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Более 1,4 миллиона человек посетили Калужскую область в первом полугодии - РИА Новости, 05.09.2022
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Калужская область
https://ria.ru/20220905/turizm-1814649304.html
Более 1,4 миллиона человек посетили Калужскую область в первом полугодии
Более 1,4 миллиона человек посетили Калужскую область в первом полугодии - РИА Новости, 05.09.2022
Более 1,4 миллиона человек посетили Калужскую область в первом полугодии
Более 1,4 миллиона человек посетили Калужскую область в первом полугодии 2022 года, это 58% от плана по госпрограмме, сообщает правительство региона. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T18:40
2022-09-05T18:46
калужская область
экономика
владислав шапша
зарина догузова
владимир путин
калужская область
владивосток
россия
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КАЛУГА, 5 сен – РИА Новости. Более 1,4 миллиона человек посетили Калужскую область в первом полугодии 2022 года, это 58% от плана по госпрограмме, сообщает правительство региона.По данным правительства региона, в понедельник губернатор Калужской области Владислав Шапша принимает участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. На семинаре-совещании, посвященном развитию туризма в Российской Федерации, губернатор обсудил с главой Ростуризма Зариной Догузовой перспективы дальнейшего сотрудничества с Ростуризмом Калужской области. Владислав Шапша пригласил Зарину Догузову посетить Калужскую область."Важнейшим показателем состояния туристского рынка является объем туристского потока Калужской области, который в 2021 году составил более 2,7 миллиона человек. В первом полугодии 2022 года объем потока составил 1,4 миллиона человек – это 58% от плана по госпрограмме", - говорится в сообщении.В Калужской области действуют 17 туроператоров, создано 19,4 тысячи мест для размещения туристов. Все средства размещения прошли классификацию на звездность, информирует областное правительство.На семинаре-совещании Владислав Шапша работал в группе по созданию туристических территорий и обеспечения их необходимой инфраструктурой. Губернатор подчеркнул, что президент России Владимир Путин поставил задачу развивать внутренний туризм, в том числе за счет предоставления льгот инфраструктурным проектам."У Калужской области успешный опыт создания особых экономических зон. Для инвесторов региональным законодательством предусмотрены меры поддержки, налоговые льготы. Площадки обеспечены необходимой инфраструктурой. Обсудили, как подобную практику перенести на особые туристические территории", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства. Губернатор подчеркнул, что создание благоприятного климата для ведения бизнеса на таких территориях значительно повысит их инвестиционную привлекательность.
https://ria.ru/20220812/kaluga-1809118207.html
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экономика, владислав шапша, зарина догузова, владимир путин, калужская область, владивосток, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, новости - туризм
Калужская область, Экономика, Владислав Шапша, Зарина Догузова, Владимир Путин, Калужская область, Владивосток, Россия, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Новости - Туризм
18:40 05.09.2022 (обновлено: 18:46 05.09.2022)
 
Более 1,4 миллиона человек посетили Калужскую область в первом полугодии

Более 1,4 миллиона человек посетили Калужскую область в первом полугодии 2022 года

© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в медиабанкЗдание Калужского драматического театра на Театральной площади
Здание Калужского драматического театра на Театральной площади - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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Здание Калужского драматического театра на Театральной площади. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 5 сен – РИА Новости. Более 1,4 миллиона человек посетили Калужскую область в первом полугодии 2022 года, это 58% от плана по госпрограмме, сообщает правительство региона.
По данным правительства региона, в понедельник губернатор Калужской области Владислав Шапша принимает участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. На семинаре-совещании, посвященном развитию туризма в Российской Федерации, губернатор обсудил с главой Ростуризма Зариной Догузовой перспективы дальнейшего сотрудничества с Ростуризмом Калужской области. Владислав Шапша пригласил Зарину Догузову посетить Калужскую область.
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"Важнейшим показателем состояния туристского рынка является объем туристского потока Калужской области, который в 2021 году составил более 2,7 миллиона человек. В первом полугодии 2022 года объем потока составил 1,4 миллиона человек – это 58% от плана по госпрограмме", - говорится в сообщении.
В Калужской области действуют 17 туроператоров, создано 19,4 тысячи мест для размещения туристов. Все средства размещения прошли классификацию на звездность, информирует областное правительство.
На семинаре-совещании Владислав Шапша работал в группе по созданию туристических территорий и обеспечения их необходимой инфраструктурой. Губернатор подчеркнул, что президент России Владимир Путин поставил задачу развивать внутренний туризм, в том числе за счет предоставления льгот инфраструктурным проектам.
"У Калужской области успешный опыт создания особых экономических зон. Для инвесторов региональным законодательством предусмотрены меры поддержки, налоговые льготы. Площадки обеспечены необходимой инфраструктурой. Обсудили, как подобную практику перенести на особые туристические территории", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства. Губернатор подчеркнул, что создание благоприятного климата для ведения бизнеса на таких территориях значительно повысит их инвестиционную привлекательность.
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Калужская областьЭкономикаВладислав ШапшаЗарина ДогузоваВладимир ПутинКалужская областьВладивостокРоссияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Новости - Туризм
 
 
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