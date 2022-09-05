https://ria.ru/20220905/yaponiya-1814629263.html

В Японии умерла девочка, которую забыли в детсадовском автобусе

В Японии умерла девочка, которую забыли в детсадовском автобусе - РИА Новости, 05.09.2022

В Японии умерла девочка, которую забыли в детсадовском автобусе

В японской префектуре Сидзуока трехлетняя девочка погибла от теплового удара после того, как ее забыли в автобусе, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T17:44

2022-09-05T17:44

2022-09-05T18:24

в мире

сидзуока (префектура)

япония

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ТОКИО, 5 сен — РИА Новости. В японской префектуре Сидзуока трехлетняя девочка погибла от теплового удара после того, как ее забыли в автобусе, сообщило агентство Киодо.Утром в понедельник маленькая Тина Кавамото отправилась на автобусе в детский сад. Однако никто из воспитателей не обратил внимания, что она не вышла из транспорта и не присоединилась к группе. В дальнейшем ее отсутствие также никто не заметил. Ребенка обнаружили без сознания только ближе к 14:00, когда остальных детей начали собирать в автобус для отправки домой. Тину отвезли в больницу, где вскоре констатировали смерть.В автобусе помимо девочки было семь человек, включая двух взрослых. Всего в саду числятся 159 детей и 39 работников. По предварительной версии, ребенок умер от теплового удара, так как температура на улице превышала 30 градусов.

https://ria.ru/20220505/pomosch-1787050267.html

сидзуока (префектура)

япония

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, сидзуока (префектура), япония