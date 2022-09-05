https://ria.ru/20220905/yunnaty-1814511842.html
Путин поддержал идею возобновить движение юных натуралистов
Путин поддержал идею возобновить движение юных натуралистов - РИА Новости, 05.09.2022
Путин поддержал идею возобновить движение юных натуралистов
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею возобновления в РФ движения юных натуралистов, пообещал обсудить реализацию инициативы с регионами и правительством... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:38
2022-09-05T12:38
2022-09-05T13:02
владимир путин
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813514105_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_881abe78ddfd0dab2f5579003b201fdc.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею возобновления в РФ движения юных натуралистов, пообещал обсудить реализацию инициативы с регионами и правительством РФ.Вопрос о возобновлении работы движения юных натуралистов в рамках всероссийского движения детей и молодежи поднял один из участников Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край"."Предложение ваше по возрождению этого детского молодежного движения замечательное. Постараюсь так, чтобы это не было проходным таким предложением, а чтобы оно было реализовано. Поговорю и с коллегами в регионах, и в правительстве РФ", - отметил Путин.
https://ria.ru/20220628/televeduschiy-1798331437.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813514105_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_167048bfacf9b12c0952397c63941ed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
12:38 05.09.2022 (обновлено: 13:02 05.09.2022)
Путин поддержал идею возобновить движение юных натуралистов
Путин поддержал идею возобновить движение юных натуралистов