11:04 05.09.2022 (обновлено: 11:32 05.09.2022)
На ЗАЭС работает только шестой энергоблок
Глава Энергодара Волга: пятый энергоблок на ЗАЭС отключен, шестой продолжает работу
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. На Запорожской АЭС после обстрела со стороны ВСУ линий электропередачи работает только шестой энергоблок, продолжается подача электроэнергии в том числе на подконтрольные Киеву территории, заявил глава администрации Энергодара Александр Волга.
По его словам, обстановка на станции остается напряженной, но специалисты справляются.
"Сейчас обстановка рабочая, специалисты станции справляются с нештатными ситуациями. Из-за отключения ЛЭП, по которым были нанесены удары со стороны ВСУ, есть ряд регламентных работ. В рамках этих мероприятий пятый энергоблок отключен, шестой работает в норме и подает энергию в общую энергосистему", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".
Он уточнил, что электроэнергия поступает в том числе и на территории, подконтрольные Украине "в обязательном порядке".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.