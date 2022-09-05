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ВС России уничтожили до 20 украинских военных в ДНР - РИА Новости, 05.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220905/voennye-1814633283.html
ВС России уничтожили до 20 украинских военных в ДНР
ВС России уничтожили до 20 украинских военных в ДНР - РИА Новости, 05.09.2022
ВС России уничтожили до 20 украинских военных в ДНР
Российские военные сосредоточенными огневыми ударами уничтожили до 20 и ранили более 50 украинских военных в районе Краснополья в ДНР, следует из сводки... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:15
2022-09-05T17:41
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские военные сосредоточенными огневыми ударами уничтожили до 20 и ранили более 50 украинских военных в районе Краснополья в ДНР, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в понедельник."В районе населенного пункта Краснополье Донецкой Народной Республики сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 81-й десантно-штурмовой бригады уничтожено до 20 и ранено более 50 военнослужащих ВСУ", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
13:15 05.09.2022 (обновлено: 17:41 05.09.2022)
 
ВС России уничтожили до 20 украинских военных в ДНР

Минобороны: ВС России уничтожили до 20 и ранили более 50 украинских военных в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские военные сосредоточенными огневыми ударами уничтожили до 20 и ранили более 50 украинских военных в районе Краснополья в ДНР, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в понедельник.
"В районе населенного пункта Краснополье Донецкой Народной Республики сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 81-й десантно-штурмовой бригады уничтожено до 20 и ранено более 50 военнослужащих ВСУ", - говорится в документе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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