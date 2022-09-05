https://ria.ru/20220905/vzryv-1814553479.html

СК возбудит уголовное дело из-за гибели сотрудников посольства в Кабуле

СК возбудит уголовное дело из-за гибели сотрудников посольства в Кабуле - РИА Новости, 05.09.2022

СК возбудит уголовное дело из-за гибели сотрудников посольства в Кабуле

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели сотрудников посольства РФ в Афганистане,... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T14:34

2022-09-05T14:34

2022-09-05T14:36

происшествия

россия

афганистан

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

кабул (город)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели сотрудников посольства РФ в Афганистане, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Отмечается, что 5 сентября вблизи консульского отдела посольства России в столице Афганистана Кабуле было приведено в действие взрывное устройство. По предварительным данным, в результате атаки погибли второй секретарь и охранник посольства."Глава Следственного комитета поручил во взаимодействии с МИД РФ и правоохранительными органами Афганистана расследовать произошедшее и установить всех лиц, причастных к совершенному преступлению", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20220905/diprabotniki-1814534014.html

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афганистан

кабул (город)

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Кирилл Волков

происшествия, россия, афганистан, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, кабул (город)