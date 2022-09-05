https://ria.ru/20220905/vsu-1814544298.html

Харьковским солдатам ВСУ, отказавшимся воевать, разрешили вернуться домой

Харьковским солдатам ВСУ, отказавшимся воевать, разрешили вернуться домой - РИА Новости, 05.09.2022

Харьковским солдатам ВСУ, отказавшимся воевать, разрешили вернуться домой

Первым украинским военнослужащим из Харьковской области, которые отказались воевать против России и сдались союзным силам, разрешили вернуться к семьям,... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T14:09

2022-09-05T14:09

2022-09-05T18:04

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

вооруженные силы украины

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 сен — РИА Новости. Первым украинским военнослужащим из Харьковской области, которые отказались воевать против России и сдались союзным силам, разрешили вернуться к семьям, передает корреспондент РИА Новости.Задержанных отпускают при условии, что они проживают на освобожденных территориях. Также они не должны быть замешаны в военных преступлениях.В числе первых, кто вернулся домой, оказались три украинских контрактника. Они рассказали о том, как отказались участвовать в боевых действиях и сдались в плен. В числе прочего контрактник Владимир Тесленко сообщил, что украинские командиры и старослужащие-националисты избивали и угнетали тех, кого считали недостаточно "патриотичными". Освобожденные военные призвали сослуживцев сложить оружие и перестать выполнять преступные приказы Киева.Все бывшие военнослужащие, прошедшие проверку, должны будут отмечаться в органах власти на освобожденных территориях. Также им временно запретили покидать пределы региона.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской. В последней создали четыре новые районные администрации с центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань.

https://ria.ru/20220820/zaytsevo-1810905561.html

харьковская область

россия

украина

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Освобожденный украинский военный в Харьковской области: "Возвращайтесь к семьям" Освобожденные украинские военные в Харьковской области призвали сослуживцев сдаваться. "Ребята, кто служит, складывайте оружие. Возвращайтесь к семьям. Смысла нет погибать ни за что", - сказал РИА Новости один из них. 2022-09-05T14:09 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьковская область, россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, ситуация в днр и лнр