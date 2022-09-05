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Пользователи ВКонтакте рассказали, нужен ли им выходной 1 сентября - РИА Новости, 05.09.2022
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Пользователи ВКонтакте рассказали, нужен ли им выходной 1 сентября
Пользователи ВКонтакте рассказали, нужен ли им выходной 1 сентября - РИА Новости, 05.09.2022
Пользователи ВКонтакте рассказали, нужен ли им выходной 1 сентября
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T11:24
2022-09-05T11:24
общество
вконтакте
образование
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, нужен ли выходной 1 сентября.Варианты ответа были: да, только для родителей школьников; да, для всех; нет; мне без разницы.В итоге большинство подписчиков считают, что выходной нужен для всех. Так ответили 40% опрошенных. На втором месте оказались те, кто проголосовал за выходной только для родителей школьников — около 29% опрошенных. Не считают нужным делать выходной 1 сентября 17% подписчиков. И 11% проголосовавших ответили, что им без разницы.В комментариях некоторые подписчики предложили сделать выходной только для родителей детей до пятого класса, чтобы иметь возможность сопроводить ребенка на линейку.
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общество, вконтакте, образование
Общество, ВКонтакте, Образование
11:24 05.09.2022
 
Пользователи ВКонтакте рассказали, нужен ли им выходной 1 сентября

Пользователи ВКонтакте поделились мнением о том, нужно ли сделать выходной 1 сентября

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПервоклассники на торжественной линейке в День знаний, проходящей в школе №158 в Москве
Первоклассники на торжественной линейке в День знаний, проходящей в школе №158 в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, нужен ли выходной 1 сентября.
Варианты ответа были: да, только для родителей школьников; да, для всех; нет; мне без разницы.
В итоге большинство подписчиков считают, что выходной нужен для всех. Так ответили 40% опрошенных. На втором месте оказались те, кто проголосовал за выходной только для родителей школьников — около 29% опрошенных. Не считают нужным делать выходной 1 сентября 17% подписчиков. И 11% проголосовавших ответили, что им без разницы.
Ученики первых классов - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 08:07
В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем
В комментариях некоторые подписчики предложили сделать выходной только для родителей детей до пятого класса, чтобы иметь возможность сопроводить ребенка на линейку.
 
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