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В бундестаге усомнились в возможности заставить Россию отказаться от Крыма

В бундестаге усомнились в возможности заставить Россию отказаться от Крыма - РИА Новости, 05.09.2022

В бундестаге усомнились в возможности заставить Россию отказаться от Крыма

Депутат германского бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт считает нереалистичной цель заставлять Россию отказаться от Крыма. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T04:36

2022-09-05T04:36

2022-09-05T04:36

владимир путин

россия

украина

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газпром

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сара вагенкнехт

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Депутат германского бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт считает нереалистичной цель заставлять Россию отказаться от Крыма.При этом Вагенкнехт выразила уверенность, что Германия сама должна решать, в каких вопросах ей поддерживать украинское руководство."Европа не заинтересована в дальнейшей эскалации войны, и мы должны ясно дать это понять Зеленскому", - отметила депутат. По ее мнению, проведение переговоров между сторонами необходимо.Она добавила, что согласно некоторым оценкам, российская сторона готова к ним. При этом она уточнила, что у нее самой контакта с российским лидером нет.Готовность к компромиссуЕвропа и правительство Германии должны выступить с дипломатической инициативой, чтобы положить конец конфликту на Украине, заявила также Вагенкнехт.По ее словам, нынешний конфликт на Украине может быть завершён "только путем переговоров"."На (президента России Владимира - ред.) Путина следует оказать давление, чтобы он согласился на разумный компромисс. Но Запад и Украина даже не пытаются это сделать", - сказала депутат.Она напомнила, что в ситуации с поставками пшеницы многие говорили, что переговоры бессмысленны. "Затем президент Турции Эрдоган, как никто другой, проявил инициативу, и теперь корабли с пшеницей снова могут ходить по Черному морю. Европа и правительство Германии должны были бы выступить с дипломатической инициативой, чтобы положить конец войне. Или мы тоже хотим подождать, пока это сделает Эрдоган?" - отметила депутат.Она подчеркнула, что для того, чтобы гибель людей прекратилась, необходима готовность к компромиссу с обеих сторон."Путин смеется над нами"Вагенкнехт также выразила уверенность, что антироссийские санкции не приведут к прекращению конфликта на Украине, своими решениями в сфере энергетики Германия уничтожает свою промышленность и средний класс, в то время как Россия зарабатывает сейчас больше, чем раньше.По мнению Вагенкнехт, "Газпром" использует свои рекордные прибыли для строительства дополнительных газопроводов в Китай."Экспорт нефти в Азию уже вырос в несколько раз. Россия не нуждается в Западе для продажи своего сырья. Но без дешевых источников энергии немецкая промышленность разорится", - уверена представительница "Левых".При этом, по ее словам, выигрывают и США.Как считает Вагенкнехт, Германия уничтожает свою промышленность и свой средний класс, "это безумие". "Мы сами себя разоряем, а Россия благодаря взрыву цен зарабатывает больше, чем раньше. Путин смеется над нами во весь голос", - добавила депутат.Спецоперация на УкраинеРоссия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

https://radiosputnik.ria.ru/20220903/zelenskiy-1814189158.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220904/peregovory-1814352859.html

https://ria.ru/20220904/germaniya-1814370653.html

https://ria.ru/20220904/tanki-1814402414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

владимир путин, россия, украина, германия, газпром, в мире, сара вагенкнехт, республика крым