https://ria.ru/20220905/ukrasheniya-1814500672.html

Более 4300 флагов и декоративных конструкций украсят Москву ко Дню города

Более 4300 флагов и декоративных конструкций украсят Москву ко Дню города - РИА Новости, 05.09.2022

Более 4300 флагов и декоративных конструкций украсят Москву ко Дню города

Специалисты комплекса городского хозяйства украшают Москву 4,3 тысячами флагов, праздничных плакатов и декоративных конструкций в честь Дня города, сообщил... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:42

2022-09-05T12:42

2022-09-05T12:42

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

общество

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украшают Москву 4,3 тысячами флагов, праздничных плакатов и декоративных конструкций в честь Дня города, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.День города в Москве отметят 10 и 11 сентября.Он рассказал, что в пешеходных зонах во всех административных округах поставят арки с живыми цветами, интерактивные конструкции и уличные качели.Бирюков пояснил, что дополнительно для украшения ко Дню города ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.

https://ria.ru/20220824/moskva-1811965956.html

https://ria.ru/20220830/moskva-1813240274.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество