https://ria.ru/20220905/vaktsina-1814422178.html

Информации о дефиците вакцин от коронавируса в России нет, заявила Попова

Информации о дефиците вакцин от коронавируса в России нет, заявила Попова - РИА Новости, 05.09.2022

Информации о дефиците вакцин от коронавируса в России нет, заявила Попова

Информации о дефиците вакцин от коронавируса в России нет, сегодняшняя ситуация не вызывает особых тревог, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T04:39

2022-09-05T04:39

2022-09-05T04:39

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

русский (остров)

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2022

коронавирус в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Информации о дефиците вакцин от коронавируса в России нет, сегодняшняя ситуация не вызывает особых тревог, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодняшняя ситуация не вызывает особых тревог, сегодня нет информации о дефиците вакцин", - сказала Попова журналистам.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/zabolevaemost-1814421324.html

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Максим Горбачев

общество, здоровье - общество, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, коронавирус в россии, коронавирус covid-19