Рейтинг@Mail.ru
Глава "Почты России" назвал сроки начала эксперимента по доставке вина - РИА Новости, 05.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220905/vino-1814439571.html
Глава "Почты России" назвал сроки начала эксперимента по доставке вина
Глава "Почты России" назвал сроки начала эксперимента по доставке вина - РИА Новости, 05.09.2022
Глава "Почты России" назвал сроки начала эксперимента по доставке вина
"Почта России" рассчитывает начать эксперимент по доставке российского вина в апреле 2023 года, одним из основных параметров будет доставка не раньше 24 часов с РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T08:48
2022-09-05T08:48
вэф-2022
экономика
технологии
почта россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601947667_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_89d328168a089546ada538a36d499f68.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Почта России" рассчитывает начать эксперимент по доставке российского вина в апреле 2023 года, одним из основных параметров будет доставка не раньше 24 часов с момента заказа, заявил генеральный директор компании Максим Акимов на площадке ВЭФ-2022.В 2021 году Минфин направил на межведомственное согласование обновленный законопроект об эксперименте по онлайн-продажам российского вина с использованием специализированного сайта "Почты России", согласно которому пилотный проект может продлиться с 31 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года."Пока мы в дискуссии по законопроекту, и тут мы движемся медленнее, чем с бондовыми складами. Но могу выразить уверенность, что проект мы запустим в апреле следующего года, будут первые отправки", - сказал Акимов в интервью РБК.Он выразил надежду, что в ближайшее время дискуссия по параметрам доставки будет завершена. "Что касается вина, да… это покупка на витринах (маркетплейса - ред.), это российский алкоголь, это доставка не раньше, чем за 24 часа, но и не сильно позже, и контроль за тем, чтобы алкоголь был отечественного производства и за тем, чтобы получатель имел право его получить в руки", - добавил Акимов.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220831/pochta-1813542147.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601947667_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_83adce19fbf9ecc57040432a6ff6d60b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вэф-2022, экономика, технологии, почта россии
ВЭФ-2022, Экономика, Технологии, Почта России
08:48 05.09.2022
 
Глава "Почты России" назвал сроки начала эксперимента по доставке вина

"Почта России" рассчитывает начать эксперимент по доставке вина в апреле 2023 года

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСотрудница в логистическом почтовом центре "Почты России"
Сотрудница в логистическом почтовом центре Почты России - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудница в логистическом почтовом центре "Почты России". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Почта России" рассчитывает начать эксперимент по доставке российского вина в апреле 2023 года, одним из основных параметров будет доставка не раньше 24 часов с момента заказа, заявил генеральный директор компании Максим Акимов на площадке ВЭФ-2022.
В 2021 году Минфин направил на межведомственное согласование обновленный законопроект об эксперименте по онлайн-продажам российского вина с использованием специализированного сайта "Почты России", согласно которому пилотный проект может продлиться с 31 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года.
"Пока мы в дискуссии по законопроекту, и тут мы движемся медленнее, чем с бондовыми складами. Но могу выразить уверенность, что проект мы запустим в апреле следующего года, будут первые отправки", - сказал Акимов в интервью РБК.
Он выразил надежду, что в ближайшее время дискуссия по параметрам доставки будет завершена. "Что касается вина, да… это покупка на витринах (маркетплейса - ред.), это российский алкоголь, это доставка не раньше, чем за 24 часа, но и не сильно позже, и контроль за тем, чтобы алкоголь был отечественного производства и за тем, чтобы получатель имел право его получить в руки", - добавил Акимов.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Обслуживание клиентов в отделении Почты России в Москве. - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 18:44
"Почта России" в 2024 году модернизирует одиннадцать тысяч отделений
 
ВЭФ-2022ЭкономикаТехнологииПочта России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала