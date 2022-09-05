https://ria.ru/20220905/vostrikov-1814459439.html

Дмитрий Востриков: хлеб, соль и крупы в России не зависят от импорта

Дмитрий Востриков: хлеб, соль и крупы в России не зависят от импорта - РИА Новости, 05.09.2022

Дмитрий Востриков: хлеб, соль и крупы в России не зависят от импорта

Потребители стали экономить и более чаще обращать внимание на ценники при выборе продуктов питания, говорит глава Руспродсоюза Дмитрий Востриков. В интервью РИА РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:00

2022-09-05T12:00

2022-09-05T12:05

интервью

россия

экономика

дмитрий востриков

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Потребители стали экономить и более чаще обращать внимание на ценники при выборе продуктов питания, говорит глава Руспродсоюза Дмитрий Востриков. В интервью РИА Новости в преддверии ВЭФ-2022 он рассказал, как отечественные производители продуктов справляются с нехваткой упаковки, чем российское сельское хозяйство отличается от времен СССР, и почему стабильность рубля для аграриев важнее валютного курса. Беседовала Елена Орехова.– Некоторые сейчас ищут аналогии с эпохой продуктового дефицита Советского Союза. Каковы риски этих прогнозов?– По продуктам питания материализация таких прогнозов невозможна. Состояние агропромышленного комплекса существенно отличается от времен СССР. Тогда мы были импортерами зерна, а сейчас являемся ведущими мировыми экспортерами.Экспортный потенциал является "подушкой безопасности" на случай снижения производства. Может измениться ассортимент, формат упаковки, внешний вид некоторых продуктов, но сейчас предложение опережает спрос, и это гарантия широкого предложения продовольственных товаров.– Санкции и последовавшие за этим сложности в логистике обернулись трудностями с поставками импортного сырья. Как быстро удастся нормализовать ситуацию на продовольственном рынке без серьезного ущерба для потребителя по цене?– Поиск альтернативной логистики и новых партнеров в условиях нестабильной и постоянно меняющейся конъюнктуры рынка продолжается. В большинстве случаев отечественные производители перестроили поставки без существенных потерь для потребителя: продукты с полок не исчезли, дефицита избежать удалось. География такой "перестройки" сегодня совершенно разная. Например, краски для упаковки, которые раньше поставлялись из Европы, теперь закупают через Турцию и другие дружественные страны, расширяются прямые поставки альтернативной продукции из стран Азии. Но стратегической целью все равно является импортозамещение российскими товарами: необходимо обеспечить максимальную технологическую независимость хотя бы экспортоориентированных производств для возможности торговли с другими странами.– Сможете назвать три полностью российских продукта, и три, для которых так или иначе всегда нужно импортное сырье?– На Руси всегда встречали гостей хлебом и солью. Традиционно это российские продукты, практически независимые от зарубежных поставок, дополнить список можно практически всеми видами круп. А наиболее зависимыми от импорта традиционно являются категории чая, кофе и какао.По всем основным продуктам питания Россия самообеспечена, а по многим даже входит в число крупнейших мировых экспортеров. Однако ориентация на международное разделение труда сказалась практически на всех видах товаров. Это проявляется либо в использовании оборудования, упаковки, ингредиентов, семенного или генетического материала, либо в зависимости от мирового ценообразования на биржевые товары.Наиболее высокая импортная составляющая в производстве овощей – за счёт импортных семян, удобрений, средств защиты растений и техники. Меньше всего она в производстве хлебной продукции, где от семян до готового продукта мы независимы по сырьевой составляющей.– Вы упомянули упаковку, проблемы сохраняются, или удалось найти решения?– Нерешенные вопросы остаются. Например, сейчас наиболее актуальна ситуация с недостатком белой жести для производства тары и крышек. Отечественные предприятия ее выпускают, но подходит она не для всех отраслей: в частности, жесть для плодоовощной консервации необходимой толщины сейчас везут из-за границы. В случае перекрытия данного канала альтернативой останется единственный завод в Белоруссии. Но так как он не способен покрыть запросы российских предприятий, такая ситуация может серьезно повлиять на отрасль переработки. Но сейчас по многим позициям тестируются поставки из других стран, также ведется работа с отечественными производителями упаковки.– На каком уровне находятся взаимоотношения производителей с торговыми сетями, остаются ли спорные вопросы?