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Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2022
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Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ
Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2022
Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума, сообщает... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T04:00
2022-09-05T09:02
дальний восток
вэф-2022
общество
экономика
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.Торжественная церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока" состоялась в понедельник на набережной бухты Аякс в рамках VII Восточного экономического форума.По словам вице-премьера, Дальний Восток развивается, сегодня на его территории реализуется более 2 700 инвестиционных проектов, общий объём инвестиций приближается к 3 триллионам рублей. "И все-таки, этот форум особенный. Те страны, которые недоброжелательно относятся к России, стараются доказать, что мы в изоляции., стараются доказать, что их меры, препятствия, которые они создают, замедлят развитие нашей страны. Не замедлят. Любое препятствие мы воспринимаем как вызов, как возможность стать сильнее. Вместе мы обязательно победим", - подчеркнул Трутнев.Во время работы выставки "Улица Дальнего Востока" на главной сцене выступят творческие коллективы субъектов ДФО, будут показаны презентационные видеоролики, проводиться конкурсы. На выставке "Улица Дальнего Востока" свои экспозиции открыли все дальневосточные регионы."Улица Дальнего Востока"– одно из ключевых событий культурной программы ВЭФ-2022. На ней представляют свои экономические, инвестиционные и туристические возможности все регионы Дальнего Востока. Особый акцент сделан на презентации возможностей импортозамещения и технологической независимости регионов Дальнего Востока.Впервые на выставке будут представлены два новых павильона: "Корпорация Туризм. РФ" и мультимедийный павильон "Дом тигра", который будет посвящен II Международному форуму по сохранению тигра. В дни проведения седьмого Восточного экономического форума и II Международного форума по сохранению тигра "Улица Дальнего Востока" будет работать для участников мероприятия. C 9 по 11 сентября павильоны 11 дальневосточных регионов откроются для всех жителей и гостей Приморья.ВЭФ пройдет 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220904/vef-1814334388.html
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дальний восток, вэф-2022, общество, экономика, восточный экономический форум (вэф)
Дальний Восток, ВЭФ-2022, Общество, Экономика, Восточный экономический форум (ВЭФ)
04:00 05.09.2022 (обновлено: 09:02 05.09.2022)
 
Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ

Вице-премьер Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкБаннер с символикой Восточного экономического форума во Владивостоке
Баннер с символикой Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Баннер с символикой Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Торжественная церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока" состоялась в понедельник на набережной бухты Аякс в рамках VII Восточного экономического форума.
"Уважаемые жители Дальнего Востока, уважаемые гости седьмого Восточного экономического форума. Седьмой раз мы открываем "Улицу Дальнего Востока", в седьмой раз на Приморской земле собираются тысячи гостей из десятков стран мира для того, чтобы поговорить о развитии Дальнего Востока, для того, чтобы поговорить о сотрудничестве, о развитии страны", - сказал Трутнев, открывая выставку.
По словам вице-премьера, Дальний Восток развивается, сегодня на его территории реализуется более 2 700 инвестиционных проектов, общий объём инвестиций приближается к 3 триллионам рублей. "И все-таки, этот форум особенный. Те страны, которые недоброжелательно относятся к России, стараются доказать, что мы в изоляции., стараются доказать, что их меры, препятствия, которые они создают, замедлят развитие нашей страны. Не замедлят. Любое препятствие мы воспринимаем как вызов, как возможность стать сильнее. Вместе мы обязательно победим", - подчеркнул Трутнев.
Во время работы выставки "Улица Дальнего Востока" на главной сцене выступят творческие коллективы субъектов ДФО, будут показаны презентационные видеоролики, проводиться конкурсы. На выставке "Улица Дальнего Востока" свои экспозиции открыли все дальневосточные регионы.
Девушка в главном корпусе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 15:00Восточный экономический форум
Подготовка к ВЭФ-2022
"Улица Дальнего Востока"– одно из ключевых событий культурной программы ВЭФ-2022. На ней представляют свои экономические, инвестиционные и туристические возможности все регионы Дальнего Востока. Особый акцент сделан на презентации возможностей импортозамещения и технологической независимости регионов Дальнего Востока.
Впервые на выставке будут представлены два новых павильона: "Корпорация Туризм. РФ" и мультимедийный павильон "Дом тигра", который будет посвящен II Международному форуму по сохранению тигра. В дни проведения седьмого Восточного экономического форума и II Международного форума по сохранению тигра "Улица Дальнего Востока" будет работать для участников мероприятия. C 9 по 11 сентября павильоны 11 дальневосточных регионов откроются для всех жителей и гостей Приморья.
ВЭФ пройдет 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЭФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 07:18
Во Владивостоке в дни ВЭФ пройдут фестивали, концерты и фотовыставки
 
Дальний ВостокВЭФ-2022ОбществоЭкономикаВосточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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