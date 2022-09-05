https://ria.ru/20220905/zabolevaemost-1814421324.html

Попова: в России замедляются темпы роста заболеваемости по коронавирусу

Попова: в России замедляются темпы роста заболеваемости по коронавирусу - РИА Новости, 05.09.2022

Попова: в России замедляются темпы роста заболеваемости по коронавирусу

Удельный вес госпитализированных от всех заболевших коронавирусом в России не превышает 1,5%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T04:32

2022-09-05T04:32

2022-09-05T04:32

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

русский (остров)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2022

коронавирус в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Удельный вес госпитализированных от всех заболевших коронавирусом в России не превышает 1,5%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, в России отмечается замедление темпов роста заболеваемости по коронавирусу с практически 69% пять недель назад до 21% роста на прошедшей неделе. Эпидситуация уходит из столичных регионов, уточнила Попова, добавив, что рост в основном идет в регионах за Уралом, на юге.Она уточнила, что при этом часть людей госпиталищируют не из-за тяжести болезни, а из-за возраста или сопутствующих заболеваний.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/covid-19-1814420795.html

россия

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Максим Горбачев

общество, здоровье - общество, россия, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, коронавирус в россии, коронавирус covid-19