https://ria.ru/20220905/zakharova-1814547244.html
Захарова ответила на угрозу главы МИД Франции о новых санкциях
Захарова ответила на угрозу главы МИД Франции о новых санкциях - РИА Новости, 05.09.2022
Захарова ответила на угрозу главы МИД Франции о новых санкциях
У стран Запада против России, помимо санкций, осталась только злоба, написала в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T14:23
2022-09-05T14:23
2022-09-05T15:46
мария захарова
катрин колонна
россия
мид франции
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. У стран Запада против России, помимо санкций, осталась только злоба, написала в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.Так она прокомментировала высказывание министра иностранных дел Франции о том, что у Евросоюза еще есть варианты новых ограничений в отношении Москвы. Речь идет в том числе об индивидуальных санкциях.Европейские страны после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которой — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220903/frantsiya-1814100700.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, катрин колонна, россия, мид франции, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Мария Захарова, Катрин Колонна, Россия, МИД Франции, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
14:23 05.09.2022 (обновлено: 15:46 05.09.2022)
Захарова ответила на угрозу главы МИД Франции о новых санкциях
Захарова о словах главы МИД Франции: кроме санкций и злобы у них больше ничего и нет