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Вертолет ВС Турции совершил жесткую посадку на севере Ирака - РИА Новости, 05.09.2022
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Вертолет ВС Турции совершил жесткую посадку на севере Ирака
Вертолет ВС Турции совершил жесткую посадку на севере Ирака - РИА Новости, 05.09.2022
Вертолет ВС Турции совершил жесткую посадку на севере Ирака
Вертолет ВС Турции совершил жесткую посадку на севере Ирака, семь человек спасены, ведутся поиски одного, говорится в сообщении министерства национальной... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T05:56
2022-09-05T05:56
в мире
турция
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АНКАРА, 5 сен - РИА Новости. Вертолет ВС Турции совершил жесткую посадку на севере Ирака, семь человек спасены, ведутся поиски одного, говорится в сообщении министерства национальной обороны."Четвертого сентября, примерно в 23.45 (совпадает с мск) вертолет типа "Скорский" совершил жесткую посадку по техническим причинам во время операции по пополнению запасов в зоне операции "Коготь-замок" и потерпел аварию. Семь из восьми человек, находившихся на борту вертолета, были спасены. Персонал находится в хорошем состоянии здоровья. В регионе продолжаются поисково-спасательные работы по поиску одного из членов экипажа", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220516/vertolet-1788721158.html
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в мире, турция
В мире, Турция
05:56 05.09.2022
 
Вертолет ВС Турции совершил жесткую посадку на севере Ирака

Вертолет ВС Турции совершил жесткую посадку на севере Ирака, один человек пропал

CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen / Вертолет
Вертолет - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen /
Вертолет. Архивное фото
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АНКАРА, 5 сен - РИА Новости. Вертолет ВС Турции совершил жесткую посадку на севере Ирака, семь человек спасены, ведутся поиски одного, говорится в сообщении министерства национальной обороны.
"Четвертого сентября, примерно в 23.45 (совпадает с мск) вертолет типа "Скорский" совершил жесткую посадку по техническим причинам во время операции по пополнению запасов в зоне операции "Коготь-замок" и потерпел аварию. Семь из восьми человек, находившихся на борту вертолета, были спасены. Персонал находится в хорошем состоянии здоровья. В регионе продолжаются поисково-спасательные работы по поиску одного из членов экипажа", - говорится в сообщении.
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