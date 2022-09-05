Глава Якутска рассказал о реализации мастер-плана столицы республики
Глава Якутска Григорьев рассказал на ВЭФ о реализации мастер-плана столицы республики
Вид на город Якутск. Архивное фото
ЯКУТСК, 5 сен – РИА Новости. Глава города Якутска Евгений Григорьев на полях Восточного экономического форума рассказал о реализации двух проектов в рамках мастер-плана города, сообщает пресс-служба окружной администрации.
Ранее сообщалось о том, что в 2021 году на международном экономическом форуме во Владивостоке было принято решение о реновации городов ДФО.
"Пятого сентября в городе Владивостоке глава города Якутска Евгений Григорьев представил реализацию мастер-плана города Якутска на площадке Восточного экономического форума в рамках презентации инвестиционного потенциала Республики Саха (Якутия)", - информирует пресс-служба.
По словам градоначальника, согласно указу главы региона Айсена Николаева Якутск должен стать лучшим городом в условиях вечной мерзлоты.
Глава Якутска представил на форуме два проекта – реконструкцию городского парка культуры и отдыха и Старого города.
"Якутск - самый старый город на Дальнем Востоке, у нас сохранились уникальные деревянные дома, таких нет в других дальневосточных городах. Мы хотим восстановить эти дома, чтобы придать нашему городу историческую особенность, туристическую привлекательность и свою идентичность. Что касается парка, в ходе работы по мастер-плану основной запрос населения был направлен на общественные пространства, зоны рекреации. Самая большая такая зона – это городской парк, которому скоро исполнится 90 лет. Парк заметно устарел, поэтому мы должны реконструировать его в ближайшие 5 лет. Также в этот период начнем строительство аквапарка и экстрим-парка с круглогодичным посещением", - отметил Григорьев.
Также он рассказал о том, что с 7 сентября в Якутске начнет работу форум "Якутск 4.0.0 Старт" с вовлечением активных горожан, федеральных экспертов. По итогам мероприятия будут приняты решения изменений в Стратегию развития города до 2032 года.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.