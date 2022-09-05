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Ситуация с COVID-19 в России не вызывает особого напряжения, заявила Попова - РИА Новости, 05.09.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220905/vaktsiny-1814420955.html
Ситуация с COVID-19 в России не вызывает особого напряжения, заявила Попова
Ситуация с COVID-19 в России не вызывает особого напряжения, заявила Попова - РИА Новости, 05.09.2022
Ситуация с COVID-19 в России не вызывает особого напряжения, заявила Попова
Эпидситуация по коронавирусу в России имеет определенные особенности, но не вызывает особого напряжения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T04:22
2022-09-05T04:27
распространение коронавируса
здоровье - общество
общество
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
коронавирус covid-19
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Эпидситуация по коронавирусу в России имеет определенные особенности, но не вызывает особого напряжения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодняшняя эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции имеет определенные особенности, но не вызывает особого напряжения", - сказала Попова журналистам.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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русский (остров)
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здоровье - общество, общество, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, коронавирус covid-19, русский (остров), владивосток, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Общество, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, Коронавирус COVID-19, Русский (остров), Владивосток, Коронавирус в России
04:22 05.09.2022 (обновлено: 04:27 05.09.2022)
 
Ситуация с COVID-19 в России не вызывает особого напряжения, заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Попова: ситуация с COVID-19 в России не вызывает особого напряжения

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМедицинский работник делает девушке прививку от COVID-19
Медицинский работник делает девушке прививку от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Медицинский работник делает девушке прививку от COVID-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Эпидситуация по коронавирусу в России имеет определенные особенности, но не вызывает особого напряжения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сегодняшняя эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции имеет определенные особенности, но не вызывает особого напряжения", - сказала Попова журналистам.
Анна Попова - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 04:18Распространение коронавируса
Попова заявила, что дополнительных ограничений из-за COVID-19 не требуется
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоОбществоДальневосточный федеральный университетВЭФ-2022Коронавирус COVID-19Русский (остров)ВладивостокКоронавирус в России
 
 
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