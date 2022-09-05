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СК возбудит уголовное дело из-за гибели сотрудников посольства в Кабуле
СК возбудит уголовное дело из-за гибели сотрудников посольства в Кабуле - РИА Новости, 05.09.2022
СК возбудит уголовное дело из-за гибели сотрудников посольства в Кабуле
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели сотрудников посольства РФ в Афганистане,... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T14:34
2022-09-05T14:34
2022-09-05T14:36
происшествия
россия
афганистан
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
кабул (город)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели сотрудников посольства РФ в Афганистане, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Отмечается, что 5 сентября вблизи консульского отдела посольства России в столице Афганистана Кабуле было приведено в действие взрывное устройство. По предварительным данным, в результате атаки погибли второй секретарь и охранник посольства."Глава Следственного комитета поручил во взаимодействии с МИД РФ и правоохранительными органами Афганистана расследовать произошедшее и установить всех лиц, причастных к совершенному преступлению", - подчеркивается в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, афганистан, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, кабул (город)
Происшествия, Россия, Афганистан, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Кабул (город)
14:34 05.09.2022 (обновлено: 14:36 05.09.2022)
СК возбудит уголовное дело из-за гибели сотрудников посольства в Кабуле
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за гибели сотрудников посольства в Кабуле