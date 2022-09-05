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Путин разрешил "УГМК-Инвест" приобрести активы у Petropavlovsk PLC - РИА Новости, 05.09.2022
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Путин разрешил "УГМК-Инвест" приобрести активы у Petropavlovsk PLC
Путин разрешил "УГМК-Инвест" приобрести активы у Petropavlovsk PLC - РИА Новости, 05.09.2022
Путин разрешил "УГМК-Инвест" приобрести активы у Petropavlovsk PLC
Президент России Владимир Путин разрешил "УГМК-Инвест" приобрести активы у британской Petropavlovsk PLC, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:01
2022-09-05T17:31
экономика
владимир путин
россия
petropavlovsk plc
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил "УГМК-Инвест" приобрести активы у британской Petropavlovsk PLC, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Разрешить совершение акционерным обществом "УГМК-Инвест" сделок по приобретению принадлежащих британской публичной компании "Петропавловск ПЛК" (Petropavlovsk PLC) акций (долей) организаций по перечню согласно приложению, в том числе если такие сделки влекут за собой косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения ценными бумагами, долями (вкладами), правами и обязанностями", - говорится в документе.Уточняется, что распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 25 августа.
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экономика, владимир путин, россия, petropavlovsk plc
Экономика, Владимир Путин, Россия, Petropavlovsk Plc
17:01 05.09.2022 (обновлено: 17:31 05.09.2022)
 
Путин разрешил "УГМК-Инвест" приобрести активы у Petropavlovsk PLC

Президент Путин разрешил "УГМК-Инвест" приобрести активы у британской Petropavlovsk PLC

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил "УГМК-Инвест" приобрести активы у британской Petropavlovsk PLC, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Разрешить совершение акционерным обществом "УГМК-Инвест" сделок по приобретению принадлежащих британской публичной компании "Петропавловск ПЛК" (Petropavlovsk PLC) акций (долей) организаций по перечню согласно приложению, в том числе если такие сделки влекут за собой косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения ценными бумагами, долями (вкладами), правами и обязанностями", - говорится в документе.
Уточняется, что распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 25 августа.
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияPetropavlovsk Plc
 
 
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