https://ria.ru/20220907/arkheologiya-1814820916.html

В России обнаружили возможные подтверждения древнего потопа

В России обнаружили возможные подтверждения древнего потопа - РИА Новости, 07.09.2022

В России обнаружили возможные подтверждения древнего потопа

Два поселения авторов беломорских петроглифов (выбитых в камне рисунков) обнаружили ученые Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) в Карелии. По... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T09:00

2022-09-07T09:00

2022-09-07T10:33

наука

археология

россия

беломорский район

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наука

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Два поселения авторов беломорских петроглифов (выбитых в камне рисунков) обнаружили ученые Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) в Карелии. По их словам, поселения ушли под воду из-за масштабного подъема уровня моря более 6000 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.Участники экспедиции под руководством доцента кафедры отечественной истории ПетрГУ Александра Жульникова открыли два поселения племен-авторов беломорских петроглифов. Вероятно, жители покинули их из-за масштабного подъема уровня морской воды. Об этом свидетельствуют найденные под массивным слоем морского песка предметы быта, наспех оставленные поселенцами около 6 000 лет назад.Историк уточнил, что на данный момент нет оснований говорить о тотальном характере древнего потопа, но вода прибывала стремительно, и это могло быть связано с глобальными климатическими изменениями.По его словам, дальнейшие исследования будут направлены на установление масштаба наводнения. Данные могут стать полезными не только археологам и историкам, но и климатологам. Для прогнозирования изменений погоды важна полная картина климатических сдвигов в далеком прошлом – пояснил руководитель экспедиции ПетрГУ. А другие результаты раскопок помогут расширить миграционную карту древних людей на севере России."Мы обнаружили сосуды с ромбоямочным орнаментом, а также сосуд с узором из оттисков гребенчатого штампа в виде арок, который имеет зауральское происхождение. То, как он попал в арктическую Карелию, остается вопросом, но теперь ясно, что связь с Зауральем у изучаемых племен была. Еще экспедиция зафиксировала много кремневых наконечников от стрел, которые принесены с района северной Двины (нынешний Архангельск, сотни километров от Беломорского района)", – добавил Жульников.Также экспедиции удалось уточнить, что места нанесения беломорских петроглифов были домашними, семейными святилищами. Древние люди не создавали поселений так близко к общеплеменным религиозным центрам, как в случае с авторами карельских писаниц. Но рисунки выполняли явно магическую функцию – использовались для удачной рыбной ловли или охоты, обращает внимание ученый. Значит, их наносили в повседневных целях небольшие группы людей, живущих поблизости.Всего найдено свыше 2500 петроглифов в Беломорском районе Карелии, самый частый рисунок – лодка, так как древние люди постоянно плавали на соседние острова, путешествие могло быть опасным, и рисунок выполнял функцию оберега, продолжил историк.Комплексное исследование археологических находок поможет реконструировать историю миграций племен VI-V тысячелетий до н.э. на севере России и определить значимые климатические процессы того времени, суммировал Жульников.

https://ria.ru/20220726/belgu-1805151488.html

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