https://ria.ru/20220905/yaponiya-1814629263.html
В Японии умерла девочка, которую забыли в детсадовском автобусе
В Японии умерла девочка, которую забыли в детсадовском автобусе - РИА Новости, 05.09.2022
В Японии умерла девочка, которую забыли в детсадовском автобусе
В японской префектуре Сидзуока трехлетняя девочка погибла от теплового удара после того, как ее забыли в автобусе, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:44
2022-09-05T17:44
2022-09-05T18:24
в мире
сидзуока (префектура)
япония
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ТОКИО, 5 сен — РИА Новости. В японской префектуре Сидзуока трехлетняя девочка погибла от теплового удара после того, как ее забыли в автобусе, сообщило агентство Киодо.Утром в понедельник маленькая Тина Кавамото отправилась на автобусе в детский сад. Однако никто из воспитателей не обратил внимания, что она не вышла из транспорта и не присоединилась к группе. В дальнейшем ее отсутствие также никто не заметил. Ребенка обнаружили без сознания только ближе к 14:00, когда остальных детей начали собирать в автобус для отправки домой. Тину отвезли в больницу, где вскоре констатировали смерть.В автобусе помимо девочки было семь человек, включая двух взрослых. Всего в саду числятся 159 детей и 39 работников. По предварительной версии, ребенок умер от теплового удара, так как температура на улице превышала 30 градусов.
https://ria.ru/20220505/pomosch-1787050267.html
сидзуока (префектура)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сидзуока (префектура), япония
В мире, Сидзуока (префектура), Япония
17:44 05.09.2022 (обновлено: 18:24 05.09.2022)
В Японии умерла девочка, которую забыли в детсадовском автобусе
В Японии умерла трехлетняя девочка, которую забыли в детсадовском автобусе