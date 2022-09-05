https://ria.ru/20220905/vaktsiny-1814420955.html

Ситуация с COVID-19 в России не вызывает особого напряжения, заявила Попова

Ситуация с COVID-19 в России не вызывает особого напряжения, заявила Попова - РИА Новости, 05.09.2022

Ситуация с COVID-19 в России не вызывает особого напряжения, заявила Попова

Эпидситуация по коронавирусу в России имеет определенные особенности, но не вызывает особого напряжения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T04:22

2022-09-05T04:22

2022-09-05T04:27

распространение коронавируса

здоровье - общество

общество

дальневосточный федеральный университет

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коронавирус covid-19

русский (остров)

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Эпидситуация по коронавирусу в России имеет определенные особенности, но не вызывает особого напряжения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодняшняя эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции имеет определенные особенности, но не вызывает особого напряжения", - сказала Попова журналистам.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/covid-19-1814420795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

здоровье - общество, общество, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, коронавирус covid-19, русский (остров), владивосток, коронавирус в россии