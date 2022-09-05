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В Японии умерла девочка, которую забыли в детсадовском автобусе - РИА Новости, 05.09.2022
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В Японии умерла девочка, которую забыли в детсадовском автобусе
В Японии умерла девочка, которую забыли в детсадовском автобусе - РИА Новости, 05.09.2022
В Японии умерла девочка, которую забыли в детсадовском автобусе
В японской префектуре Сидзуока трехлетняя девочка погибла от теплового удара после того, как ее забыли в автобусе, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:44
2022-09-05T18:24
в мире
сидзуока (префектура)
япония
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ТОКИО, 5 сен — РИА Новости. В японской префектуре Сидзуока трехлетняя девочка погибла от теплового удара после того, как ее забыли в автобусе, сообщило агентство Киодо.Утром в понедельник маленькая Тина Кавамото отправилась на автобусе в детский сад. Однако никто из воспитателей не обратил внимания, что она не вышла из транспорта и не присоединилась к группе. В дальнейшем ее отсутствие также никто не заметил. Ребенка обнаружили без сознания только ближе к 14:00, когда остальных детей начали собирать в автобус для отправки домой. Тину отвезли в больницу, где вскоре констатировали смерть.В автобусе помимо девочки было семь человек, включая двух взрослых. Всего в саду числятся 159 детей и 39 работников. По предварительной версии, ребенок умер от теплового удара, так как температура на улице превышала 30 градусов.
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сидзуока (префектура)
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в мире, сидзуока (префектура), япония
В мире, Сидзуока (префектура), Япония
17:44 05.09.2022 (обновлено: 18:24 05.09.2022)
 
В Японии умерла девочка, которую забыли в детсадовском автобусе

В Японии умерла трехлетняя девочка, которую забыли в детсадовском автобусе

© AFP 2022 / StrСкорая помощь в Японии
Скорая помощь в Японии - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© AFP 2022 / Str
Скорая помощь в Японии
Читать ria.ru в
ТОКИО, 5 сен — РИА Новости. В японской префектуре Сидзуока трехлетняя девочка погибла от теплового удара после того, как ее забыли в автобусе, сообщило агентство Киодо.
Утром в понедельник маленькая Тина Кавамото отправилась на автобусе в детский сад. Однако никто из воспитателей не обратил внимания, что она не вышла из транспорта и не присоединилась к группе. В дальнейшем ее отсутствие также никто не заметил. Ребенка обнаружили без сознания только ближе к 14:00, когда остальных детей начали собирать в автобус для отправки домой. Тину отвезли в больницу, где вскоре констатировали смерть.
В автобусе помимо девочки было семь человек, включая двух взрослых. Всего в саду числятся 159 детей и 39 работников. По предварительной версии, ребенок умер от теплового удара, так как температура на улице превышала 30 градусов.
Оказание первой помощи - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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Первая помощь: правила реанимации, алгоритм действий и советы врачей
 
В миреСидзуока (префектура)Япония
 
 
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