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Слуцкий не ждет улучшений в диалоге между Москвой и Лондоном
Слуцкий не ждет улучшений в диалоге между Москвой и Лондоном - РИА Новости, 05.09.2022
Слуцкий не ждет улучшений в диалоге между Москвой и Лондоном
Прогнозы относительно будущего диалога Москвы и Лондона стабильно отрицательные, отношения на таком низком уровне, что хуже вряд ли могут быть, заявил глава... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T16:07
2022-09-05T16:07
2022-09-05T16:18
москва
лондон
в мире
великобритания
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госдума рф
леонид слуцкий (политик)
лиз трасс
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Прогнозы относительно будущего диалога Москвы и Лондона стабильно отрицательные, отношения на таком низком уровне, что хуже вряд ли могут быть, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Глава британского МИД Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны, заявил в понедельник глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования."Больше меня спрашивают относительно возможности изменений в российско-британском диалоге. Прогнозы стабильно отрицательные. Двусторонние отношения настолько сейчас на низком уровне, что хуже вряд ли могут быть", - написал политик в Telegram-канале, комментируя переход Трасс на новый пост.
https://ria.ru/20220903/trass-1814170166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, лондон, в мире, великобритания, россия, госдума рф, леонид слуцкий (политик), лиз трасс
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16:07 05.09.2022 (обновлено: 16:18 05.09.2022)
Слуцкий не ждет улучшений в диалоге между Москвой и Лондоном
Слуцкий назвал прогнозы по изменениям в диалоге Москвы и Лондона стабильно отрицательными