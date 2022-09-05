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Взрыв у здания российского посольства в Кабуле устроил террорист-смертник - РИА Новости, 05.09.2022
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Взрыв у здания российского посольства в Кабуле устроил террорист-смертник
Взрыв у здания российского посольства в Кабуле устроил террорист-смертник - РИА Новости, 05.09.2022
Взрыв у здания российского посольства в Кабуле устроил террорист-смертник
Взрыв в столице Афганистана Кабуле прогремел у ворот здания посольства России, его устроил террорист-смертник, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T10:25
2022-09-05T10:43
в мире
захват власти в афганистане талибами
кабул (город)
афганистан
талибан
россия
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Взрыв в столице Афганистана Кабуле прогремел у ворот здания посольства России, его устроил террорист-смертник, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию."В террориста-смертника, приближавшегося к российскому посольству, выстрелила охрана талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность - ред.)... Подрыв смертника произошел у ворот российского посольства в Кабуле", - сообщает агентство.Ранее в понедельник источник сообщил РИА Новости, что взрыв произошел в районе Кабула, где расположено здание посольства РФ в Афганистане.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, кабул (город), афганистан, талибан, россия
В мире, Захват власти в Афганистане талибами, Кабул (город), Афганистан, Талибан, Россия
10:25 05.09.2022 (обновлено: 10:43 05.09.2022)
 
Взрыв у здания российского посольства в Кабуле устроил террорист-смертник

Reuters: взрыв у здания российского посольства в Кабуле устроил террорист-смертник

© Фото : Посольство РФ в республике АфганистанЗдание посольства РФ в Кабуле
Здание посольства РФ в Кабуле - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Фото : Посольство РФ в республике Афганистан
Здание посольства РФ в Кабуле. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Взрыв в столице Афганистана Кабуле прогремел у ворот здания посольства России, его устроил террорист-смертник, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.
"В террориста-смертника, приближавшегося к российскому посольству, выстрелила охрана талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность - ред.)... Подрыв смертника произошел у ворот российского посольства в Кабуле", - сообщает агентство.
Ранее в понедельник источник сообщил РИА Новости, что взрыв произошел в районе Кабула, где расположено здание посольства РФ в Афганистане.
* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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