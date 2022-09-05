https://ria.ru/20220905/vaktsiny-1814420955.html
Ситуация с COVID-19 в России не вызывает особого напряжения, заявила Попова
Ситуация с COVID-19 в России не вызывает особого напряжения, заявила Попова - РИА Новости, 05.09.2022
Ситуация с COVID-19 в России не вызывает особого напряжения, заявила Попова
Эпидситуация по коронавирусу в России имеет определенные особенности, но не вызывает особого напряжения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T04:22
2022-09-05T04:22
2022-09-05T04:27
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Эпидситуация по коронавирусу в России имеет определенные особенности, но не вызывает особого напряжения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодняшняя эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции имеет определенные особенности, но не вызывает особого напряжения", - сказала Попова журналистам.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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04:22 05.09.2022 (обновлено: 04:27 05.09.2022)
Ситуация с COVID-19 в России не вызывает особого напряжения, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова: ситуация с COVID-19 в России не вызывает особого напряжения