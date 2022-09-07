https://ria.ru/20220907/almazy-1814986538.html

Носов: верх цинизма называть российские алмазы "кровавыми", покупая их

Носов: верх цинизма называть российские алмазы "кровавыми", покупая их - РИА Новости, 07.09.2022

Носов: верх цинизма называть российские алмазы "кровавыми", покупая их

Губернатор Магаданской области Сергей Носов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) назвал цинизмом покупку и использование российских... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T01:31

2022-09-07T01:31

2022-09-07T01:34

сша

россия

в мире

магаданская область

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) назвал цинизмом покупку и использование российских алмазов недружественными странами, которые в это же время призывают присвоить им статус "кровавых".Ранее газета The New York Times со ссылкой на письмо представителя американского госдепа Джорджа Каджати председателю Кимберлийского процесса сообщила, что США, ЕС и Канада призывают присвоить российским алмазам статус "кровавых" (добытых нелегально для финансирования региональных конфликтов и террористических группировок) из-за ситуации на Украине."Те же самые алмазы, когда они падают в общий сундук, где много алмазов или бриллиантов, очень трудно определить, где чьи", - подчеркнул губернатор.Ранее в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сказал, что недружественные страны пытаются сделать российские алмазы "токсичными", но это не поможет удалить их с рынка, так как три четверти населения Земли любят Россию и будут покупать российские бриллианты с удовольствием.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/kolyma-1814986354.html

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россия

магаданская область

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Максим Горбачев

сша, россия, в мире, магаданская область, восточный экономический форум — 2022 (вэф)