Рейтинг@Mail.ru
В бундестаге усомнились в возможности заставить Россию отказаться от Крыма - РИА Новости, 05.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220905/vagenknekht-1814421496.html
В бундестаге усомнились в возможности заставить Россию отказаться от Крыма
В бундестаге усомнились в возможности заставить Россию отказаться от Крыма - РИА Новости, 05.09.2022
В бундестаге усомнились в возможности заставить Россию отказаться от Крыма
Депутат германского бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт считает нереалистичной цель заставлять Россию отказаться от Крыма. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T04:36
2022-09-05T04:36
владимир путин
россия
украина
германия
газпром
в мире
сара вагенкнехт
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145967/42/1459674226_0:0:2826:1591_1920x0_80_0_0_9964d1d5d7e5ee8e223e912da7dfd53e.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Депутат германского бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт считает нереалистичной цель заставлять Россию отказаться от Крыма.При этом Вагенкнехт выразила уверенность, что Германия сама должна решать, в каких вопросах ей поддерживать украинское руководство."Европа не заинтересована в дальнейшей эскалации войны, и мы должны ясно дать это понять Зеленскому", - отметила депутат. По ее мнению, проведение переговоров между сторонами необходимо.Она добавила, что согласно некоторым оценкам, российская сторона готова к ним. При этом она уточнила, что у нее самой контакта с российским лидером нет.Готовность к компромиссуЕвропа и правительство Германии должны выступить с дипломатической инициативой, чтобы положить конец конфликту на Украине, заявила также Вагенкнехт.По ее словам, нынешний конфликт на Украине может быть завершён "только путем переговоров"."На (президента России Владимира - ред.) Путина следует оказать давление, чтобы он согласился на разумный компромисс. Но Запад и Украина даже не пытаются это сделать", - сказала депутат.Она напомнила, что в ситуации с поставками пшеницы многие говорили, что переговоры бессмысленны. "Затем президент Турции Эрдоган, как никто другой, проявил инициативу, и теперь корабли с пшеницей снова могут ходить по Черному морю. Европа и правительство Германии должны были бы выступить с дипломатической инициативой, чтобы положить конец войне. Или мы тоже хотим подождать, пока это сделает Эрдоган?" - отметила депутат.Она подчеркнула, что для того, чтобы гибель людей прекратилась, необходима готовность к компромиссу с обеих сторон."Путин смеется над нами"Вагенкнехт также выразила уверенность, что антироссийские санкции не приведут к прекращению конфликта на Украине, своими решениями в сфере энергетики Германия уничтожает свою промышленность и средний класс, в то время как Россия зарабатывает сейчас больше, чем раньше.По мнению Вагенкнехт, "Газпром" использует свои рекордные прибыли для строительства дополнительных газопроводов в Китай."Экспорт нефти в Азию уже вырос в несколько раз. Россия не нуждается в Западе для продажи своего сырья. Но без дешевых источников энергии немецкая промышленность разорится", - уверена представительница "Левых".При этом, по ее словам, выигрывают и США.Как считает Вагенкнехт, Германия уничтожает свою промышленность и свой средний класс, "это безумие". "Мы сами себя разоряем, а Россия благодаря взрыву цен зарабатывает больше, чем раньше. Путин смеется над нами во весь голос", - добавила депутат.Спецоперация на УкраинеРоссия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
https://radiosputnik.ria.ru/20220903/zelenskiy-1814189158.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220904/peregovory-1814352859.html
https://ria.ru/20220904/germaniya-1814370653.html
https://ria.ru/20220904/tanki-1814402414.html
россия
украина
германия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145967/42/1459674226_340:0:2800:1845_1920x0_80_0_0_593554cd80a0f8f5628e9f35718db405.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, украина, германия, газпром, в мире, сара вагенкнехт, республика крым
Владимир Путин, Россия, Украина, Германия, Газпром, В мире, Сара Вагенкнехт, Республика Крым
04:36 05.09.2022
 
В бундестаге усомнились в возможности заставить Россию отказаться от Крыма

Депутат бундестага Вагенкнехт усомнилась в возможности вынудить Россию отказаться от Крыма

