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Американского журналиста-расследователя нашли убитым возле своего дома - РИА Новости, 05.09.2022
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Американского журналиста-расследователя нашли убитым возле своего дома
Американского журналиста-расследователя нашли убитым возле своего дома - РИА Новости, 05.09.2022
Американского журналиста-расследователя нашли убитым возле своего дома
Американского журналиста-расследователя Джеффа Джермана нашли убитым возле его дома в Лас-Вегасе (штат Невада), пишет Las Vegas Review-Journal, в которой он... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T04:45
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в мире
лас-вегас
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Американского журналиста-расследователя Джеффа Джермана нашли убитым возле его дома в Лас-Вегасе (штат Невада), пишет Las Vegas Review-Journal, в которой он работал.Джермана, которого газета называет "одним из самых опытных и надежных журналистов" Невады, нашли мертвым в субботу утром, на его теле обнаружили ножевые ранения.Как отмечает издание, материалы журналиста касались разных тем: от организованной преступности и злоупотреблений властей до политических скандалов и массовой стрельбы в Лас-Вегасе, произошедшей в октябре 2017 года.По информации газеты, полиция Лас-Вегаса ведет расследование убийства и полагает, что убитый в пятницу поздно утром вступил в некую перепалку, после чего был ранен.Джерман начал работать в Las Vegas Review-Journal в 2010 году, до этого он более 20 лет проработал в газете Las Vegas Sun. Журналисту было 69 лет.
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в мире, лас-вегас, невада
В мире, Лас-Вегас, Невада
04:45 05.09.2022 (обновлено: 11:00 05.09.2022)
 
Американского журналиста-расследователя нашли убитым возле своего дома

Американского журналиста-расследователя Джеффа Джермана нашли убитым возле своего дома

CC BY-SA 4.0 / Hkeely / Las Vegas Review-Journal reporter Jeff GermanРепортер Las Vegas Review-Journal Джефф Герман
Репортер Las Vegas Review-Journal Джефф Герман - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
CC BY-SA 4.0 / Hkeely / Las Vegas Review-Journal reporter Jeff German
Репортер Las Vegas Review-Journal Джефф Герман. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Американского журналиста-расследователя Джеффа Джермана нашли убитым возле его дома в Лас-Вегасе (штат Невада), пишет Las Vegas Review-Journal, в которой он работал.
Джермана, которого газета называет "одним из самых опытных и надежных журналистов" Невады, нашли мертвым в субботу утром, на его теле обнаружили ножевые ранения.
Как отмечает издание, материалы журналиста касались разных тем: от организованной преступности и злоупотреблений властей до политических скандалов и массовой стрельбы в Лас-Вегасе, произошедшей в октябре 2017 года.
По информации газеты, полиция Лас-Вегаса ведет расследование убийства и полагает, что убитый в пятницу поздно утром вступил в некую перепалку, после чего был ранен.
Джерман начал работать в Las Vegas Review-Journal в 2010 году, до этого он более 20 лет проработал в газете Las Vegas Sun. Журналисту было 69 лет.
Полиция Мексики. Архив - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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В миреЛас-ВегасНевада
 
 
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