09:00 07.09.2022 (обновлено: 10:33 07.09.2022)
В России обнаружили возможные подтверждения древнего потопа
© Фото : Петрозаводский государственный университетРасчистка развала древнего сосуда на стоянке Золотец 40
© Фото : Петрозаводский государственный университет
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Два поселения авторов беломорских петроглифов (выбитых в камне рисунков) обнаружили ученые Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) в Карелии. По их словам, поселения ушли под воду из-за масштабного подъема уровня моря более 6000 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.
Участники экспедиции под руководством доцента кафедры отечественной истории ПетрГУ Александра Жульникова открыли два поселения племен-авторов беломорских петроглифов. Вероятно, жители покинули их из-за масштабного подъема уровня морской воды. Об этом свидетельствуют найденные под массивным слоем морского песка предметы быта, наспех оставленные поселенцами около 6 000 лет назад.
"Еще в 30-х годах советские археологи нашли поселение неподалеку от петроглифов, которое было занесено морским песком. Тогда они предположили, что было какое-то подтопление, но локальное. Теперь мы обнаружили две другие стоянки древних людей и нашли там керамическую посуду, занесенную морским песком. Вероятно, хозяева ее оставили, когда покидали затопляемые участки", – прокомментировал Александр Жульников.
Историк уточнил, что на данный момент нет оснований говорить о тотальном характере древнего потопа, но вода прибывала стремительно, и это могло быть связано с глобальными климатическими изменениями.
По его словам, дальнейшие исследования будут направлены на установление масштаба наводнения. Данные могут стать полезными не только археологам и историкам, но и климатологам. Для прогнозирования изменений погоды важна полная картина климатических сдвигов в далеком прошлом – пояснил руководитель экспедиции ПетрГУ. А другие результаты раскопок помогут расширить миграционную карту древних людей на севере России.
© Фото : Петрозаводский государственный университетПоселение создателей Беломорских петроглифов, найденные сотрудниками ПетрГУ
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Поселение создателей Беломорских петроглифов, найденные сотрудниками ПетрГУ
© Фото : Петрозаводский государственный университет
© Фото : Петрозаводский государственный университетПоздненеолитическая гребенчато-ямочная керамика с необычным орнаментом из шурфа
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Поздненеолитическая гребенчато-ямочная керамика с необычным орнаментом из шурфа
© Фото : Петрозаводский государственный университет
© Фото : Петрозаводский государственный университетФрагменты, найденные сотрудниками ПетрГУ на месте поселения создателей Беломорских петроглифов
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Фрагменты, найденные сотрудниками ПетрГУ на месте поселения создателей Беломорских петроглифов
© Фото : Петрозаводский государственный университет
© Фото : Петрозаводский государственный университетКремневый наконечник стрелы из шурфа
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Кремневый наконечник стрелы из шурфа
© Фото : Петрозаводский государственный университет
1 из 4
Поселение создателей Беломорских петроглифов, найденные сотрудниками ПетрГУ
© Фото : Петрозаводский государственный университет
2 из 4
Поздненеолитическая гребенчато-ямочная керамика с необычным орнаментом из шурфа
© Фото : Петрозаводский государственный университет
3 из 4
Фрагменты, найденные сотрудниками ПетрГУ на месте поселения создателей Беломорских петроглифов
© Фото : Петрозаводский государственный университет
4 из 4
Кремневый наконечник стрелы из шурфа
© Фото : Петрозаводский государственный университет
"Мы обнаружили сосуды с ромбоямочным орнаментом, а также сосуд с узором из оттисков гребенчатого штампа в виде арок, который имеет зауральское происхождение. То, как он попал в арктическую Карелию, остается вопросом, но теперь ясно, что связь с Зауральем у изучаемых племен была. Еще экспедиция зафиксировала много кремневых наконечников от стрел, которые принесены с района северной Двины (нынешний Архангельск, сотни километров от Беломорского района)", – добавил Жульников.
Также экспедиции удалось уточнить, что места нанесения беломорских петроглифов были домашними, семейными святилищами. Древние люди не создавали поселений так близко к общеплеменным религиозным центрам, как в случае с авторами карельских писаниц. Но рисунки выполняли явно магическую функцию – использовались для удачной рыбной ловли или охоты, обращает внимание ученый. Значит, их наносили в повседневных целях небольшие группы людей, живущих поблизости.
Всего найдено свыше 2500 петроглифов в Беломорском районе Карелии, самый частый рисунок – лодка, так как древние люди постоянно плавали на соседние острова, путешествие могло быть опасным, и рисунок выполнял функцию оберега, продолжил историк.
Комплексное исследование археологических находок поможет реконструировать историю миграций племен VI-V тысячелетий до н.э. на севере России и определить значимые климатические процессы того времени, суммировал Жульников.
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