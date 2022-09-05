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Информации о дефиците вакцин от коронавируса в России нет, заявила Попова - РИА Новости, 05.09.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220905/vaktsina-1814422178.html
Информации о дефиците вакцин от коронавируса в России нет, заявила Попова
Информации о дефиците вакцин от коронавируса в России нет, заявила Попова - РИА Новости, 05.09.2022
Информации о дефиците вакцин от коронавируса в России нет, заявила Попова
Информации о дефиците вакцин от коронавируса в России нет, сегодняшняя ситуация не вызывает особых тревог, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T04:39
2022-09-05T04:39
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
русский (остров)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
коронавирус в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Информации о дефиците вакцин от коронавируса в России нет, сегодняшняя ситуация не вызывает особых тревог, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодняшняя ситуация не вызывает особых тревог, сегодня нет информации о дефиците вакцин", - сказала Попова журналистам.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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русский (остров)
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общество, здоровье - общество, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
04:39 05.09.2022
 
Информации о дефиците вакцин от коронавируса в России нет, заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Попова: информации о дефиците вакцин от коронавируса в России нет

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Информации о дефиците вакцин от коронавируса в России нет, сегодняшняя ситуация не вызывает особых тревог, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сегодняшняя ситуация не вызывает особых тревог, сегодня нет информации о дефиците вакцин", - сказала Попова журналистам.
Ревакцинация населения - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 04:32Распространение коронавируса
Попова: в России замедляются темпы роста заболеваемости по коронавирусу
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРусский (остров)ВладивостокДальневосточный федеральный университетВЭФ-2022Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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