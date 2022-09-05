https://ria.ru/20220905/zakharova-1814547244.html

Захарова ответила на угрозу главы МИД Франции о новых санкциях

Захарова ответила на угрозу главы МИД Франции о новых санкциях - РИА Новости, 05.09.2022

Захарова ответила на угрозу главы МИД Франции о новых санкциях

У стран Запада против России, помимо санкций, осталась только злоба, написала в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T14:23

2022-09-05T14:23

2022-09-05T15:46

мария захарова

катрин колонна

россия

мид франции‎

евросоюз

санкции

санкции в отношении россии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804019283_0:235:2940:1889_1920x0_80_0_0_f8651849953b18b27adb3e3d985108ec.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. У стран Запада против России, помимо санкций, осталась только злоба, написала в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.Так она прокомментировала высказывание министра иностранных дел Франции о том, что у Евросоюза еще есть варианты новых ограничений в отношении Москвы. Речь идет в том числе об индивидуальных санкциях.Европейские страны после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которой — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220903/frantsiya-1814100700.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мария захарова, катрин колонна, россия, мид франции‎, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)