https://ria.ru/20220905/voennye-1814633283.html

ВС России уничтожили до 20 украинских военных в ДНР

ВС России уничтожили до 20 украинских военных в ДНР - РИА Новости, 05.09.2022

ВС России уничтожили до 20 украинских военных в ДНР

Российские военные сосредоточенными огневыми ударами уничтожили до 20 и ранили более 50 украинских военных в районе Краснополья в ДНР, следует из сводки... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T13:15

2022-09-05T13:15

2022-09-05T17:41

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские военные сосредоточенными огневыми ударами уничтожили до 20 и ранили более 50 украинских военных в районе Краснополья в ДНР, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в понедельник."В районе населенного пункта Краснополье Донецкой Народной Республики сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 81-й десантно-штурмовой бригады уничтожено до 20 и ранено более 50 военнослужащих ВСУ", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины