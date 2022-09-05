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В ДФО обсуждают возможность создания туристического вертолетного оператора - РИА Новости, 05.09.2022
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Туризм
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В ДФО обсуждают возможность создания туристического вертолетного оператора
В ДФО обсуждают возможность создания туристического вертолетного оператора - РИА Новости, 05.09.2022
В ДФО обсуждают возможность создания туристического вертолетного оператора
Возможность создания единого туристического вертолетного оператора обсуждается на Дальнем Востоке, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T06:35
2022-09-05T10:40
туризм
экономика
дальний восток
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Возможность создания единого туристического вертолетного оператора обсуждается на Дальнем Востоке, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на семинаре-совещании по подготовке к заседанию президиума Государственного совета.Кроме того, по мнению министра, необходимо восстанавливать малые посадочные площадки и минимизировать вертолетное "плечо", чтобы вертолетом лететь только туда, куда невозможно добраться на самолете.Президент России Владимир Путин проведет во вторник на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на ВЭФ также ожидается традиционное выступление главы государства, в котором Путин даст оценку общему экономическому состоянию РФ и развитию дальневосточных регионов.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, дальний восток, россия, общество, новости - туризм
Туризм, Экономика, Дальний Восток, Россия, Общество, Новости - Туризм
06:35 05.09.2022 (обновлено: 10:40 05.09.2022)
 
В ДФО обсуждают возможность создания туристического вертолетного оператора

На Дальнем Востоке обсуждают возможность создания туристического вертолетного оператора

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкБаннер с символикой Восточного экономического форума в Международном аэропорту Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева
Баннер с символикой Восточного экономического форума в Международном аэропорту Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Баннер с символикой Восточного экономического форума в Международном аэропорту Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Возможность создания единого туристического вертолетного оператора обсуждается на Дальнем Востоке, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на семинаре-совещании по подготовке к заседанию президиума Государственного совета.
"Мы, с одной стороны, мощная вертолетная держава, у нас и Улан-Удэ, и Арсеньев производят классную технику, но она дорогая. Дорогая и с точки зрения покупки, и с точки зрения эксплуатации. Здесь выход - либо как-то стимулировать и делать, условно, такого же единого туристического вертолетного оператора, либо для Дальнего Востока, либо шире даже смотреть на эту историю. Мы разговаривали об этом с "Вертолетами России", с их стороны, конечно, такая готовность есть" - сказал он.
Кроме того, по мнению министра, необходимо восстанавливать малые посадочные площадки и минимизировать вертолетное "плечо", чтобы вертолетом лететь только туда, куда невозможно добраться на самолете.
Президент России Владимир Путин проведет во вторник на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на ВЭФ также ожидается традиционное выступление главы государства, в котором Путин даст оценку общему экономическому состоянию РФ и развитию дальневосточных регионов.
ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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