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Глава Якутска рассказал о реализации мастер-плана столицы республики - РИА Новости, 05.09.2022
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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20220905/yakutsk-1814547053.html
Глава Якутска рассказал о реализации мастер-плана столицы республики
Глава Якутска рассказал о реализации мастер-плана столицы республики - РИА Новости, 05.09.2022
Глава Якутска рассказал о реализации мастер-плана столицы республики
Глава города Якутска Евгений Григорьев на полях Восточного экономического форума рассказал о реализации двух проектов в рамках мастер-плана города, сообщает... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T14:23
2022-09-05T14:23
республика саха (якутия)
якутск
владивосток
дальний восток
дальневосточный федеральный университет
евгений григорьев
республика саха (якутия)
россия
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ЯКУТСК, 5 сен – РИА Новости. Глава города Якутска Евгений Григорьев на полях Восточного экономического форума рассказал о реализации двух проектов в рамках мастер-плана города, сообщает пресс-служба окружной администрации.Ранее сообщалось о том, что в 2021 году на международном экономическом форуме во Владивостоке было принято решение о реновации городов ДФО."Пятого сентября в городе Владивостоке глава города Якутска Евгений Григорьев представил реализацию мастер-плана города Якутска на площадке Восточного экономического форума в рамках презентации инвестиционного потенциала Республики Саха (Якутия)", - информирует пресс-служба.По словам градоначальника, согласно указу главы региона Айсена Николаева Якутск должен стать лучшим городом в условиях вечной мерзлоты.Глава Якутска представил на форуме два проекта – реконструкцию городского парка культуры и отдыха и Старого города."Якутск - самый старый город на Дальнем Востоке, у нас сохранились уникальные деревянные дома, таких нет в других дальневосточных городах. Мы хотим восстановить эти дома, чтобы придать нашему городу историческую особенность, туристическую привлекательность и свою идентичность. Что касается парка, в ходе работы по мастер-плану основной запрос населения был направлен на общественные пространства, зоны рекреации. Самая большая такая зона – это городской парк, которому скоро исполнится 90 лет. Парк заметно устарел, поэтому мы должны реконструировать его в ближайшие 5 лет. Также в этот период начнем строительство аквапарка и экстрим-парка с круглогодичным посещением", - отметил Григорьев.Также он рассказал о том, что с 7 сентября в Якутске начнет работу форум "Якутск 4.0.0 Старт" с вовлечением активных горожан, федеральных экспертов. По итогам мероприятия будут приняты решения изменений в Стратегию развития города до 2032 года.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220905/yakutiya-1814542324.html
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якутск, владивосток, дальний восток, дальневосточный федеральный университет, евгений григорьев, республика саха (якутия), россия, общество, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Республика Саха (Якутия), Якутск, Владивосток, Дальний Восток, Дальневосточный федеральный университет, Евгений Григорьев, Республика Саха (Якутия), Россия, Общество, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
14:23 05.09.2022
 
Глава Якутска рассказал о реализации мастер-плана столицы республики

Глава Якутска Григорьев рассказал на ВЭФ о реализации мастер-плана столицы республики

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкВид на город Якутск
Вид на город Якутск - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ЯКУТСК, 5 сен – РИА Новости. Глава города Якутска Евгений Григорьев на полях Восточного экономического форума рассказал о реализации двух проектов в рамках мастер-плана города, сообщает пресс-служба окружной администрации.
Ранее сообщалось о том, что в 2021 году на международном экономическом форуме во Владивостоке было принято решение о реновации городов ДФО.
Баннер с символикой Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
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"Пятого сентября в городе Владивостоке глава города Якутска Евгений Григорьев представил реализацию мастер-плана города Якутска на площадке Восточного экономического форума в рамках презентации инвестиционного потенциала Республики Саха (Якутия)", - информирует пресс-служба.
По словам градоначальника, согласно указу главы региона Айсена Николаева Якутск должен стать лучшим городом в условиях вечной мерзлоты.
Глава Якутска представил на форуме два проекта – реконструкцию городского парка культуры и отдыха и Старого города.
Вид на центральную часть города Якутска - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 16:34Республика Саха (Якутия)
Мэр Якутска учредил премию в сто тысяч рублей для учителей стобалльников
"Якутск - самый старый город на Дальнем Востоке, у нас сохранились уникальные деревянные дома, таких нет в других дальневосточных городах. Мы хотим восстановить эти дома, чтобы придать нашему городу историческую особенность, туристическую привлекательность и свою идентичность. Что касается парка, в ходе работы по мастер-плану основной запрос населения был направлен на общественные пространства, зоны рекреации. Самая большая такая зона – это городской парк, которому скоро исполнится 90 лет. Парк заметно устарел, поэтому мы должны реконструировать его в ближайшие 5 лет. Также в этот период начнем строительство аквапарка и экстрим-парка с круглогодичным посещением", - отметил Григорьев.
Также он рассказал о том, что с 7 сентября в Якутске начнет работу форум "Якутск 4.0.0 Старт" с вовлечением активных горожан, федеральных экспертов. По итогам мероприятия будут приняты решения изменений в Стратегию развития города до 2032 года.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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Республика Саха (Якутия)ЯкутскВладивостокДальний ВостокДальневосточный федеральный университетЕвгений ГригорьевРеспублика Саха (Якутия)РоссияОбществоВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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