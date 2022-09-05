https://ria.ru/20220905/vino-1814439571.html

Глава "Почты России" назвал сроки начала эксперимента по доставке вина

Глава "Почты России" назвал сроки начала эксперимента по доставке вина - РИА Новости, 05.09.2022

Глава "Почты России" назвал сроки начала эксперимента по доставке вина

"Почта России" рассчитывает начать эксперимент по доставке российского вина в апреле 2023 года, одним из основных параметров будет доставка не раньше 24 часов с РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T08:48

2022-09-05T08:48

2022-09-05T08:48

вэф-2022

экономика

технологии

почта россии

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Почта России" рассчитывает начать эксперимент по доставке российского вина в апреле 2023 года, одним из основных параметров будет доставка не раньше 24 часов с момента заказа, заявил генеральный директор компании Максим Акимов на площадке ВЭФ-2022.В 2021 году Минфин направил на межведомственное согласование обновленный законопроект об эксперименте по онлайн-продажам российского вина с использованием специализированного сайта "Почты России", согласно которому пилотный проект может продлиться с 31 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года."Пока мы в дискуссии по законопроекту, и тут мы движемся медленнее, чем с бондовыми складами. Но могу выразить уверенность, что проект мы запустим в апреле следующего года, будут первые отправки", - сказал Акимов в интервью РБК.Он выразил надежду, что в ближайшее время дискуссия по параметрам доставки будет завершена. "Что касается вина, да… это покупка на витринах (маркетплейса - ред.), это российский алкоголь, это доставка не раньше, чем за 24 часа, но и не сильно позже, и контроль за тем, чтобы алкоголь был отечественного производства и за тем, чтобы получатель имел право его получить в руки", - добавил Акимов.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220831/pochta-1813542147.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вэф-2022, экономика, технологии, почта россии