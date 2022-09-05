https://ria.ru/20220905/turizm-1814423577.html

На полях ВЭФ обсудят стратегии по развитию туризма в России

На полях ВЭФ обсудят стратегии по развитию туризма в России - РИА Новости, 05.09.2022

На полях ВЭФ обсудят стратегии по развитию туризма в России

Стратегии российских регионов для развития туризма обсудят на семинаре-совещании по подготовке президиума Государственного совета, сообщил помощник президента... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T04:59

2022-09-05T04:59

2022-09-05T10:37

туризм

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

русский (остров)

владивосток

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Стратегии российских регионов для развития туризма обсудят на семинаре-совещании по подготовке президиума Государственного совета, сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин, открывая семинар.Левитин подчеркнул, что также важно не забывать о внимании местного населения к туризму.Заседание по подготовке к президиуму Госсовета пройдет в четырех группах: "Инвестиционная привлекательность туристической отрасли", "Транспортный туристический каркас", "Кадровое обеспечение туристической отрасли" и "Мастер-планирование туристических территорий и развитие обеспечивающей инфраструктуры".Президент России Владимир Путин проведет во вторник на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на ВЭФ также ожидается традиционное выступление главы государства, в котором Путин даст оценку общему экономическому состоянию РФ и развитию дальневосточных регионов.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф), вэф-2022, новости - туризм