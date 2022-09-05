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Харьковским солдатам ВСУ, отказавшимся воевать, разрешили вернуться домой - РИА Новости, 05.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220905/vsu-1814544298.html
Харьковским солдатам ВСУ, отказавшимся воевать, разрешили вернуться домой
Харьковским солдатам ВСУ, отказавшимся воевать, разрешили вернуться домой - РИА Новости, 05.09.2022
Харьковским солдатам ВСУ, отказавшимся воевать, разрешили вернуться домой
Первым украинским военнослужащим из Харьковской области, которые отказались воевать против России и сдались союзным силам, разрешили вернуться к семьям,... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T14:09
2022-09-05T18:04
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 сен — РИА Новости. Первым украинским военнослужащим из Харьковской области, которые отказались воевать против России и сдались союзным силам, разрешили вернуться к семьям, передает корреспондент РИА Новости.Задержанных отпускают при условии, что они проживают на освобожденных территориях. Также они не должны быть замешаны в военных преступлениях.В числе первых, кто вернулся домой, оказались три украинских контрактника. Они рассказали о том, как отказались участвовать в боевых действиях и сдались в плен. В числе прочего контрактник Владимир Тесленко сообщил, что украинские командиры и старослужащие-националисты избивали и угнетали тех, кого считали недостаточно "патриотичными". Освобожденные военные призвали сослуживцев сложить оружие и перестать выполнять преступные приказы Киева.Все бывшие военнослужащие, прошедшие проверку, должны будут отмечаться в органах власти на освобожденных территориях. Также им временно запретили покидать пределы региона.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской. В последней создали четыре новые районные администрации с центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань.
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харьковская область
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Освобожденный украинский военный в Харьковской области: "Возвращайтесь к семьям"
Освобожденные украинские военные в Харьковской области призвали сослуживцев сдаваться. "Ребята, кто служит, складывайте оружие. Возвращайтесь к семьям. Смысла нет погибать ни за что", - сказал РИА Новости один из них.
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:09 05.09.2022 (обновлено: 18:04 05.09.2022)
 
Харьковским солдатам ВСУ, отказавшимся воевать, разрешили вернуться домой

В Харьковской области первых солдат ВСУ, отказавшихся воевать, отпустили к семьям

© РИА Новости / Кирилл НортонБлокпост Вооруженных сил России на въезде в населенный пункт в Харьковской области
Блокпост Вооруженных сил России на въезде в населенный пункт в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
Блокпост Вооруженных сил России на въезде в населенный пункт в Харьковской области. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 сен — РИА Новости. Первым украинским военнослужащим из Харьковской области, которые отказались воевать против России и сдались союзным силам, разрешили вернуться к семьям, передает корреспондент РИА Новости.
Задержанных отпускают при условии, что они проживают на освобожденных территориях. Также они не должны быть замешаны в военных преступлениях.
В числе первых, кто вернулся домой, оказались три украинских контрактника. Они рассказали о том, как отказались участвовать в боевых действиях и сдались в плен. В числе прочего контрактник Владимир Тесленко сообщил, что украинские командиры и старослужащие-националисты избивали и угнетали тех, кого считали недостаточно "патриотичными". Освобожденные военные призвали сослуживцев сложить оружие и перестать выполнять преступные приказы Киева.
Все бывшие военнослужащие, прошедшие проверку, должны будут отмечаться в органах власти на освобожденных территориях. Также им временно запретили покидать пределы региона.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской. В последней создали четыре новые районные администрации с центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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