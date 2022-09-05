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Путин поручил доложить о мерах по укомплектованию школ учителями

Путин поручил доложить о мерах по укомплектованию школ учителями - РИА Новости, 05.09.2022

Путин поручил доложить о мерах по укомплектованию школ учителями

Президент России Владимир Путин поручил до 15 сентября доложить о мерах по укомплектованию школ учителями, в том числе учителями математики, физики,... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:26

2022-09-05T12:26

2022-09-05T12:26

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 сентября доложить о мерах по укомплектованию школ учителями, в том числе учителями математики, физики, информатики, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений разработать и реализовать комплекс мер по укомплектованию государственных и муниципальных общеобразовательных организаций учителями, в том числе учителями математики, физики, информатики, и повышению качества их подготовки", - говорится в сообщении.Отмечается, что доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 15 сентября 2022 года, далее - один раз в полгода.

https://ria.ru/20220901/lenoblast-1813799250.html

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общество, владимир путин, россия