https://ria.ru/20220905/zemletryasenie-1814452244.html

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,3

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 05.09.2022

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,3

Шесть человек погибли в результате землетрясения на востоке Афганистана, передает новостное агентство Синьхуа. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T10:04

2022-09-05T10:04

2022-09-05T10:13

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афганистан

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Шесть человек погибли в результате землетрясения на востоке Афганистана, передает новостное агентство Синьхуа.Землетрясение магнитудой 5,3 произошло ночью в восточных провинциях Афганистана, говорится на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.Как передает Синьхуа, сейчас известно как минимум о шести погибших и девяти пострадавших, а также масштабных разрушениях жилой застройки в пограничной с Пакистаном провинции Кунар."Толчок сотряс регион около 2.30 утра по местному времени (23.30 воскресенья по мск), согласно предварительному отчету, шесть человек погибли и девять пострадали в районе Мазар Дара округа Норгал" - приводит агентство слова руководителя департамента по борьбе со стихийными бедствиями и гуманитарным вопросам провинции Кунар Эхсаналлы Эхсана.

https://radiosputnik.ria.ru/20220903/zemletryaseniya-1814210440.html

афганистан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, афганистан