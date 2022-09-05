https://ria.ru/20220905/zaes-1814467865.html

На ЗАЭС работает только шестой энергоблок

На ЗАЭС работает только шестой энергоблок - РИА Новости, 05.09.2022

На ЗАЭС работает только шестой энергоблок

На Запорожской АЭС после обстрела со стороны ВСУ линий электропередачи работает только шестой энергоблок, продолжается подача электроэнергии в том числе на... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T11:04

2022-09-05T11:04

2022-09-05T11:32

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. На Запорожской АЭС после обстрела со стороны ВСУ линий электропередачи работает только шестой энергоблок, продолжается подача электроэнергии в том числе на подконтрольные Киеву территории, заявил глава администрации Энергодара Александр Волга.По его словам, обстановка на станции остается напряженной, но специалисты справляются."Сейчас обстановка рабочая, специалисты станции справляются с нештатными ситуациями. Из-за отключения ЛЭП, по которым были нанесены удары со стороны ВСУ, есть ряд регламентных работ. В рамках этих мероприятий пятый энергоблок отключен, шестой работает в норме и подает энергию в общую энергосистему", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".Он уточнил, что электроэнергия поступает в том числе и на территории, подконтрольные Украине "в обязательном порядке".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220905/zaes-1814473558.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожская аэс, украина