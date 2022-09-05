https://ria.ru/20220905/velikobritaniya-1814575429.html

Сунак призвал консерваторов сплотиться вокруг Трасс

Сунак призвал консерваторов сплотиться вокруг Трасс - РИА Новости, 05.09.2022

Сунак призвал консерваторов сплотиться вокруг Трасс

Проигравший на выборах премьера Британии экс-глава минфина Риши Сунак заявил, что консерваторы - это одна семья, и призвал сплотиться вокруг победителя выборов... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T15:25

2022-09-05T15:25

2022-09-05T15:39

риши сунак

в мире

лиз трасс

великобритания

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Проигравший на выборах премьера Британии экс-глава минфина Риши Сунак заявил, что консерваторы - это одна семья, и призвал сплотиться вокруг победителя выборов Лиз Трасс.Ранее стало известно, что глава британского МИД Лиз Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны."Спасибо всем, кто голосовал за меня в ходе кампании. Я уже говорил, что консерваторы - одна семья. Сейчас правильным будет сплотиться вокруг нового премьер-министра, Лиз Трасс, которая руководит страной в сложные времена", - написал Сунак в Twitter.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии изначально заявляли 11 парламентариев, в ходе гонки за кресло премьера девять из них отсеялись. В последнем туре победителя из двух "финалистов" Лиз Трасс и Риши Сунака выбирали все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование проходило по почте и завершилось 2 сентября, несмотря на то что его начало было отложено. Это произошло после того, как Британский центр правительственной связи (GCHQ), отвечающий за информационную защиту правительства и вооруженных сил страны, предупредил, что на результат выборов могут повлиять хакеры.

https://ria.ru/20220904/trass-1814336584.html

https://ria.ru/20220829/trass-1812819527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

риши сунак, в мире, лиз трасс, великобритания