© AFP 2022 / Steffi LoosДепутат фракции "левые" в бундестаге Сара Вагенкнехт
Депутат фракции левые в бундестаге Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© AFP 2022 / Steffi Loos
Депутат фракции "левые" в бундестаге Сара Вагенкнехт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Депутат германского бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт считает нереалистичной цель заставлять Россию отказаться от Крыма.
"Вопрос в том, какие цели являются реалистичными. Россия - ядерная держава, мы не должны забывать об этом. И если настаивать на том, что русских нужно изгнать из Крыма, то эта ужасная война (на Украине) будет продолжаться вечно. Россияне держали свой Черноморский флот в Крыму десятилетиями, они не отдадут его. Нужно ли жертвовать десятками тысяч, может быть, сотнями тысяч жизней ради совершенно нереальной цели?" - сказала она в интервью немецкому изданию t-online.
При этом Вагенкнехт выразила уверенность, что Германия сама должна решать, в каких вопросах ей поддерживать украинское руководство.
"Европа не заинтересована в дальнейшей эскалации войны, и мы должны ясно дать это понять Зеленскому", - отметила депутат. По ее мнению, проведение переговоров между сторонами необходимо.
Она добавила, что согласно некоторым оценкам, российская сторона готова к ним. При этом она уточнила, что у нее самой контакта с российским лидером нет.
Председатель совета директоров компании Роснефть Герхард Шрёдер на Евразийском экономическом форуме в Вероне - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 10:13В мире
Шредер назвал бредом планы Зеленского по захвату Крыма

Готовность к компромиссу

Европа и правительство Германии должны выступить с дипломатической инициативой, чтобы положить конец конфликту на Украине, заявила также Вагенкнехт.
По ее словам, нынешний конфликт на Украине может быть завершён "только путем переговоров".
"На (президента России Владимира - ред.) Путина следует оказать давление, чтобы он согласился на разумный компромисс. Но Запад и Украина даже не пытаются это сделать", - сказала депутат.
Она напомнила, что в ситуации с поставками пшеницы многие говорили, что переговоры бессмысленны. "Затем президент Турции Эрдоган, как никто другой, проявил инициативу, и теперь корабли с пшеницей снова могут ходить по Черному морю. Европа и правительство Германии должны были бы выступить с дипломатической инициативой, чтобы положить конец войне. Или мы тоже хотим подождать, пока это сделает Эрдоган?" - отметила депутат.
Она подчеркнула, что для того, чтобы гибель людей прекратилась, необходима готовность к компромиссу с обеих сторон.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 15:37В России
Песков рассказал, что может быть темой переговоров России и Украины

"Путин смеется над нами"

Вагенкнехт также выразила уверенность, что антироссийские санкции не приведут к прекращению конфликта на Украине, своими решениями в сфере энергетики Германия уничтожает свою промышленность и средний класс, в то время как Россия зарабатывает сейчас больше, чем раньше.
"Российская компания "Газпром" в настоящее время получает рекордную прибыль. И совершенно очевидно, что санкции не приведут к прекращению войны на Украине", - заявила депутат.
По мнению Вагенкнехт, "Газпром" использует свои рекордные прибыли для строительства дополнительных газопроводов в Китай.
"Экспорт нефти в Азию уже вырос в несколько раз. Россия не нуждается в Западе для продажи своего сырья. Но без дешевых источников энергии немецкая промышленность разорится", - уверена представительница "Левых".
При этом, по ее словам, выигрывают и США.
Как считает Вагенкнехт, Германия уничтожает свою промышленность и свой средний класс, "это безумие". "Мы сами себя разоряем, а Россия благодаря взрыву цен зарабатывает больше, чем раньше. Путин смеется над нами во весь голос", - добавила депутат.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 17:37
Шольц пообещал поскорее установить в Германии потолок цен на энергию

Спецоперация на Украине

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 22:36
Шмыгаль и Шольц обсудили поставку Украине танков Leopard 2, сообщили СМИ
 
Владимир ПутинРоссияУкраинаГерманияГазпромВ миреСара ВагенкнехтРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала