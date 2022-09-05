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Трасс выразила уверенность в победе консерваторов на всеобщих выборах - РИА Новости, 05.09.2022
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Трасс выразила уверенность в победе консерваторов на всеобщих выборах
Трасс выразила уверенность в победе консерваторов на всеобщих выборах - РИА Новости, 05.09.2022
Трасс выразила уверенность в победе консерваторов на всеобщих выборах
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая станет новым премьер-министром страны, выразила уверенность, что под её руководством Консервативная партия победит... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T14:47
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великобритания
в мире
лиз трасс
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая станет новым премьер-министром страны, выразила уверенность, что под её руководством Консервативная партия победит на всеобщих выборах в 2024 году."Мы обеспечим большую победу Консервативной партии в 2024 году", - заявила она после оглашения результатов голосования.
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великобритания, в мире, лиз трасс
Великобритания, В мире, Лиз Трасс
14:47 05.09.2022 (обновлено: 15:02 05.09.2022)
 
Трасс выразила уверенность в победе консерваторов на всеобщих выборах

Трасс выразила уверенность в победе Консервативной партии на всеобщих выборах 2024 года

© AP Photo / Rui VieiraЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© AP Photo / Rui Vieira
Лиз Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая станет новым премьер-министром страны, выразила уверенность, что под её руководством Консервативная партия победит на всеобщих выборах в 2024 году.
"Мы обеспечим большую победу Консервативной партии в 2024 году", - заявила она после оглашения результатов голосования.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 16:19Медиавойны
Захарова заявила о "дьявольских плодах" русофобии, запущенной Лиз Трасс
 
ВеликобританияВ миреЛиз Трасс
 
 
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