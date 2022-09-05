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В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 05.09.2022
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В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,3
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 05.09.2022
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,3
Шесть человек погибли в результате землетрясения на востоке Афганистана, передает новостное агентство Синьхуа. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T10:04
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в мире
афганистан
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Шесть человек погибли в результате землетрясения на востоке Афганистана, передает новостное агентство Синьхуа.Землетрясение магнитудой 5,3 произошло ночью в восточных провинциях Афганистана, говорится на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.Как передает Синьхуа, сейчас известно как минимум о шести погибших и девяти пострадавших, а также масштабных разрушениях жилой застройки в пограничной с Пакистаном провинции Кунар."Толчок сотряс регион около 2.30 утра по местному времени (23.30 воскресенья по мск), согласно предварительному отчету, шесть человек погибли и девять пострадали в районе Мазар Дара округа Норгал" - приводит агентство слова руководителя департамента по борьбе со стихийными бедствиями и гуманитарным вопросам провинции Кунар Эхсаналлы Эхсана.
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в мире, афганистан
В мире, Афганистан
10:04 05.09.2022 (обновлено: 10:13 05.09.2022)
 
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,3

СМИ: в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,3, шесть человек погибли

© AP Photo / Robert SorboСейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© AP Photo / Robert Sorbo
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Шесть человек погибли в результате землетрясения на востоке Афганистана, передает новостное агентство Синьхуа.
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло ночью в восточных провинциях Афганистана, говорится на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Как передает Синьхуа, сейчас известно как минимум о шести погибших и девяти пострадавших, а также масштабных разрушениях жилой застройки в пограничной с Пакистаном провинции Кунар.
"Толчок сотряс регион около 2.30 утра по местному времени (23.30 воскресенья по мск), согласно предварительному отчету, шесть человек погибли и девять пострадали в районе Мазар Дара округа Норгал" - приводит агентство слова руководителя департамента по борьбе со стихийными бедствиями и гуманитарным вопросам провинции Кунар Эхсаналлы Эхсана.
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