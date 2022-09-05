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В Энергодаре переключают один из энергоблоков Запорожской АЭС
В Энергодаре переключают один из энергоблоков Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.09.2022
В Энергодаре переключают один из энергоблоков Запорожской АЭС
Специалисты Запорожской АЭС в данный момент производят переключение на одном из энергоблоков станции из-за повреждений на линиях электропередачи, сообщил глава... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T10:24
2022-09-05T10:24
2022-09-05T10:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Специалисты Запорожской АЭС в данный момент производят переключение на одном из энергоблоков станции из-за повреждений на линиях электропередачи, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга."Сейчас на данный момент происходит переключение одного из энергоблоков, в связи с тем что у нас линии электропередачи порваны в результате ударов", - сообщил Волга в эфире IZOLENTA Live. Он добавил, что радиационный фон на станции в норме.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Энергодаре переключают один из энергоблоков Запорожской АЭС
Глава Энергодара Волга: специалисты ЗАЭС переключают энергоблок из-за повреждений на ЛЭП