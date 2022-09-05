https://ria.ru/20220905/voennye-1814633283.html
ВС России уничтожили до 20 украинских военных в ДНР
ВС России уничтожили до 20 украинских военных в ДНР - РИА Новости, 05.09.2022
ВС России уничтожили до 20 украинских военных в ДНР
Российские военные сосредоточенными огневыми ударами уничтожили до 20 и ранили более 50 украинских военных в районе Краснополья в ДНР, следует из сводки... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:15
2022-09-05T13:15
2022-09-05T17:41
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские военные сосредоточенными огневыми ударами уничтожили до 20 и ранили более 50 украинских военных в районе Краснополья в ДНР, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в понедельник."В районе населенного пункта Краснополье Донецкой Народной Республики сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 81-й десантно-штурмовой бригады уничтожено до 20 и ранено более 50 военнослужащих ВСУ", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
13:15 05.09.2022 (обновлено: 17:41 05.09.2022)
ВС России уничтожили до 20 украинских военных в ДНР
Минобороны: ВС России уничтожили до 20 и ранили более 50 украинских военных в ДНР