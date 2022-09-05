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Слуцкий не ждет улучшений в диалоге между Москвой и Лондоном

Слуцкий не ждет улучшений в диалоге между Москвой и Лондоном - РИА Новости, 05.09.2022

Слуцкий не ждет улучшений в диалоге между Москвой и Лондоном

Прогнозы относительно будущего диалога Москвы и Лондона стабильно отрицательные, отношения на таком низком уровне, что хуже вряд ли могут быть, заявил глава... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T16:07

2022-09-05T16:07

2022-09-05T16:18

москва

лондон

в мире

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госдума рф

леонид слуцкий (политик)

лиз трасс

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Прогнозы относительно будущего диалога Москвы и Лондона стабильно отрицательные, отношения на таком низком уровне, что хуже вряд ли могут быть, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Глава британского МИД Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны, заявил в понедельник глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования."Больше меня спрашивают относительно возможности изменений в российско-британском диалоге. Прогнозы стабильно отрицательные. Двусторонние отношения настолько сейчас на низком уровне, что хуже вряд ли могут быть", - написал политик в Telegram-канале, комментируя переход Трасс на новый пост.

https://ria.ru/20220903/trass-1814170166.html

москва

лондон

великобритания

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, лондон, в мире, великобритания, россия, госдума рф, леонид слуцкий (политик), лиз трасс