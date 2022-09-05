https://ria.ru/20220905/yunnaty-1814511842.html

Путин поддержал идею возобновить движение юных натуралистов

Путин поддержал идею возобновить движение юных натуралистов - РИА Новости, 05.09.2022

Путин поддержал идею возобновить движение юных натуралистов

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею возобновления в РФ движения юных натуралистов, пообещал обсудить реализацию инициативы с регионами и правительством... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:38

2022-09-05T12:38

2022-09-05T13:02

владимир путин

общество

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею возобновления в РФ движения юных натуралистов, пообещал обсудить реализацию инициативы с регионами и правительством РФ.Вопрос о возобновлении работы движения юных натуралистов в рамках всероссийского движения детей и молодежи поднял один из участников Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край"."Предложение ваше по возрождению этого детского молодежного движения замечательное. Постараюсь так, чтобы это не было проходным таким предложением, а чтобы оно было реализовано. Поговорю и с коллегами в регионах, и в правительстве РФ", - отметил Путин.

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, общество, россия