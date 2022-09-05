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Правительство Греции обвинило Россию в стремлении вызвать волнения в Европе
Правительство Греции обвинило Россию в стремлении вызвать волнения в Европе - РИА Новости, 05.09.2022
Правительство Греции обвинило Россию в стремлении вызвать волнения в Европе
Официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому бездоказательно обвинил Россию в стремлении усилить экономическое давление на Европу, вызвать... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:08
2022-09-05T17:08
2022-09-05T17:13
евросоюз
россия
европа
греция
сергей лавров
владимир путин
в мире
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АФИНЫ, 5 сен - РИА Новости. Официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому бездоказательно обвинил Россию в стремлении усилить экономическое давление на Европу, вызвать социальные волнения и нестабильность в странах, выступающих против ее планов.Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве во внутренние дела. В Кремле их называли абсолютно голословными, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Россия также опровергала заявления о том, что использует газ или нефть в качестве оружия политического давления. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия была и остается готовой исполнять все свои обязательства, а препятствия чинят страны ЕС, Канада, США и Великобритания, которые вводят санкции и препятствуют поставкам газа. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основная цель Запада, по словам Путина, - ухудшить жизнь миллионов людей."Сейчас все показывает, что Россия стремится усилить экономическое давление, вызвать социальные волнения и политическую нестабильность в тех странах, которые противостоят ее планам", - заявил официальный представитель правительства Греции на брифинге в понедельник.Иконому заявил, что как пандемия, так и энергетический кризис вызваны внешними причинами и несут серьезные испытания в предстоящий период, а в переживающей политические потрясения Европе Греция остается страной стабильности и безопасности. Он заявил, что после начала пандемии и событий на Украине "десятилетия уверенности с треском рухнули, и наш мир изменился"."Мы должны полностью осознавать, что наша прочность подвергнется серьезному испытанию в предстоящий период. Так, сбои в мировом производстве и перемещении товаров, вызванные пандемией, так и энергетический кризис... вызывают огромный дисбаланс в мировой экономике. Как и пандемия, энергетический кризис носит экзогенный характер. Их завозят в Европу, завозят и на нашу родину, и поэтому их лечение требует общеевропейских решений", - сказал Иконому.По его словам, ни одно правительство не может в одиночку покрыть все расходы, связанные с кризисом, несмотря на то, что программы социальной поддержки являются крупнейшими со времен Второй мировой войны."Кошмарный скачок цен на природный газ и последовавший за ним бум цен на электроэнергию - это неоспоримый факт, с которым мы все сталкиваемся. Неопределенность в отношении потоков российского природного газа и проблемы, связанные с обеспечением энергообеспечения, еще больше усиливают озабоченность", - сказал Иконому.Он отметил, что качество жизни граждан в Европе ухудшается, страдают не только наиболее экономически слабые слои, но и средний класс."Вся Европа столкнулась со стратегической угрозой, на которую она должна - уже сейчас - эффективно реагировать", - заявил он, добавив, что премьер-министр Кириакос Мицотакис был "первым европейским политиком, представившим реалистичный и действенный план преодоления энергетического кризиса" и предложившим конкретные решения.Он заявил, что правительство Греции намерено продолжать поддержку населения."Несомненно, что в последнее время Европа пережила более широкие политические потрясения, которые в некоторых странах уже привели к анархии или структурной нестабильности. Греция остается исключением: это страна стабильности, безопасности, сильного и эффективного правительства", - подчеркнул Иконому.Обвинить Россию во попытках дестабилизации обстановки пытались и в Чехии. Вечером 3 сентября на Вацлавской площади в центре Праги завершился антиправительственный митинг, ближе к концу в нем принимали участие, по данным полиции, около 70 тысяч человек, сообщило Чешское ТВ. Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что акция была организована "пророссийскими силами", которые выступают против интересов Чехии. С другой стороны, Фиала признал право людей на демонстрации.В Кельне 4 сентября тоже прошел митинг - против антироссийских санкций и поставок немецкого оружия на Украину.Пресс-секретарь президента России Песков, комментируя журналистам в понедельник протесты в Европе, отметил ,что жить европейцам становится хуже, но это - вопрос лидеров западных стран, принимающих вредоносные решения.
https://ria.ru/20220814/gretsiya-1809531847.html
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евросоюз, россия, европа, греция, сергей лавров, владимир путин, в мире
Евросоюз, Россия, Европа, Греция, Сергей Лавров, Владимир Путин, В мире
АФИНЫ, 5 сен - РИА Новости. Официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому бездоказательно обвинил Россию в стремлении усилить экономическое давление на Европу, вызвать социальные волнения и нестабильность в странах, выступающих против ее планов.
