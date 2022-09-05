Более 4300 флагов и декоративных конструкций украсят Москву ко Дню города
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМальчик на Манежной площади в Москве во время празднования Дня города
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украшают Москву 4,3 тысячами флагов, праздничных плакатов и декоративных конструкций в честь Дня города, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
День города в Москве отметят 10 и 11 сентября.
"В общей сложности установим более 4,3 тысячи флагов и декоративных конструкций, они украсят главные московские мосты, ключевые магистрали, площади возле вокзалов, въезды в город и общественные пространства. Ключевым элементом концепции стало слово "Москва" и цифра "875" - именно столько лет исполняется в этом году российской столице", - заявил Бирюков.
Он рассказал, что в пешеходных зонах во всех административных округах поставят арки с живыми цветами, интерактивные конструкции и уличные качели.
"На городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместим 1 тысячу поздравительных плакатов с изображением знаковых мест Москвы. Архитектурно-художественная подсветка зданий 10 и 11 сентября будет работать в праздничном режиме, на цифровых билбордах и медиафасадах ряда домов на Новом Арбате покажут видеоролики, посвященные юбилею столицы", - добавил заммэра.
Бирюков пояснил, что дополнительно для украшения ко Дню города ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.
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