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Взрыв у здания российского посольства в Кабуле устроил террорист-смертник

Взрыв у здания российского посольства в Кабуле устроил террорист-смертник - РИА Новости, 05.09.2022

Взрыв у здания российского посольства в Кабуле устроил террорист-смертник

Взрыв в столице Афганистана Кабуле прогремел у ворот здания посольства России, его устроил террорист-смертник, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T10:25

2022-09-05T10:25

2022-09-05T10:43

в мире

захват власти в афганистане талибами

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талибан

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Взрыв в столице Афганистана Кабуле прогремел у ворот здания посольства России, его устроил террорист-смертник, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию."В террориста-смертника, приближавшегося к российскому посольству, выстрелила охрана талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность - ред.)... Подрыв смертника произошел у ворот российского посольства в Кабуле", - сообщает агентство.Ранее в понедельник источник сообщил РИА Новости, что взрыв произошел в районе Кабула, где расположено здание посольства РФ в Афганистане.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220902/mechet-1814018001.html

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Кирилл Волков

в мире, кабул (город), афганистан, талибан, россия