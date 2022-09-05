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На полях ВЭФ обсудят стратегии по развитию туризма в России - РИА Новости, 05.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220905/turizm-1814423577.html
На полях ВЭФ обсудят стратегии по развитию туризма в России
На полях ВЭФ обсудят стратегии по развитию туризма в России - РИА Новости, 05.09.2022
На полях ВЭФ обсудят стратегии по развитию туризма в России
Стратегии российских регионов для развития туризма обсудят на семинаре-совещании по подготовке президиума Государственного совета, сообщил помощник президента... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T04:59
2022-09-05T10:37
туризм
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
русский (остров)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Стратегии российских регионов для развития туризма обсудят на семинаре-совещании по подготовке президиума Государственного совета, сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин, открывая семинар.Левитин подчеркнул, что также важно не забывать о внимании местного населения к туризму.Заседание по подготовке к президиуму Госсовета пройдет в четырех группах: "Инвестиционная привлекательность туристической отрасли", "Транспортный туристический каркас", "Кадровое обеспечение туристической отрасли" и "Мастер-планирование туристических территорий и развитие обеспечивающей инфраструктуры".Президент России Владимир Путин проведет во вторник на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на ВЭФ также ожидается традиционное выступление главы государства, в котором Путин даст оценку общему экономическому состоянию РФ и развитию дальневосточных регионов.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф), вэф-2022, новости - туризм
Туризм, Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2022, Новости - Туризм
04:59 05.09.2022 (обновлено: 10:37 05.09.2022)
 
На полях ВЭФ обсудят стратегии по развитию туризма в России

На семинаре по подготовке президиума Госсовета обсудят стратегии по развитию туризма

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСимволика Восточного экономического форума в главном корпусе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский
Символика Восточного экономического форума в главном корпусе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Символика Восточного экономического форума в главном корпусе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Стратегии российских регионов для развития туризма обсудят на семинаре-совещании по подготовке президиума Государственного совета, сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин, открывая семинар.
"В связи с международной обстановкой рост туризма меняется, усилился запрос на доступный отдых всех форматов. Этот запрос требует нового уровня вовлеченности субъектов. Обсудим стратегии регионов для развития туризма, какие есть барьеры, что нужно сделать. Очень важно взаимодействие всех уровней власти в развитии туризма", - сказал он.
Левитин подчеркнул, что также важно не забывать о внимании местного населения к туризму.
Заседание по подготовке к президиуму Госсовета пройдет в четырех группах: "Инвестиционная привлекательность туристической отрасли", "Транспортный туристический каркас", "Кадровое обеспечение туристической отрасли" и "Мастер-планирование туристических территорий и развитие обеспечивающей инфраструктуры".
Президент России Владимир Путин проведет во вторник на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на ВЭФ также ожидается традиционное выступление главы государства, в котором Путин даст оценку общему экономическому состоянию РФ и развитию дальневосточных регионов.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ТуризмВладимир ПутинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияРусский (остров)ВладивостокДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум (ВЭФ)ВЭФ-2022Новости - Туризм
 
 
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