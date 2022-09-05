https://ria.ru/20220905/uchitelya-1814507593.html
Путин поручил доложить о мерах по укомплектованию школ учителями
Путин поручил доложить о мерах по укомплектованию школ учителями - РИА Новости, 05.09.2022
Путин поручил доложить о мерах по укомплектованию школ учителями
Президент России Владимир Путин поручил до 15 сентября доложить о мерах по укомплектованию школ учителями, в том числе учителями математики, физики,... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:26
2022-09-05T12:26
2022-09-05T12:26
общество
владимир путин
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 сентября доложить о мерах по укомплектованию школ учителями, в том числе учителями математики, физики, информатики, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений разработать и реализовать комплекс мер по укомплектованию государственных и муниципальных общеобразовательных организаций учителями, в том числе учителями математики, физики, информатики, и повышению качества их подготовки", - говорится в сообщении.Отмечается, что доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 15 сентября 2022 года, далее - один раз в полгода.
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин поручил доложить о мерах по укомплектованию школ учителями
Путин поручил до 15 сентября доложить о мерах по укомплектованию школ учителями
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 сентября доложить о мерах по укомплектованию школ учителями, в том числе учителями математики, физики, информатики, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений разработать и реализовать комплекс мер по укомплектованию государственных и муниципальных общеобразовательных организаций учителями, в том числе учителями математики, физики, информатики, и повышению качества их подготовки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 15 сентября 2022 года, далее - один раз в полгода.