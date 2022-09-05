https://ria.ru/20220905/vertolet-1814425394.html

Вертолет ВС Турции совершил жесткую посадку на севере Ирака

Вертолет ВС Турции совершил жесткую посадку на севере Ирака - РИА Новости, 05.09.2022

Вертолет ВС Турции совершил жесткую посадку на севере Ирака

Вертолет ВС Турции совершил жесткую посадку на севере Ирака, семь человек спасены, ведутся поиски одного, говорится в сообщении министерства национальной... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T05:56

2022-09-05T05:56

2022-09-05T05:56

в мире

турция

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АНКАРА, 5 сен - РИА Новости. Вертолет ВС Турции совершил жесткую посадку на севере Ирака, семь человек спасены, ведутся поиски одного, говорится в сообщении министерства национальной обороны."Четвертого сентября, примерно в 23.45 (совпадает с мск) вертолет типа "Скорский" совершил жесткую посадку по техническим причинам во время операции по пополнению запасов в зоне операции "Коготь-замок" и потерпел аварию. Семь из восьми человек, находившихся на борту вертолета, были спасены. Персонал находится в хорошем состоянии здоровья. В регионе продолжаются поисково-спасательные работы по поиску одного из членов экипажа", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220516/vertolet-1788721158.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, турция