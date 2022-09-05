https://ria.ru/20220905/zaporozhe-1814425505.html

Власти Запорожья пообещали жестко ответить на угрозы киевских политиков

Власти Запорожья пообещали жестко ответить на угрозы киевских политиков - РИА Новости, 05.09.2022

Власти Запорожья пообещали жестко ответить на угрозы киевских политиков

Все украинские политики, угрожающие жителям Запорожской области, будут подлежать уголовной ответственности и понесут самое жесткое наказание, заявил РИА Новости РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T06:00

2022-09-05T06:00

2022-09-05T06:16

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Все украинские политики, угрожающие жителям Запорожской области, будут подлежать уголовной ответственности и понесут самое жесткое наказание, заявил РИА Новости председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее пригрозила жителям освобожденных регионов за участие в референдуме тюремным сроком до 12 лет с конфискацией имущества.По его словам, киевские власти понимают, что жители освобожденных территорий их ненавидят и связывают свое будущее только с Россией."О чем бы там не верещали в Киеве, референдум обязательно состоится. Как говорится, собака лает, а караван идет. От режима Зеленского мы слышим только угрозы, видим только теракты, обстрелы и все самое плохое, а с Россией у нас будущее, развитие и уверенность в завтрашнем дне", - добавил Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220830/kherson-1813047766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, запорожская область, россия, украина