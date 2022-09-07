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Носов: верх цинизма называть российские алмазы "кровавыми", покупая их - РИА Новости, 07.09.2022
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Носов: верх цинизма называть российские алмазы "кровавыми", покупая их
Носов: верх цинизма называть российские алмазы "кровавыми", покупая их - РИА Новости, 07.09.2022
Носов: верх цинизма называть российские алмазы "кровавыми", покупая их
Губернатор Магаданской области Сергей Носов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) назвал цинизмом покупку и использование российских... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T01:31
2022-09-07T01:34
сша
россия
в мире
магаданская область
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) назвал цинизмом покупку и использование российских алмазов недружественными странами, которые в это же время призывают присвоить им статус "кровавых".Ранее газета The New York Times со ссылкой на письмо представителя американского госдепа Джорджа Каджати председателю Кимберлийского процесса сообщила, что США, ЕС и Канада призывают присвоить российским алмазам статус "кровавых" (добытых нелегально для финансирования региональных конфликтов и террористических группировок) из-за ситуации на Украине."Те же самые алмазы, когда они падают в общий сундук, где много алмазов или бриллиантов, очень трудно определить, где чьи", - подчеркнул губернатор.Ранее в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сказал, что недружественные страны пытаются сделать российские алмазы "токсичными", но это не поможет удалить их с рынка, так как три четверти населения Земли любят Россию и будут покупать российские бриллианты с удовольствием.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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сша, россия, в мире, магаданская область, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
США, Россия, В мире, Магаданская область, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
01:31 07.09.2022 (обновлено: 01:34 07.09.2022)
 
Носов: верх цинизма называть российские алмазы "кровавыми", покупая их

Глава Колымы Носов: верх цинизма называть российские алмазы "кровавыми", покупая их

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАлмазы
Алмазы - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Алмазы. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) назвал цинизмом покупку и использование российских алмазов недружественными странами, которые в это же время призывают присвоить им статус "кровавых".
Ранее газета The New York Times со ссылкой на письмо представителя американского госдепа Джорджа Каджати председателю Кимберлийского процесса сообщила, что США, ЕС и Канада призывают присвоить российским алмазам статус "кровавых" (добытых нелегально для финансирования региональных конфликтов и террористических группировок) из-за ситуации на Украине.
"Верх цинизма их то, что они, несмотря на эти заявления, продолжают покупать и использовать, перепродавать там дальше, они делают на этом бизнес, вот это верх их цинизма. Если вы говорите по алмазы, я не исключаю здесь крупную игру конкурентов "Алроса". Не исключаю, но правда, мы за рынком алмазов не следим", - сказал Носов.
"Те же самые алмазы, когда они падают в общий сундук, где много алмазов или бриллиантов, очень трудно определить, где чьи", - подчеркнул губернатор.
Ранее в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сказал, что недружественные страны пытаются сделать российские алмазы "токсичными", но это не поможет удалить их с рынка, так как три четверти населения Земли любят Россию и будут покупать российские бриллианты с удовольствием.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
01:23
Носов заявил, что на Колыме есть возможности самореализоваться и заработать
 
СШАРоссияВ миреМагаданская областьВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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