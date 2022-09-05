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Немцев поразила наглость жены Зеленского после ее заявления - РИА Новости, 05.09.2022
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Немцев поразила наглость жены Зеленского после ее заявления
Немцев поразила наглость жены Зеленского после ее заявления - РИА Новости, 05.09.2022
Немцев поразила наглость жены Зеленского после ее заявления
Читатели Spiegel отреагировали на критику жены президента Украины Елены Зеленской в адрес европейцев. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T18:53
2022-09-05T20:17
политика
елена зеленская
великобритания
украина
европа
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Читатели Spiegel отреагировали на критику жены президента Украины Елены Зеленской в адрес европейцев."Моей солидарности приходит конец. Подобная наглость демонстрирует истинный характер этой женщины, да и вообще их правящей верхушки в целом. Уверен, что в ближайшие месяцы многие будут думать так же, как я", — считает PrinzEisenherz."Дорогая Елена, как супруга президента, вы имеете доступ к целой армии советников и ассистентов. Спросите своего советника по связям с общественностью, и он вам подтвердит, что такими высказываниями вы друзей не приобретете. &lt;…&gt; Вопрос не в том, считаем ли мы пфенниги, а в том, что зимой у нас люди будут мерзнуть, а экономика будет рушиться", — напомнил Arno-IUyhuBv7R."Женщина, обладающая 40 миллионами долларов, советует нам не жалеть пфеннигов? Странно, в высшей степени странно!" — отметил Schotti.Комментируя ранее в интервью BBC жалобы жителей Великобритании на сильно подорожавшую электроэнергию, Зеленская заявила, что украинцы считают не только "мелочь на своих счетах", но и погибших военных.После начала Россией специальной операции по защите Донбасса Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания ввели против нее санкции, которые нанесли серьезный удар по Западу, спровоцировав топливный голод, рост цен на продукты питания и коллапс промышленного производства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220904/zelenskaya-1814358301.html
https://ria.ru/20220727/zelenskiy-1805438352.html
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политика, елена зеленская, великобритания, украина, европа
Политика, Елена Зеленская, Великобритания, Украина, Европа
18:53 05.09.2022 (обновлено: 20:17 05.09.2022)
 
Немцев поразила наглость жены Зеленского после ее заявления

Читателей Spiegel удивила наглость жены Зеленского после ее упреков в адрес европейцев

CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Елена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
Елена Зеленская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Читатели Spiegel отреагировали на критику жены президента Украины Елены Зеленской в адрес европейцев.
"Моей солидарности приходит конец. Подобная наглость демонстрирует истинный характер этой женщины, да и вообще их правящей верхушки в целом. Уверен, что в ближайшие месяцы многие будут думать так же, как я", — считает PrinzEisenherz.
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"Дорогая Елена, как супруга президента, вы имеете доступ к целой армии советников и ассистентов. Спросите своего советника по связям с общественностью, и он вам подтвердит, что такими высказываниями вы друзей не приобретете. <…> Вопрос не в том, считаем ли мы пфенниги, а в том, что зимой у нас люди будут мерзнуть, а экономика будет рушиться", — напомнил Arno-IUyhuBv7R.
"И такое говорит жена олигарха. Наглость какая!" — возмутился Sigibruders.
"Женщина, обладающая 40 миллионами долларов, советует нам не жалеть пфеннигов? Странно, в высшей степени странно!" — отметил Schotti.
Комментируя ранее в интервью BBC жалобы жителей Великобритании на сильно подорожавшую электроэнергию, Зеленская заявила, что украинцы считают не только "мелочь на своих счетах", но и погибших военных.
После начала Россией специальной операции по защите Донбасса Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания ввели против нее санкции, которые нанесли серьезный удар по Западу, спровоцировав топливный голод, рост цен на продукты питания и коллапс промышленного производства.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ПолитикаЕлена ЗеленскаяВеликобританияУкраинаЕвропа
 
 
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