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Более 4300 флагов и декоративных конструкций украсят Москву ко Дню города - РИА Новости, 05.09.2022
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Более 4300 флагов и декоративных конструкций украсят Москву ко Дню города
Более 4300 флагов и декоративных конструкций украсят Москву ко Дню города - РИА Новости, 05.09.2022
Более 4300 флагов и декоративных конструкций украсят Москву ко Дню города
Специалисты комплекса городского хозяйства украшают Москву 4,3 тысячами флагов, праздничных плакатов и декоративных конструкций в честь Дня города, сообщил... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:42
2022-09-05T12:42
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
общество
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украшают Москву 4,3 тысячами флагов, праздничных плакатов и декоративных конструкций в честь Дня города, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.День города в Москве отметят 10 и 11 сентября.Он рассказал, что в пешеходных зонах во всех административных округах поставят арки с живыми цветами, интерактивные конструкции и уличные качели.Бирюков пояснил, что дополнительно для украшения ко Дню города ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Общество
12:42 05.09.2022
 

Более 4300 флагов и декоративных конструкций украсят Москву ко Дню города

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМальчик на Манежной площади в Москве во время празднования Дня города
Мальчик на Манежной площади в Москве во время празднования Дня города - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украшают Москву 4,3 тысячами флагов, праздничных плакатов и декоративных конструкций в честь Дня города, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
День города в Москве отметят 10 и 11 сентября.
"В общей сложности установим более 4,3 тысячи флагов и декоративных конструкций, они украсят главные московские мосты, ключевые магистрали, площади возле вокзалов, въезды в город и общественные пространства. Ключевым элементом концепции стало слово "Москва" и цифра "875" - именно столько лет исполняется в этом году российской столице", - заявил Бирюков.
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Он рассказал, что в пешеходных зонах во всех административных округах поставят арки с живыми цветами, интерактивные конструкции и уличные качели.
"На городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместим 1 тысячу поздравительных плакатов с изображением знаковых мест Москвы. Архитектурно-художественная подсветка зданий 10 и 11 сентября будет работать в праздничном режиме, на цифровых билбордах и медиафасадах ряда домов на Новом Арбате покажут видеоролики, посвященные юбилею столицы", - добавил заммэра.
Бирюков пояснил, что дополнительно для украшения ко Дню города ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство МосквыОбщество
 
 
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