https://ria.ru/20220905/vkontakte-1814466794.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, нужен ли им выходной 1 сентября
Пользователи ВКонтакте рассказали, нужен ли им выходной 1 сентября - РИА Новости, 05.09.2022
Пользователи ВКонтакте рассказали, нужен ли им выходной 1 сентября
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T11:24
2022-09-05T11:24
2022-09-05T11:24
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образование
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, нужен ли выходной 1 сентября.Варианты ответа были: да, только для родителей школьников; да, для всех; нет; мне без разницы.В итоге большинство подписчиков считают, что выходной нужен для всех. Так ответили 40% опрошенных. На втором месте оказались те, кто проголосовал за выходной только для родителей школьников — около 29% опрошенных. Не считают нужным делать выходной 1 сентября 17% подписчиков. И 11% проголосовавших ответили, что им без разницы.В комментариях некоторые подписчики предложили сделать выходной только для родителей детей до пятого класса, чтобы иметь возможность сопроводить ребенка на линейку.
https://ria.ru/20220827/vykhodnoy-1812470689.html
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общество, вконтакте, образование
Общество, ВКонтакте, Образование
Пользователи ВКонтакте рассказали, нужен ли им выходной 1 сентября
Пользователи ВКонтакте поделились мнением о том, нужно ли сделать выходной 1 сентября
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, нужен ли выходной 1 сентября.
Варианты ответа были: да, только для родителей школьников; да, для всех; нет; мне без разницы.
В итоге большинство подписчиков считают, что выходной нужен для всех. Так ответили 40% опрошенных. На втором месте оказались те, кто проголосовал за выходной только для родителей школьников — около 29% опрошенных. Не считают нужным делать выходной 1 сентября 17% подписчиков. И 11% проголосовавших ответили, что им без разницы.
В комментариях некоторые подписчики предложили сделать выходной только для родителей детей до пятого класса, чтобы иметь возможность сопроводить ребенка на линейку.