15:25 05.09.2022 (обновлено: 15:39 05.09.2022)
Сунак призвал консерваторов сплотиться вокруг Трасс
Проигравший выборы премьера Британии Сунак назвал консерваторов одной семьей
© AP Photo / Justin TallisРиши Сунак
© AP Photo / Justin Tallis
Риши Сунак. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Проигравший на выборах премьера Британии экс-глава минфина Риши Сунак заявил, что консерваторы - это одна семья, и призвал сплотиться вокруг победителя выборов Лиз Трасс.
Ранее стало известно, что глава британского МИД Лиз Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны.
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"Спасибо всем, кто голосовал за меня в ходе кампании. Я уже говорил, что консерваторы - одна семья. Сейчас правильным будет сплотиться вокруг нового премьер-министра, Лиз Трасс, которая руководит страной в сложные времена", - написал Сунак в Twitter.
Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии изначально заявляли 11 парламентариев, в ходе гонки за кресло премьера девять из них отсеялись. В последнем туре победителя из двух "финалистов" Лиз Трасс и Риши Сунака выбирали все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование проходило по почте и завершилось 2 сентября, несмотря на то что его начало было отложено. Это произошло после того, как Британский центр правительственной связи (GCHQ), отвечающий за информационную защиту правительства и вооруженных сил страны, предупредил, что на результат выборов могут повлиять хакеры.
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