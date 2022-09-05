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На ЗАЭС работает только шестой энергоблок - РИА Новости, 05.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220905/zaes-1814467865.html
На ЗАЭС работает только шестой энергоблок
На ЗАЭС работает только шестой энергоблок - РИА Новости, 05.09.2022
На ЗАЭС работает только шестой энергоблок
На Запорожской АЭС после обстрела со стороны ВСУ линий электропередачи работает только шестой энергоблок, продолжается подача электроэнергии в том числе на... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T11:04
2022-09-05T11:32
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
украина
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. На Запорожской АЭС после обстрела со стороны ВСУ линий электропередачи работает только шестой энергоблок, продолжается подача электроэнергии в том числе на подконтрольные Киеву территории, заявил глава администрации Энергодара Александр Волга.По его словам, обстановка на станции остается напряженной, но специалисты справляются."Сейчас обстановка рабочая, специалисты станции справляются с нештатными ситуациями. Из-за отключения ЛЭП, по которым были нанесены удары со стороны ВСУ, есть ряд регламентных работ. В рамках этих мероприятий пятый энергоблок отключен, шестой работает в норме и подает энергию в общую энергосистему", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".Он уточнил, что электроэнергия поступает в том числе и на территории, подконтрольные Украине "в обязательном порядке".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, запорожская аэс, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Украина
11:04 05.09.2022 (обновлено: 11:32 05.09.2022)
 
На ЗАЭС работает только шестой энергоблок

Глава Энергодара Волга: пятый энергоблок на ЗАЭС отключен, шестой продолжает работу

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. На Запорожской АЭС после обстрела со стороны ВСУ линий электропередачи работает только шестой энергоблок, продолжается подача электроэнергии в том числе на подконтрольные Киеву территории, заявил глава администрации Энергодара Александр Волга.
По его словам, обстановка на станции остается напряженной, но специалисты справляются.
"Сейчас обстановка рабочая, специалисты станции справляются с нештатными ситуациями. Из-за отключения ЛЭП, по которым были нанесены удары со стороны ВСУ, есть ряд регламентных работ. В рамках этих мероприятий пятый энергоблок отключен, шестой работает в норме и подает энергию в общую энергосистему", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".
Он уточнил, что электроэнергия поступает в том числе и на территории, подконтрольные Украине "в обязательном порядке".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Центральный пункт управления на Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
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В Энергодаре сообщили о подготовке Киевом новых провокаций против ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСУкраина
 
 
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