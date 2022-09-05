https://ria.ru/20220905/vybory-1814560994.html

Трасс выразила уверенность в победе консерваторов на всеобщих выборах

Трасс выразила уверенность в победе консерваторов на всеобщих выборах - РИА Новости, 05.09.2022

Трасс выразила уверенность в победе консерваторов на всеобщих выборах

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая станет новым премьер-министром страны, выразила уверенность, что под её руководством Консервативная партия победит... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T14:47

2022-09-05T14:47

2022-09-05T15:02

великобритания

в мире

лиз трасс

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая станет новым премьер-министром страны, выразила уверенность, что под её руководством Консервативная партия победит на всеобщих выборах в 2024 году."Мы обеспечим большую победу Консервативной партии в 2024 году", - заявила она после оглашения результатов голосования.

https://ria.ru/20220313/rusofobiya-1777938405.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

великобритания, в мире, лиз трасс