Москва
неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве во внутренние дела. В Кремле их называли абсолютно голословными, а глава МИД РФ Сергей Лавров
заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Россия также опровергала заявления о том, что использует газ или нефть в качестве оружия политического давления. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, Россия была и остается готовой исполнять все свои обязательства, а препятствия чинят страны ЕС
, Канада
, США
и Великобритания
, которые вводят санкции и препятствуют поставкам газа. Президент РФ Владимир Путин
подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основная цель Запада, по словам Путина, - ухудшить жизнь миллионов людей.
"Сейчас все показывает, что Россия стремится усилить экономическое давление, вызвать социальные волнения и политическую нестабильность в тех странах, которые противостоят ее планам", - заявил официальный представитель правительства Греции на брифинге в понедельник.
Иконому заявил, что как пандемия, так и энергетический кризис вызваны внешними причинами и несут серьезные испытания в предстоящий период, а в переживающей политические потрясения Европе Греция остается страной стабильности и безопасности. Он заявил, что после начала пандемии и событий на Украине
"десятилетия уверенности с треском рухнули, и наш мир изменился".
"Мы должны полностью осознавать, что наша прочность подвергнется серьезному испытанию в предстоящий период. Так, сбои в мировом производстве и перемещении товаров, вызванные пандемией, так и энергетический кризис... вызывают огромный дисбаланс в мировой экономике. Как и пандемия, энергетический кризис носит экзогенный характер. Их завозят в Европу, завозят и на нашу родину, и поэтому их лечение требует общеевропейских решений", - сказал Иконому.
По его словам, ни одно правительство не может в одиночку покрыть все расходы, связанные с кризисом, несмотря на то, что программы социальной поддержки являются крупнейшими со времен Второй мировой войны.
"Кошмарный скачок цен на природный газ и последовавший за ним бум цен на электроэнергию - это неоспоримый факт, с которым мы все сталкиваемся. Неопределенность в отношении потоков российского природного газа и проблемы, связанные с обеспечением энергообеспечения, еще больше усиливают озабоченность", - сказал Иконому.
Он отметил, что качество жизни граждан в Европе ухудшается, страдают не только наиболее экономически слабые слои, но и средний класс.
"Вся Европа столкнулась со стратегической угрозой, на которую она должна - уже сейчас - эффективно реагировать", - заявил он, добавив, что премьер-министр Кириакос Мицотакис
был "первым европейским политиком, представившим реалистичный и действенный план преодоления энергетического кризиса" и предложившим конкретные решения.
Он заявил, что правительство Греции намерено продолжать поддержку населения.
"Несомненно, что в последнее время Европа пережила более широкие политические потрясения, которые в некоторых странах уже привели к анархии или структурной нестабильности. Греция остается исключением: это страна стабильности, безопасности, сильного и эффективного правительства", - подчеркнул Иконому.
Обвинить Россию во попытках дестабилизации обстановки пытались и в Чехии
. Вечером 3 сентября на Вацлавской площади в центре Праги
завершился антиправительственный митинг, ближе к концу в нем принимали участие, по данным полиции, около 70 тысяч человек, сообщило Чешское ТВ. Премьер Чехии Петр Фиала
заявил, что акция была организована "пророссийскими силами", которые выступают против интересов Чехии. С другой стороны, Фиала признал право людей на демонстрации.
В Кельне
4 сентября тоже прошел митинг - против антироссийских санкций и поставок немецкого оружия на Украину.
Пресс-секретарь президента России Песков, комментируя журналистам в понедельник протесты в Европе, отметил ,что жить европейцам становится хуже, но это - вопрос лидеров западных стран, принимающих вредоносные решения.