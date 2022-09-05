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Захарова ответила на угрозу главы МИД Франции о новых санкциях - РИА Новости, 05.09.2022
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Захарова ответила на угрозу главы МИД Франции о новых санкциях
Захарова ответила на угрозу главы МИД Франции о новых санкциях - РИА Новости, 05.09.2022
Захарова ответила на угрозу главы МИД Франции о новых санкциях
У стран Запада против России, помимо санкций, осталась только злоба, написала в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T14:23
2022-09-05T15:46
мария захарова
катрин колонна
россия
мид франции‎
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. У стран Запада против России, помимо санкций, осталась только злоба, написала в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.Так она прокомментировала высказывание министра иностранных дел Франции о том, что у Евросоюза еще есть варианты новых ограничений в отношении Москвы. Речь идет в том числе об индивидуальных санкциях.Европейские страны после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которой — ухудшить жизнь миллионов людей.
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мария захарова, катрин колонна, россия, мид франции‎, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Мария Захарова, Катрин Колонна, Россия, МИД Франции‎, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
14:23 05.09.2022 (обновлено: 15:46 05.09.2022)
 
Захарова ответила на угрозу главы МИД Франции о новых санкциях

Захарова о словах главы МИД Франции: кроме санкций и злобы у них больше ничего и нет

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. У стран Запада против России, помимо санкций, осталась только злоба, написала в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.
Так она прокомментировала высказывание министра иностранных дел Франции о том, что у Евросоюза еще есть варианты новых ограничений в отношении Москвы. Речь идет в том числе об индивидуальных санкциях.

"А больше ничего у них и нет. Чуть не забыла: еще есть злоба, много злобы, очень много злобы", — подчеркнула Захарова.

Европейские страны после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которой — ухудшить жизнь миллионов людей.
Президент Франции Эммануэль Макрон и министр экономики Франции Брюно Лё Мэр на еженедельном заседании кабинета министров в Елисейском дворце в Париже. 31 августа 2022 года - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 08:00
Франция добегалась по граблям
 
Мария ЗахароваКатрин КолоннаРоссияМИД Франции‎ЕвросоюзСанкцииСанкции в отношении РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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