https://ria.ru/20220905/vagenknekht-1814421496.html
В бундестаге усомнились в возможности заставить Россию отказаться от Крыма
В бундестаге усомнились в возможности заставить Россию отказаться от Крыма - РИА Новости, 05.09.2022
В бундестаге усомнились в возможности заставить Россию отказаться от Крыма
Депутат германского бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт считает нереалистичной цель заставлять Россию отказаться от Крыма. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T04:36
2022-09-05T04:36
2022-09-05T04:36
владимир путин
россия
украина
германия
газпром
в мире
сара вагенкнехт
республика крым
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Депутат германского бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт считает нереалистичной цель заставлять Россию отказаться от Крыма.При этом Вагенкнехт выразила уверенность, что Германия сама должна решать, в каких вопросах ей поддерживать украинское руководство."Европа не заинтересована в дальнейшей эскалации войны, и мы должны ясно дать это понять Зеленскому", - отметила депутат. По ее мнению, проведение переговоров между сторонами необходимо.Она добавила, что согласно некоторым оценкам, российская сторона готова к ним. При этом она уточнила, что у нее самой контакта с российским лидером нет.Готовность к компромиссуЕвропа и правительство Германии должны выступить с дипломатической инициативой, чтобы положить конец конфликту на Украине, заявила также Вагенкнехт.По ее словам, нынешний конфликт на Украине может быть завершён "только путем переговоров"."На (президента России Владимира - ред.) Путина следует оказать давление, чтобы он согласился на разумный компромисс. Но Запад и Украина даже не пытаются это сделать", - сказала депутат.Она напомнила, что в ситуации с поставками пшеницы многие говорили, что переговоры бессмысленны. "Затем президент Турции Эрдоган, как никто другой, проявил инициативу, и теперь корабли с пшеницей снова могут ходить по Черному морю. Европа и правительство Германии должны были бы выступить с дипломатической инициативой, чтобы положить конец войне. Или мы тоже хотим подождать, пока это сделает Эрдоган?" - отметила депутат.Она подчеркнула, что для того, чтобы гибель людей прекратилась, необходима готовность к компромиссу с обеих сторон."Путин смеется над нами"Вагенкнехт также выразила уверенность, что антироссийские санкции не приведут к прекращению конфликта на Украине, своими решениями в сфере энергетики Германия уничтожает свою промышленность и средний класс, в то время как Россия зарабатывает сейчас больше, чем раньше.По мнению Вагенкнехт, "Газпром" использует свои рекордные прибыли для строительства дополнительных газопроводов в Китай."Экспорт нефти в Азию уже вырос в несколько раз. Россия не нуждается в Западе для продажи своего сырья. Но без дешевых источников энергии немецкая промышленность разорится", - уверена представительница "Левых".При этом, по ее словам, выигрывают и США.Как считает Вагенкнехт, Германия уничтожает свою промышленность и свой средний класс, "это безумие". "Мы сами себя разоряем, а Россия благодаря взрыву цен зарабатывает больше, чем раньше. Путин смеется над нами во весь голос", - добавила депутат.Спецоперация на УкраинеРоссия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
https://radiosputnik.ria.ru/20220903/zelenskiy-1814189158.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220904/peregovory-1814352859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, украина, германия, газпром, в мире, сара вагенкнехт, республика крым
Владимир Путин, Россия, Украина, Германия, Газпром, В мире, Сара Вагенкнехт, Республика Крым
В бундестаге усомнились в возможности заставить Россию отказаться от Крыма
Депутат бундестага Вагенкнехт усомнилась в возможности вынудить Россию отказаться от Крыма
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.
Депутат германского бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт считает
нереалистичной цель заставлять Россию отказаться от Крыма.
"Вопрос в том, какие цели являются реалистичными. Россия - ядерная держава, мы не должны забывать об этом. И если настаивать на том, что русских нужно изгнать из Крыма, то эта ужасная война (на Украине) будет продолжаться вечно. Россияне держали свой Черноморский флот в Крыму десятилетиями, они не отдадут его. Нужно ли жертвовать десятками тысяч, может быть, сотнями тысяч жизней ради совершенно нереальной цели?" - сказала она в интервью немецкому изданию t-online.
При этом Вагенкнехт выразила уверенность, что Германия
сама должна решать, в каких вопросах ей поддерживать украинское руководство.
"Европа не заинтересована в дальнейшей эскалации войны, и мы должны ясно дать это понять Зеленскому", - отметила депутат. По ее мнению, проведение переговоров между сторонами необходимо.
Она добавила, что согласно некоторым оценкам, российская сторона готова к ним. При этом она уточнила, что у нее самой контакта с российским лидером нет.
Европа
и правительство Германии должны выступить с дипломатической инициативой, чтобы положить конец конфликту на Украине
, заявила также Вагенкнехт.
По ее словам, нынешний конфликт на Украине может быть завершён "только путем переговоров".
"На (президента России
Владимира - ред.) Путина следует оказать давление, чтобы он согласился на разумный компромисс. Но Запад и Украина даже не пытаются это сделать", - сказала депутат.
Она напомнила, что в ситуации с поставками пшеницы многие говорили, что переговоры бессмысленны. "Затем президент Турции
Эрдоган, как никто другой, проявил инициативу, и теперь корабли с пшеницей снова могут ходить по Черному морю
. Европа и правительство Германии должны были бы выступить с дипломатической инициативой, чтобы положить конец войне. Или мы тоже хотим подождать, пока это сделает Эрдоган?" - отметила депутат.
Она подчеркнула, что для того, чтобы гибель людей прекратилась, необходима готовность к компромиссу с обеих сторон.
Вагенкнехт также выразила уверенность, что антироссийские санкции не приведут к прекращению конфликта на Украине, своими решениями в сфере энергетики Германия уничтожает свою промышленность и средний класс, в то время как Россия зарабатывает сейчас больше, чем раньше.
"Российская компания "Газпром" в настоящее время получает рекордную прибыль. И совершенно очевидно, что санкции не приведут к прекращению войны на Украине", - заявила депутат.
По мнению Вагенкнехт, "Газпром
" использует свои рекордные прибыли для строительства дополнительных газопроводов в Китай
.
"Экспорт нефти в Азию
уже вырос в несколько раз. Россия не нуждается в Западе для продажи своего сырья. Но без дешевых источников энергии немецкая промышленность разорится", - уверена представительница "Левых".
При этом, по ее словам, выигрывают и США
.
Как считает Вагенкнехт, Германия уничтожает свою промышленность и свой средний класс, "это безумие". "Мы сами себя разоряем, а Россия благодаря взрыву цен зарабатывает больше, чем раньше. Путин смеется над нами во весь голос", - добавила депутат.
Россия
с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса
. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия совместно с силами ДНР
и ЛНР
полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху
, Мариуполь
и Святогорск
, а также всю Херсонскую область
, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США
, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.