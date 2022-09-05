https://ria.ru/20220905/vkontakte-1814466794.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, нужен ли им выходной 1 сентября

Пользователи ВКонтакте рассказали, нужен ли им выходной 1 сентября - РИА Новости, 05.09.2022

Пользователи ВКонтакте рассказали, нужен ли им выходной 1 сентября

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T11:24

2022-09-05T11:24

2022-09-05T11:24

общество

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, нужен ли выходной 1 сентября.Варианты ответа были: да, только для родителей школьников; да, для всех; нет; мне без разницы.В итоге большинство подписчиков считают, что выходной нужен для всех. Так ответили 40% опрошенных. На втором месте оказались те, кто проголосовал за выходной только для родителей школьников — около 29% опрошенных. Не считают нужным делать выходной 1 сентября 17% подписчиков. И 11% проголосовавших ответили, что им без разницы.В комментариях некоторые подписчики предложили сделать выходной только для родителей детей до пятого класса, чтобы иметь возможность сопроводить ребенка на линейку.

https://ria.ru/20220827/vykhodnoy-1812470689.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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