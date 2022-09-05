https://ria.ru/20220905/vertolet-1814427525.html

В ДФО обсуждают возможность создания туристического вертолетного оператора

В ДФО обсуждают возможность создания туристического вертолетного оператора - РИА Новости, 05.09.2022

В ДФО обсуждают возможность создания туристического вертолетного оператора

Возможность создания единого туристического вертолетного оператора обсуждается на Дальнем Востоке, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T06:35

2022-09-05T06:35

2022-09-05T10:40

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Возможность создания единого туристического вертолетного оператора обсуждается на Дальнем Востоке, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на семинаре-совещании по подготовке к заседанию президиума Государственного совета.Кроме того, по мнению министра, необходимо восстанавливать малые посадочные площадки и минимизировать вертолетное "плечо", чтобы вертолетом лететь только туда, куда невозможно добраться на самолете.Президент России Владимир Путин проведет во вторник на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на ВЭФ также ожидается традиционное выступление главы государства, в котором Путин даст оценку общему экономическому состоянию РФ и развитию дальневосточных регионов.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/turizm-1814426792.html

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Максим Горбачев

экономика, дальний восток, россия, общество, новости - туризм