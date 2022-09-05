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Попова: в России замедляются темпы роста заболеваемости по коронавирусу - РИА Новости, 05.09.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220905/zabolevaemost-1814421324.html
Попова: в России замедляются темпы роста заболеваемости по коронавирусу
Попова: в России замедляются темпы роста заболеваемости по коронавирусу - РИА Новости, 05.09.2022
Попова: в России замедляются темпы роста заболеваемости по коронавирусу
Удельный вес госпитализированных от всех заболевших коронавирусом в России не превышает 1,5%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T04:32
2022-09-05T04:32
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
русский (остров)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
коронавирус в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Удельный вес госпитализированных от всех заболевших коронавирусом в России не превышает 1,5%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, в России отмечается замедление темпов роста заболеваемости по коронавирусу с практически 69% пять недель назад до 21% роста на прошедшей неделе. Эпидситуация уходит из столичных регионов, уточнила Попова, добавив, что рост в основном идет в регионах за Уралом, на юге.Она уточнила, что при этом часть людей госпиталищируют не из-за тяжести болезни, а из-за возраста или сопутствующих заболеваний.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220905/covid-19-1814420795.html
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общество, здоровье - общество, россия, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
04:32 05.09.2022
 
Попова: в России замедляются темпы роста заболеваемости по коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Попова: темпы роста заболеваемости по коронавирусу замедляются

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкРевакцинация населения
Ревакцинация населения - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Удельный вес госпитализированных от всех заболевших коронавирусом в России не превышает 1,5%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, в России отмечается замедление темпов роста заболеваемости по коронавирусу с практически 69% пять недель назад до 21% роста на прошедшей неделе. Эпидситуация уходит из столичных регионов, уточнила Попова, добавив, что рост в основном идет в регионах за Уралом, на юге.
"Также особенностью... сегодняшнего дня эпидситуации и эпидситуации, вызванной новыми вариантами "омикрона"... это не тяжелые состояния. Удельный вес госпитализированных от всех заболевших не превышает 1,5%", — сказала Попова журналистам на полях ВЭФ.
Она уточнила, что при этом часть людей госпиталищируют не из-за тяжести болезни, а из-за возраста или сопутствующих заболеваний.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Анна Попова - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 04:18Распространение коронавируса
Попова заявила, что дополнительных ограничений из-за COVID-19 не требуется
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияРусский (остров)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2022Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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