В Германии обвинили Зеленского в предательстве и обмане народа
Berliner Zeitung: Зеленский предал и обманул украинский народ
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский умышленно скрыл от украинского народа информацию о возможности начала российской специальной военной операции. Об этом заявили журналисты немецкой газеты Berliner Zeitung.
Автор статьи утверждает, что представители различных политических сил на Украине всерьез считают, что Зеленский совершил преступление против своего народа.
"Это не какой-то там недосмотр, не ошибка не случайное недоразумение. Это даже не стратегический просчет. Это преступление," — цитирует издание драматурга Катерину Бабкину.
Также журналисты напомнили о высказываниях самого Зеленского, который признался газете The Washington Post, что не призывал украинцев "запасаться деньгами и продуктами", чтобы избежать паники, из-за которой из страны ежемесячно "утекало бы по семь миллиардов долларов".
"В итоге Зеленский предоставлял населению, напротив, в основном успокаивающие, противоречащую информации американцев данные собственных спецслужб", — подытожили авторы издания.
Ранее сопредседатель украинской фракции "Европейская cолидарность" Ирина Геращенко заявила, что некоторые анонимные Telegram-каналы, нелояльные к украинским властям, модерируются офисом Владимира Зеленского. Она отметила, что депутаты "Слуги народа" в кулуарах парламента "в деталях рассказывают о советниках" офиса Зеленского, которые модерируют такие каналы.