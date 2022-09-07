01:31 07.09.2022 (обновлено: 01:34 07.09.2022)
Носов: верх цинизма называть российские алмазы "кровавыми", покупая их
Глава Колымы Носов: верх цинизма называть российские алмазы "кровавыми", покупая их
Алмазы. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) назвал цинизмом покупку и использование российских алмазов недружественными странами, которые в это же время призывают присвоить им статус "кровавых".
Ранее газета The New York Times со ссылкой на письмо представителя американского госдепа Джорджа Каджати председателю Кимберлийского процесса сообщила, что США, ЕС и Канада призывают присвоить российским алмазам статус "кровавых" (добытых нелегально для финансирования региональных конфликтов и террористических группировок) из-за ситуации на Украине.
"Верх цинизма их то, что они, несмотря на эти заявления, продолжают покупать и использовать, перепродавать там дальше, они делают на этом бизнес, вот это верх их цинизма. Если вы говорите по алмазы, я не исключаю здесь крупную игру конкурентов "Алроса". Не исключаю, но правда, мы за рынком алмазов не следим", - сказал Носов.
"Те же самые алмазы, когда они падают в общий сундук, где много алмазов или бриллиантов, очень трудно определить, где чьи", - подчеркнул губернатор.
Ранее в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сказал, что недружественные страны пытаются сделать российские алмазы "токсичными", но это не поможет удалить их с рынка, так как три четверти населения Земли любят Россию и будут покупать российские бриллианты с удовольствием.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.