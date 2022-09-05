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Сунак призвал консерваторов сплотиться вокруг Трасс - РИА Новости, 05.09.2022
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Сунак призвал консерваторов сплотиться вокруг Трасс
Сунак призвал консерваторов сплотиться вокруг Трасс - РИА Новости, 05.09.2022
Сунак призвал консерваторов сплотиться вокруг Трасс
Проигравший на выборах премьера Британии экс-глава минфина Риши Сунак заявил, что консерваторы - это одна семья, и призвал сплотиться вокруг победителя выборов... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T15:25
2022-09-05T15:39
риши сунак
в мире
лиз трасс
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Проигравший на выборах премьера Британии экс-глава минфина Риши Сунак заявил, что консерваторы - это одна семья, и призвал сплотиться вокруг победителя выборов Лиз Трасс.Ранее стало известно, что глава британского МИД Лиз Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны."Спасибо всем, кто голосовал за меня в ходе кампании. Я уже говорил, что консерваторы - одна семья. Сейчас правильным будет сплотиться вокруг нового премьер-министра, Лиз Трасс, которая руководит страной в сложные времена", - написал Сунак в Twitter.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии изначально заявляли 11 парламентариев, в ходе гонки за кресло премьера девять из них отсеялись. В последнем туре победителя из двух "финалистов" Лиз Трасс и Риши Сунака выбирали все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование проходило по почте и завершилось 2 сентября, несмотря на то что его начало было отложено. Это произошло после того, как Британский центр правительственной связи (GCHQ), отвечающий за информационную защиту правительства и вооруженных сил страны, предупредил, что на результат выборов могут повлиять хакеры.
https://ria.ru/20220904/trass-1814336584.html
https://ria.ru/20220829/trass-1812819527.html
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риши сунак, в мире, лиз трасс, великобритания
Риши Сунак, В мире, Лиз Трасс, Великобритания
15:25 05.09.2022 (обновлено: 15:39 05.09.2022)
 
Сунак призвал консерваторов сплотиться вокруг Трасс

Проигравший выборы премьера Британии Сунак назвал консерваторов одной семьей

© AP Photo / Justin TallisРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© AP Photo / Justin Tallis
Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Проигравший на выборах премьера Британии экс-глава минфина Риши Сунак заявил, что консерваторы - это одна семья, и призвал сплотиться вокруг победителя выборов Лиз Трасс.
Ранее стало известно, что глава британского МИД Лиз Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 13:12
Трасс может стать катастрофой для Британии, заявила глава Шотландии
"Спасибо всем, кто голосовал за меня в ходе кампании. Я уже говорил, что консерваторы - одна семья. Сейчас правильным будет сплотиться вокруг нового премьер-министра, Лиз Трасс, которая руководит страной в сложные времена", - написал Сунак в Twitter.
Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии изначально заявляли 11 парламентариев, в ходе гонки за кресло премьера девять из них отсеялись. В последнем туре победителя из двух "финалистов" Лиз Трасс и Риши Сунака выбирали все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование проходило по почте и завершилось 2 сентября, несмотря на то что его начало было отложено. Это произошло после того, как Британский центр правительственной связи (GCHQ), отвечающий за информационную защиту правительства и вооруженных сил страны, предупредил, что на результат выборов могут повлиять хакеры.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 10:52
СМИ: Трасс раздражает администрацию США своей прямолинейностью
 
Риши СунакВ миреЛиз ТрассВеликобритания
 
 
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