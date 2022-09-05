https://ria.ru/20220905/zabolevaemost-1814421324.html
Попова: в России замедляются темпы роста заболеваемости по коронавирусу
Попова: в России замедляются темпы роста заболеваемости по коронавирусу - РИА Новости, 05.09.2022
Попова: в России замедляются темпы роста заболеваемости по коронавирусу
Удельный вес госпитализированных от всех заболевших коронавирусом в России не превышает 1,5%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T04:32
2022-09-05T04:32
2022-09-05T04:32
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Удельный вес госпитализированных от всех заболевших коронавирусом в России не превышает 1,5%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, в России отмечается замедление темпов роста заболеваемости по коронавирусу с практически 69% пять недель назад до 21% роста на прошедшей неделе. Эпидситуация уходит из столичных регионов, уточнила Попова, добавив, что рост в основном идет в регионах за Уралом, на юге.Она уточнила, что при этом часть людей госпиталищируют не из-за тяжести болезни, а из-за возраста или сопутствующих заболеваний.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Попова: в России замедляются темпы роста заболеваемости по коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Попова: темпы роста заболеваемости по коронавирусу замедляются