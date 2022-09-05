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В Харькове против писателя завели дело за "антиукраинское" интервью - РИА Новости, 05.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220905/ukraina-1814593191.html
В Харькове против писателя завели дело за "антиукраинское" интервью
В Харькове против писателя завели дело за "антиукраинское" интервью - РИА Новости, 05.09.2022
В Харькове против писателя завели дело за "антиукраинское" интервью
Офис генпрокурора Украины сообщил о возбуждении дела против литературного деятеля из Харькова за "антиукраинские" высказывания в интервью одному из российских... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T15:57
2022-09-05T15:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьков
ситуация в днр и лнр
генеральная прокуратура украины
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил о возбуждении дела против литературного деятеля из Харькова за "антиукраинские" высказывания в интервью одному из российских каналов, в котором он публично поддержал спецоперацию РФ на Украине."По материалам следствия, писатель, который год назад прибыл в Харьков, распространял материалы, в которых поддерживает действия РФ. В интервью для российского канала заявил, что украинские военные восемь лет бомбили и уничтожали Донбасс.., РФ помогает урегулировать гражданский конфликт, потому что с 2014 года Украины как государства не существует", - сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.Украинские следователи имя подозреваемого не называют. Ему сообщили о подозрении по части 2 статьи 436-2 УК Украины - "распространение материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220711/ukraina-1801718835.html
https://ria.ru/20220502/evropa-1786524884.html
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в мире, украина, харьков, ситуация в днр и лнр, генеральная прокуратура украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков, Ситуация в ДНР и ЛНР, Генеральная прокуратура Украины
15:57 05.09.2022
 
В Харькове против писателя завели дело за "антиукраинское" интервью

Генпрокуратура Украины завела дело против харьковского писателя за "антиукраинские" слова

© Depositphotos / ValirinПлощадь Конституции в Харькове
Площадь Конституции в Харькове - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Depositphotos / Valirin
Площадь Конституции в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил о возбуждении дела против литературного деятеля из Харькова за "антиукраинские" высказывания в интервью одному из российских каналов, в котором он публично поддержал спецоперацию РФ на Украине.
"По материалам следствия, писатель, который год назад прибыл в Харьков, распространял материалы, в которых поддерживает действия РФ. В интервью для российского канала заявил, что украинские военные восемь лет бомбили и уничтожали Донбасс.., РФ помогает урегулировать гражданский конфликт, потому что с 2014 года Украины как государства не существует", - сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
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Украинские следователи имя подозреваемого не называют. Ему сообщили о подозрении по части 2 статьи 436-2 УК Украины - "распространение материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковСитуация в ДНР и ЛНРГенеральная прокуратура Украины
 
 
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