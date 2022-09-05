https://ria.ru/20220905/vybory-1814560994.html
Трасс выразила уверенность в победе консерваторов на всеобщих выборах
Трасс выразила уверенность в победе консерваторов на всеобщих выборах - РИА Новости, 05.09.2022
Трасс выразила уверенность в победе консерваторов на всеобщих выборах
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая станет новым премьер-министром страны, выразила уверенность, что под её руководством Консервативная партия победит... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T14:47
2022-09-05T14:47
2022-09-05T15:02
великобритания
в мире
лиз трасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814552402_0:0:3360:1890_1920x0_80_0_0_dc643c745995297e8e85ed49819acf34.jpg
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая станет новым премьер-министром страны, выразила уверенность, что под её руководством Консервативная партия победит на всеобщих выборах в 2024 году."Мы обеспечим большую победу Консервативной партии в 2024 году", - заявила она после оглашения результатов голосования.
https://ria.ru/20220313/rusofobiya-1777938405.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814552402_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_d7d07a523fbe3baa64ef87c3dac96436.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, в мире, лиз трасс
Великобритания, В мире, Лиз Трасс
14:47 05.09.2022 (обновлено: 15:02 05.09.2022)
Трасс выразила уверенность в победе консерваторов на всеобщих выборах
Трасс выразила уверенность в победе Консервативной партии на всеобщих выборах 2024 года