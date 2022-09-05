https://ria.ru/20220905/zaes-1814456828.html

В Энергодаре переключают один из энергоблоков Запорожской АЭС

В Энергодаре переключают один из энергоблоков Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.09.2022

В Энергодаре переключают один из энергоблоков Запорожской АЭС

Специалисты Запорожской АЭС в данный момент производят переключение на одном из энергоблоков станции из-за повреждений на линиях электропередачи, сообщил глава... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T10:24

2022-09-05T10:24

2022-09-05T10:24

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

запорожская аэс

запорожская область

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813823204_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_e28a08b2aee20f72524e481aee9aa6f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Специалисты Запорожской АЭС в данный момент производят переключение на одном из энергоблоков станции из-за повреждений на линиях электропередачи, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга."Сейчас на данный момент происходит переключение одного из энергоблоков, в связи с тем что у нас линии электропередачи порваны в результате ударов", - сообщил Волга в эфире IZOLENTA Live. Он добавил, что радиационный фон на станции в норме.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220903/zaes-1814222647.html

энергодар

запорожская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, энергодар, запорожская аэс, запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр