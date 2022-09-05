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Путин поддержал идею возобновить движение юных натуралистов - РИА Новости, 05.09.2022
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Путин поддержал идею возобновить движение юных натуралистов
Путин поддержал идею возобновить движение юных натуралистов - РИА Новости, 05.09.2022
Путин поддержал идею возобновить движение юных натуралистов
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею возобновления в РФ движения юных натуралистов, пообещал обсудить реализацию инициативы с регионами и правительством... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:38
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владимир путин
общество
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею возобновления в РФ движения юных натуралистов, пообещал обсудить реализацию инициативы с регионами и правительством РФ.Вопрос о возобновлении работы движения юных натуралистов в рамках всероссийского движения детей и молодежи поднял один из участников Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край"."Предложение ваше по возрождению этого детского молодежного движения замечательное. Постараюсь так, чтобы это не было проходным таким предложением, а чтобы оно было реализовано. Поговорю и с коллегами в регионах, и в правительстве РФ", - отметил Путин.
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
12:38 05.09.2022 (обновлено: 13:02 05.09.2022)
 
Путин поддержал идею возобновить движение юных натуралистов

Путин поддержал идею возобновить движение юных натуралистов

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / POOL
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею возобновления в РФ движения юных натуралистов, пообещал обсудить реализацию инициативы с регионами и правительством РФ.
Вопрос о возобновлении работы движения юных натуралистов в рамках всероссийского движения детей и молодежи поднял один из участников Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край".
"Предложение ваше по возрождению этого детского молодежного движения замечательное. Постараюсь так, чтобы это не было проходным таким предложением, а чтобы оно было реализовано. Поговорю и с коллегами в регионах, и в правительстве РФ", - отметил Путин.
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