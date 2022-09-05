https://ria.ru/20220905/ugmk-invest-1814617957.html
Путин разрешил "УГМК-Инвест" приобрести активы у Petropavlovsk PLC
Путин разрешил "УГМК-Инвест" приобрести активы у Petropavlovsk PLC - РИА Новости, 05.09.2022
Путин разрешил "УГМК-Инвест" приобрести активы у Petropavlovsk PLC
Президент России Владимир Путин разрешил "УГМК-Инвест" приобрести активы у британской Petropavlovsk PLC, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:01
2022-09-05T17:01
2022-09-05T17:31
экономика
владимир путин
россия
petropavlovsk plc
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_0:0:2727:1534_1920x0_80_0_0_c0160dfa302d9470b236333ee7c58e08.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил "УГМК-Инвест" приобрести активы у британской Petropavlovsk PLC, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Разрешить совершение акционерным обществом "УГМК-Инвест" сделок по приобретению принадлежащих британской публичной компании "Петропавловск ПЛК" (Petropavlovsk PLC) акций (долей) организаций по перечню согласно приложению, в том числе если такие сделки влекут за собой косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения ценными бумагами, долями (вкладами), правами и обязанностями", - говорится в документе.Уточняется, что распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 25 августа.
https://ria.ru/20220905/novatek-1814617403.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_e6cc608ae8edba9b12de689d2899ec85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, petropavlovsk plc
Экономика, Владимир Путин, Россия, Petropavlovsk Plc
17:01 05.09.2022 (обновлено: 17:31 05.09.2022)
Путин разрешил "УГМК-Инвест" приобрести активы у Petropavlovsk PLC
Президент Путин разрешил "УГМК-Инвест" приобрести активы у британской Petropavlovsk PLC