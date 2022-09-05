https://ria.ru/20220905/zhurnalist-1814422561.html

Американского журналиста-расследователя нашли убитым возле своего дома

Американского журналиста-расследователя нашли убитым возле своего дома - РИА Новости, 05.09.2022

Американского журналиста-расследователя нашли убитым возле своего дома

Американского журналиста-расследователя Джеффа Джермана нашли убитым возле его дома в Лас-Вегасе (штат Невада), пишет Las Vegas Review-Journal, в которой он... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T04:45

2022-09-05T04:45

2022-09-05T11:00

в мире

лас-вегас

невада

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Американского журналиста-расследователя Джеффа Джермана нашли убитым возле его дома в Лас-Вегасе (штат Невада), пишет Las Vegas Review-Journal, в которой он работал.Джермана, которого газета называет "одним из самых опытных и надежных журналистов" Невады, нашли мертвым в субботу утром, на его теле обнаружили ножевые ранения.Как отмечает издание, материалы журналиста касались разных тем: от организованной преступности и злоупотреблений властей до политических скандалов и массовой стрельбы в Лас-Вегасе, произошедшей в октябре 2017 года.По информации газеты, полиция Лас-Вегаса ведет расследование убийства и полагает, что убитый в пятницу поздно утром вступил в некую перепалку, после чего был ранен.Джерман начал работать в Las Vegas Review-Journal в 2010 году, до этого он более 20 лет проработал в газете Las Vegas Sun. Журналисту было 69 лет.

https://ria.ru/20220817/meksika-1810119415.html

лас-вегас

невада

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Максим Горбачев

в мире, лас-вегас, невада