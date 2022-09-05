14:09 05.09.2022 (обновлено: 18:04 05.09.2022)
Харьковским солдатам ВСУ, отказавшимся воевать, разрешили вернуться домой
В Харьковской области первых солдат ВСУ, отказавшихся воевать, отпустили к семьям
© РИА Новости / Кирилл НортонБлокпост Вооруженных сил России на въезде в населенный пункт в Харьковской области
Блокпост Вооруженных сил России на въезде в населенный пункт в Харьковской области. Архивное фото
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 сен — РИА Новости. Первым украинским военнослужащим из Харьковской области, которые отказались воевать против России и сдались союзным силам, разрешили вернуться к семьям, передает корреспондент РИА Новости.
Задержанных отпускают при условии, что они проживают на освобожденных территориях. Также они не должны быть замешаны в военных преступлениях.
В числе первых, кто вернулся домой, оказались три украинских контрактника. Они рассказали о том, как отказались участвовать в боевых действиях и сдались в плен. В числе прочего контрактник Владимир Тесленко сообщил, что украинские командиры и старослужащие-националисты избивали и угнетали тех, кого считали недостаточно "патриотичными". Освобожденные военные призвали сослуживцев сложить оружие и перестать выполнять преступные приказы Киева.
Все бывшие военнослужащие, прошедшие проверку, должны будут отмечаться в органах власти на освобожденных территориях. Также им временно запретили покидать пределы региона.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской. В последней создали четыре новые районные администрации с центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань.