселение создателей Беломорских петроглифов, найденные сотрудниками ПетрГУ
Поселение создателей Беломорских петроглифов, найденные сотрудниками ПетрГУ
1 из 4
Поселение создателей Беломорских петроглифов, найденные сотрудниками ПетрГУ
© Фото : Петрозаводский государственный университет
© Фото : Петрозаводский государственный университетПоздненеолитическая гребенчато-ямочная керамика с необычным орнаментом из шурфа
Поздненеолитическая гребенчато-ямочная керамика с необычным орнаментом из шурфа
2 из 4
Поздненеолитическая гребенчато-ямочная керамика с необычным орнаментом из шурфа
© Фото : Петрозаводский государственный университет
© Фото : Петрозаводский государственный университетФрагменты, найденные сотрудниками ПетрГУ на месте поселения создателей Беломорских петроглифов
Фрагменты, найденные сотрудниками ПетрГУ на месте поселения создателей Беломорских петроглифов
3 из 4
Фрагменты, найденные сотрудниками ПетрГУ на месте поселения создателей Беломорских петроглифов
© Фото : Петрозаводский государственный университет
© Фото : Петрозаводский государственный университетКремневый наконечник стрелы из шурфа
Кремневый наконечник стрелы из шурфа
4 из 4
Кремневый наконечник стрелы из шурфа
© Фото : Петрозаводский государственный университет
1 из 4
Поселение создателей Беломорских петроглифов, найденные сотрудниками ПетрГУ
© Фото : Петрозаводский государственный университет
2 из 4
Поздненеолитическая гребенчато-ямочная керамика с необычным орнаментом из шурфа
© Фото : Петрозаводский государственный университет
3 из 4
Фрагменты, найденные сотрудниками ПетрГУ на месте поселения создателей Беломорских петроглифов
© Фото : Петрозаводский государственный университет
4 из 4
Кремневый наконечник стрелы из шурфа
© Фото : Петрозаводский государственный университет
"Мы обнаружили сосуды с ромбоямочным орнаментом, а также сосуд с узором из оттисков гребенчатого штампа в виде арок, который имеет зауральское происхождение. То, как он попал в арктическую Карелию, остается вопросом, но теперь ясно, что связь с Зауральем у изучаемых племен была. Еще экспедиция зафиксировала много кремневых наконечников от стрел, которые принесены с района северной Двины (нынешний Архангельск, сотни километров от Беломорского района)", – добавил Жульников.
Также экспедиции удалось уточнить, что места нанесения беломорских петроглифов были домашними, семейными святилищами. Древние люди не создавали поселений так близко к общеплеменным религиозным центрам, как в случае с авторами карельских писаниц. Но рисунки выполняли явно магическую функцию – использовались для удачной рыбной ловли или охоты, обращает внимание ученый. Значит, их наносили в повседневных целях небольшие группы людей, живущих поблизости.
Всего найдено свыше 2500 петроглифов в Беломорском районе Карелии, самый частый рисунок – лодка, так как древние люди постоянно плавали на соседние острова, путешествие могло быть опасным, и рисунок выполнял функцию оберега, продолжил историк.
Комплексное исследование археологических находок поможет реконструировать историю миграций племен VI-V тысячелетий до н.э. на севере России и определить значимые климатические процессы того времени, суммировал Жульников.
Студенты НИУ БелГУ на раскопках столицы Харазского Каганата
26 июля, 17:59Наука
На Волге археологи нашли древний заброшенный город
 
НаукаАрхеологияРоссияБеломорский районАрхангельскУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаНаукаРеспублика КарелияЧто не найдешь в учебнике
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала