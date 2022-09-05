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Российские делегаты все еще не получили визы для участия в Генассамблее ООН

Российские делегаты все еще не получили визы для участия в Генассамблее ООН - РИА Новости, 05.09.2022

Российские делегаты все еще не получили визы для участия в Генассамблее ООН

Российская делегация до сих пор не получила американские визы для участия в Генассамблее ООН, Москва надеется, что визовое оформление пройдет без проволочек,... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T18:13

2022-09-05T18:13

2022-09-05T18:13

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российская делегация до сих пор не получила американские визы для участия в Генассамблее ООН, Москва надеется, что визовое оформление пройдет без проволочек, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех делегаций. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя написал генсеку организации Антониу Гутеррешу, что никто из российской делегации по состоянию на 1 сентября не получил визы США. Он попросил генсека указать в разговоре с США на необходимость выдать визы."Мы делаем все, чтобы делегация во главе с Сергеем Викторовичем Лавровым как можно скорее получила американские визы. Необходимые заявки давно переданы в диппредставительство США в Москве. Наше посольство также направило документы в госдепартамент. Однако ответа пока нет. Визы для членов делегации до сих пор не оформлены", - сказал Антонов в интервью "Российской газете"."До начала основных мероприятий "министерской недели" остается крайне мало времени. Надеемся, что на этот раз американская сторона сумеет организовать визовое оформление наших представителей без проволочек", - указал дипломат.При этом Антонов указал, что ссылки Вашингтона на нехватку консульского персонала - "от лукавого". "Мы выдали визы всем консульским сотрудникам дипмиссии США. Для нас этот вопрос был в приоритете. На сегодняшний день в посольстве нет ни одной заявки на оформление разрешений на въезд для американских консулов. В том, что касается непризнания ВОЗ отечественных вакцин, то это не будет являться препятствием для российской делегации. В настоящее время в США действуют исключения для въезжающих в страну дипломатов и членов официальных делегаций", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220901/oon-1813821633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, анатолий антонов, оон, генеральная ассамблея оон, санкции в отношении россии, сша, россия