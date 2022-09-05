https://ria.ru/20220905/yakutsk-1814547053.html

Глава Якутска рассказал о реализации мастер-плана столицы республики

Глава Якутска рассказал о реализации мастер-плана столицы республики - РИА Новости, 05.09.2022

Глава Якутска рассказал о реализации мастер-плана столицы республики

Глава города Якутска Евгений Григорьев на полях Восточного экономического форума рассказал о реализации двух проектов в рамках мастер-плана города, сообщает... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T14:23

2022-09-05T14:23

2022-09-05T14:23

республика саха (якутия)

якутск

владивосток

дальний восток

дальневосточный федеральный университет

евгений григорьев

республика саха (якутия)

россия

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ЯКУТСК, 5 сен – РИА Новости. Глава города Якутска Евгений Григорьев на полях Восточного экономического форума рассказал о реализации двух проектов в рамках мастер-плана города, сообщает пресс-служба окружной администрации.Ранее сообщалось о том, что в 2021 году на международном экономическом форуме во Владивостоке было принято решение о реновации городов ДФО."Пятого сентября в городе Владивостоке глава города Якутска Евгений Григорьев представил реализацию мастер-плана города Якутска на площадке Восточного экономического форума в рамках презентации инвестиционного потенциала Республики Саха (Якутия)", - информирует пресс-служба.По словам градоначальника, согласно указу главы региона Айсена Николаева Якутск должен стать лучшим городом в условиях вечной мерзлоты.Глава Якутска представил на форуме два проекта – реконструкцию городского парка культуры и отдыха и Старого города."Якутск - самый старый город на Дальнем Востоке, у нас сохранились уникальные деревянные дома, таких нет в других дальневосточных городах. Мы хотим восстановить эти дома, чтобы придать нашему городу историческую особенность, туристическую привлекательность и свою идентичность. Что касается парка, в ходе работы по мастер-плану основной запрос населения был направлен на общественные пространства, зоны рекреации. Самая большая такая зона – это городской парк, которому скоро исполнится 90 лет. Парк заметно устарел, поэтому мы должны реконструировать его в ближайшие 5 лет. Также в этот период начнем строительство аквапарка и экстрим-парка с круглогодичным посещением", - отметил Григорьев.Также он рассказал о том, что с 7 сентября в Якутске начнет работу форум "Якутск 4.0.0 Старт" с вовлечением активных горожан, федеральных экспертов. По итогам мероприятия будут приняты решения изменений в Стратегию развития города до 2032 года.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/yakutiya-1814542324.html

https://ria.ru/20220901/premiya-1813778916.html

https://ria.ru/20220901/shkoly-1813790094.html

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Владимир Лаврентьев

якутск, владивосток, дальний восток, дальневосточный федеральный университет, евгений григорьев, республика саха (якутия), россия, общество, восточный экономический форум — 2022 (вэф)