https://ria.ru/20220905/vsu-1814594449.html

Освобожденные бойцы ВСУ в Харьковской области призвали сослуживцев сдаться

Освобожденные бойцы ВСУ в Харьковской области призвали сослуживцев сдаться - РИА Новости, 05.09.2022

Освобожденные бойцы ВСУ в Харьковской области призвали сослуживцев сдаться

Украинским военнослужащим стоит сдаваться и возвращаться к своим семьям, заявил РИА Новости контрактник Владимир Тесленко, который отказался воевать против РФ и РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T16:02

2022-09-05T16:02

2022-09-05T16:21

специальная военная операция на украине

харьковская область

ситуация в днр и лнр

россия

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КУПЯНСК (Харьковская область), 5 сен - РИА Новости. Украинским военнослужащим стоит сдаваться и возвращаться к своим семьям, заявил РИА Новости контрактник Владимир Тесленко, который отказался воевать против РФ и был отпущен в Харьковской области после проверки."Ребята, кто служит, складывайте оружие. Возвращайтесь к семьям, к женам, - сказал Тесленко. - Смысла нет просто погибать ни за что. Просто потому, что там кому-то хочется патриотизм свой показать… Должен быть мир во всем мире. Я за то, чтобы все сложили оружие и вернулись к семьям".Тесленко с 2019 года служил по контракту в 93-й бригаде на Донбассе, однако в начале боевых действий в феврале, не желая воевать против России, переоделся в гражданскую одежду и сбежал с поста. Военный добрался до дома в Купянске (Харьковская область), где у него живет жена и двое детей, и сдался союзным силам.С Тесленко согласен другой освобожденный военный, Денис Ахмадов, приписанный к воинской части 3017 Национальной гвардии Украины. Он отказался вернуться в свою часть с началом СВО, несмотря на угрозы, и остался дома в Харьковской области. Он также ранее проходил службу на Донбассе, в так называемой зоне АТО, но раскаялся."Лучше возвращайтесь домой. Бросайте оружие, оно вам не нужно", - сказал Ахмадов, обращаясь к украинским силовикам.В свою очередь старшина погранвойск Украины Виталий Захаров призвал украинских военных не выполнять преступные приказы.Захаров, чья семья проживает в Купянске Харьковской области, начало СВО встретил на территории ЛНР, где нес службу по охране границы, но отказался воевать против РФ, за что был заключен под стражу и отправлен в Лисичанск.Там ему удалось уйти к родному брату и переждать освобождение города союзными силами, затем он сдался первому комендантскому подразделению."Подумайте о своих семьях, подумайте о своих родных. Подумайте головой, что вы на самом деле делаете. Сдавайтесь, и будет все нормально. Не надо находиться с теми преступниками, с которыми вы служите", - сказал Захаров РИА Новости, обращаясь к бывшим сослуживцам.Как передает корреспондент РИА Новости, сегодня первым украинским военнослужащим, отказавшимся участвовать в боевых действиях против РФ, разрешили вернуться к своим семьям.Задержанных отпускают при условии, что они проживают на освобожденных территориях и не успели принять участие в боевых действиях после 24 февраля, а также не замешаны в военных преступлениях киевского режима.

https://ria.ru/20220824/krym-1811944309.html

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Освобожденный украинский военный в Харьковской области: "Возвращайтесь к семьям" Освобожденные украинские военные в Харьковской области призвали сослуживцев сдаваться. "Ребята, кто служит, складывайте оружие. Возвращайтесь к семьям. Смысла нет погибать ни за что", - сказал РИА Новости один из них. 2022-09-05T16:02 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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харьковская область, ситуация в днр и лнр, россия