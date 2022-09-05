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Путин поручил доложить о мерах по укомплектованию школ учителями - РИА Новости, 05.09.2022
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Путин поручил доложить о мерах по укомплектованию школ учителями
Путин поручил доложить о мерах по укомплектованию школ учителями - РИА Новости, 05.09.2022
Путин поручил доложить о мерах по укомплектованию школ учителями
Президент России Владимир Путин поручил до 15 сентября доложить о мерах по укомплектованию школ учителями, в том числе учителями математики, физики,... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:26
2022-09-05T12:26
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 сентября доложить о мерах по укомплектованию школ учителями, в том числе учителями математики, физики, информатики, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений разработать и реализовать комплекс мер по укомплектованию государственных и муниципальных общеобразовательных организаций учителями, в том числе учителями математики, физики, информатики, и повышению качества их подготовки", - говорится в сообщении.Отмечается, что доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 15 сентября 2022 года, далее - один раз в полгода.
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
12:26 05.09.2022
 
Путин поручил доложить о мерах по укомплектованию школ учителями

Путин поручил до 15 сентября доложить о мерах по укомплектованию школ учителями

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкУчитель на уроке
Учитель на уроке - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Учитель на уроке. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 сентября доложить о мерах по укомплектованию школ учителями, в том числе учителями математики, физики, информатики, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений разработать и реализовать комплекс мер по укомплектованию государственных и муниципальных общеобразовательных организаций учителями, в том числе учителями математики, физики, информатики, и повышению качества их подготовки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 15 сентября 2022 года, далее - один раз в полгода.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 18:01Ленинградская область
Новые школы и детские сады открыли 1 сентября в Ленобласти
 
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