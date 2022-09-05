https://ria.ru/20220905/zelenskiy-1814456127.html

В Германии обвинили Зеленского в предательстве и обмане народа

В Германии обвинили Зеленского в предательстве и обмане народа - РИА Новости, 05.09.2022

В Германии обвинили Зеленского в предательстве и обмане народа

Президент Украины Владимир Зеленский умышленно скрыл от украинского народа информацию о возможности начала российской специальной военной операции. Об этом... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T10:22

2022-09-05T10:22

2022-09-05T10:22

в мире

владимир зеленский

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798733763_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_d434cbecbd9da17bf9f30be687f7c879.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский умышленно скрыл от украинского народа информацию о возможности начала российской специальной военной операции. Об этом заявили журналисты немецкой газеты Berliner Zeitung.Автор статьи утверждает, что представители различных политических сил на Украине всерьез считают, что Зеленский совершил преступление против своего народа."Это не какой-то там недосмотр, не ошибка не случайное недоразумение. Это даже не стратегический просчет. Это преступление," — цитирует издание драматурга Катерину Бабкину.Также журналисты напомнили о высказываниях самого Зеленского, который признался газете The Washington Post, что не призывал украинцев "запасаться деньгами и продуктами", чтобы избежать паники, из-за которой из страны ежемесячно "утекало бы по семь миллиардов долларов".Ранее сопредседатель украинской фракции "Европейская cолидарность" Ирина Геращенко заявила, что некоторые анонимные Telegram-каналы, нелояльные к украинским властям, модерируются офисом Владимира Зеленского. Она отметила, что депутаты "Слуги народа" в кулуарах парламента "в деталях рассказывают о советниках" офиса Зеленского, которые модерируют такие каналы.

https://ria.ru/20220905/es-1814412511.html

https://ria.ru/20220904/krizis-1814336096.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир зеленский, украина