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СК возбудит уголовное дело из-за гибели сотрудников посольства в Кабуле - РИА Новости, 05.09.2022
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СК возбудит уголовное дело из-за гибели сотрудников посольства в Кабуле
СК возбудит уголовное дело из-за гибели сотрудников посольства в Кабуле - РИА Новости, 05.09.2022
СК возбудит уголовное дело из-за гибели сотрудников посольства в Кабуле
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели сотрудников посольства РФ в Афганистане,... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T14:34
2022-09-05T14:36
происшествия
россия
афганистан
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
кабул (город)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели сотрудников посольства РФ в Афганистане, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Отмечается, что 5 сентября вблизи консульского отдела посольства России в столице Афганистана Кабуле было приведено в действие взрывное устройство. По предварительным данным, в результате атаки погибли второй секретарь и охранник посольства."Глава Следственного комитета поручил во взаимодействии с МИД РФ и правоохранительными органами Афганистана расследовать произошедшее и установить всех лиц, причастных к совершенному преступлению", - подчеркивается в сообщении.
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россия
афганистан
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происшествия, россия, афганистан, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, кабул (город)
Происшествия, Россия, Афганистан, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Кабул (город)
14:34 05.09.2022 (обновлено: 14:36 05.09.2022)
 
СК возбудит уголовное дело из-за гибели сотрудников посольства в Кабуле

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за гибели сотрудников посольства в Кабуле

© Фото : Посольство России в АфганистанеПосольство России в Кабуле
Посольство России в Кабуле - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Фото : Посольство России в Афганистане
Посольство России в Кабуле. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели сотрудников посольства РФ в Афганистане, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель СК России Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту гибели сотрудников российского посольства в Кабуле", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 5 сентября вблизи консульского отдела посольства России в столице Афганистана Кабуле было приведено в действие взрывное устройство. По предварительным данным, в результате атаки погибли второй секретарь и охранник посольства.
"Глава Следственного комитета поручил во взаимодействии с МИД РФ и правоохранительными органами Афганистана расследовать произошедшее и установить всех лиц, причастных к совершенному преступлению", - подчеркивается в сообщении.
Недалеко от места взрыва у посольства России в Кабуле - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
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ПроисшествияРоссияАфганистанСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинКабул (город)
 
 
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