– Основным поводом для беспокойства являются штрафы за недопоставку товаров. Торговые сети фактически отказались от моратория на неустойки: то есть законодательно запретить взымать штрафы невозможно, а уйти от них поставщик может, лишь предоставив справку о форс-мажорных обстоятельствах из Торгово-промышленной палаты. Получить же такие подтверждения практически невозможно.Поэтому единственное системное решение разрешить проблему штрафов, а они могут быть выставлены и за три года, – дать поставщику возможность согласовывать существенные условия договора поставки, а именно: заказ, поступивший от сети, который сегодня обязателен вне зависимости от того, есть ли товар у поставщика. В непростое время разрыва международных цепочек поставок и санкций необходимо восстановить права поставщика, это даст возможность сохранить производство, без которого полки были бы пусты.– А какой курс рубля нужен бизнесу?– Нужна стабилизация курса на определенном уровне, комфортном для государства, отечественных предприятий и экспортеров: тут есть разница интересов, но задача государства и экономистов в том и состоит, чтобы найти золотую середину. А колебания валют дают возможность заработка лишь валютным финансовым спекулянтам.– Потребитель сейчас тоже ищет баланс – в данном случае между ценой и удобством – или просто старается сокращать расходы?– COVID-19 дал сильный толчок развитию онлайн-продаж на товары повседневного спроса: например, на сегодня их доля в натуральном выражении уже превысила 6%. И эта тенденция сохраняется, сервисы сравнения цен и доставки товаров по-прежнему развиваются очень активно. Таким образом, поведение потребителей уже сильно трансформировалось в сторону дистанционных заказов. А сегодня они стали крайне внимательными и к ценам: так, доля покупателей, которые знают, какие продукты сколько стоят, и следят за изменением цен, с 2019 года выросла в три раза. И модели экономии стали более тщательными: ввиду того, что траты домохозяйств сведены к минимуму, на первый план выходит поиск более выгодных предложений и тщательный выбор места покупки.– После весеннего резкого подорожания почти по всей продуктовой линейке сейчас мы видим минимальный рост цен и стабильное снижение в плодоовощном сегменте. Как долго может сохраняться такая тенденция?– Текущий период – сезон наиболее низкой стоимости аграрной продукции. Сезонное ежегодное снижение цен традиционно мы наблюдаем с начала лета и до первых месяцев осени.Замечу, что экономические условия в последние месяцы стабилизировались, хотя остаются риски их изменений, ведущих к росту себестоимости. Союзы производителей находятся в постоянном контакте с органами власти и делают все возможное для минимизации последствий как дополнительных ограничений на движение товаров между странами, так и других возможных изменений, которые могут привести к ухудшению экономического климата.– Не ожидаете ли вы массовых банкротств производителей продуктов питания или сокращения производства?– Рост себестоимости на фоне снижения реальных доходов населения – всегда большое испытание для бизнеса на прочность. Но массовых банкротств пищевых предприятий удалось избежать благодаря слаженной работе с правительством и торговыми операторами в период пиковых нагрузок на отрасль. А у крупного бизнеса "запас плавучести" всегда выше, да и сделки слияния-поглощения в текущей ситуации не новость. Более того, вектор укрупнения всех бизнесов продолжается, но от этого предложение продовольственных товаров не снижается, а скорее увеличивается.– Власти в нынешних непростых условиях предложили бизнесу целый ряд мер поддержки, но и ограничения вводили, например, на экспорт определенных видов удобрений и сельхозпродукции. Какие меры оказались наиболее эффективными?– Наиболее эффективными стали упрощенная система сертификации ввозимых товаров, субсидирование проектов, финансовая поддержка системообразующих предприятий и льготных кредитов для бизнеса. Напомню также про мораторий на проверки и перенос сроков маркировки. В целом благодаря оперативной работе производителей и государства удалось избежать дефицита в период пиковых нагрузок и спроса.Вмешиваться в работу рынка внедрением тех или иных запретов, директивным регулированием цен и ограничением экспорта, на наш взгляд, не совсем правильно. Искусственные инструменты в долгосрочной перспективе имеют негативные эффекты. Поддержка производства, модернизация, стимулирование экспорта с более высокой степенью передела вкупе с обеспечением здоровой конкуренции давали всегда больше преимуществ и выгод для страны.

https://ria.ru/20220902/kartofel-1813877476.html

https://ria.ru/20220305/tseny-1776794291.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220218/razmer-1773524357.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211123/ekonomiya-1760190133.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, экономика, дмитрий востриков