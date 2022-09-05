https://ria.ru/20220905/zelenskaya-1814652742.html

Немцев поразила наглость жены Зеленского после ее заявления

Немцев поразила наглость жены Зеленского после ее заявления - РИА Новости, 05.09.2022

Немцев поразила наглость жены Зеленского после ее заявления

Читатели Spiegel отреагировали на критику жены президента Украины Елены Зеленской в адрес европейцев. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T18:53

2022-09-05T18:53

2022-09-05T20:17

политика

елена зеленская

великобритания

украина

европа

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Читатели Spiegel отреагировали на критику жены президента Украины Елены Зеленской в адрес европейцев."Моей солидарности приходит конец. Подобная наглость демонстрирует истинный характер этой женщины, да и вообще их правящей верхушки в целом. Уверен, что в ближайшие месяцы многие будут думать так же, как я", — считает PrinzEisenherz."Дорогая Елена, как супруга президента, вы имеете доступ к целой армии советников и ассистентов. Спросите своего советника по связям с общественностью, и он вам подтвердит, что такими высказываниями вы друзей не приобретете. <…> Вопрос не в том, считаем ли мы пфенниги, а в том, что зимой у нас люди будут мерзнуть, а экономика будет рушиться", — напомнил Arno-IUyhuBv7R."Женщина, обладающая 40 миллионами долларов, советует нам не жалеть пфеннигов? Странно, в высшей степени странно!" — отметил Schotti.Комментируя ранее в интервью BBC жалобы жителей Великобритании на сильно подорожавшую электроэнергию, Зеленская заявила, что украинцы считают не только "мелочь на своих счетах", но и погибших военных.После начала Россией специальной операции по защите Донбасса Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания ввели против нее санкции, которые нанесли серьезный удар по Западу, спровоцировав топливный голод, рост цен на продукты питания и коллапс промышленного производства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220904/zelenskaya-1814358301.html

https://ria.ru/20220727/zelenskiy-1805438352.html

великобритания

украина

европа

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, елена зеленская, великобритания, украина, европа