06:00 05.09.2022 (обновлено: 06:16 05.09.2022)
Власти Запорожья пообещали жестко ответить на угрозы киевских политиков
Член ВГА Рогов: угрожающие жителям Запорожья украинские политики понесут жесткое наказание
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкАрка освободителей на Площади Победы в Мелитополе
Арка освободителей на Площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Все украинские политики, угрожающие жителям Запорожской области, будут подлежать уголовной ответственности и понесут самое жесткое наказание, заявил РИА Новости председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее пригрозила жителям освобожденных регионов за участие в референдуме тюремным сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
"Все подобные заявления киевских горе-политиков продиктованы их бессильной злобой. Режим Зеленского и его пособники должны четко уяснить, что все, кто своими заявлениями и действиями пытается сорвать народное волеизъявление, подлежат уголовной ответственности и преследованию, а также неотвратимо понесут самое жесткое наказание", - сказал Рогов.
По его словам, киевские власти понимают, что жители освобожденных территорий их ненавидят и связывают свое будущее только с Россией.
"О чем бы там не верещали в Киеве, референдум обязательно состоится. Как говорится, собака лает, а караван идет. От режима Зеленского мы слышим только угрозы, видим только теракты, обстрелы и все самое плохое, а с Россией у нас будущее, развитие и уверенность в завтрашнем дне", - добавил Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.