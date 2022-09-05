https://ria.ru/20220905/ugmk-invest-1814617957.html

Путин разрешил "УГМК-Инвест" приобрести активы у Petropavlovsk PLC

Путин разрешил "УГМК-Инвест" приобрести активы у Petropavlovsk PLC - РИА Новости, 05.09.2022

Путин разрешил "УГМК-Инвест" приобрести активы у Petropavlovsk PLC

Президент России Владимир Путин разрешил "УГМК-Инвест" приобрести активы у британской Petropavlovsk PLC, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T17:01

2022-09-05T17:01

2022-09-05T17:31

экономика

владимир путин

россия

petropavlovsk plc

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил "УГМК-Инвест" приобрести активы у британской Petropavlovsk PLC, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Разрешить совершение акционерным обществом "УГМК-Инвест" сделок по приобретению принадлежащих британской публичной компании "Петропавловск ПЛК" (Petropavlovsk PLC) акций (долей) организаций по перечню согласно приложению, в том числе если такие сделки влекут за собой косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения ценными бумагами, долями (вкладами), правами и обязанностями", - говорится в документе.Уточняется, что распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 25 августа.

https://ria.ru/20220905/novatek-1814617403.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, владимир путин, россия, petropavlovsk plc