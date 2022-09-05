04:59 05.09.2022 (обновлено: 10:37 05.09.2022)
На полях ВЭФ обсудят стратегии по развитию туризма в России
На семинаре по подготовке президиума Госсовета обсудят стратегии по развитию туризма
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСимволика Восточного экономического форума в главном корпусе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский
Символика Восточного экономического форума в главном корпусе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Стратегии российских регионов для развития туризма обсудят на семинаре-совещании по подготовке президиума Государственного совета, сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин, открывая семинар.
"В связи с международной обстановкой рост туризма меняется, усилился запрос на доступный отдых всех форматов. Этот запрос требует нового уровня вовлеченности субъектов. Обсудим стратегии регионов для развития туризма, какие есть барьеры, что нужно сделать. Очень важно взаимодействие всех уровней власти в развитии туризма", - сказал он.
Левитин подчеркнул, что также важно не забывать о внимании местного населения к туризму.
Заседание по подготовке к президиуму Госсовета пройдет в четырех группах: "Инвестиционная привлекательность туристической отрасли", "Транспортный туристический каркас", "Кадровое обеспечение туристической отрасли" и "Мастер-планирование туристических территорий и развитие обеспечивающей инфраструктуры".
Президент России Владимир Путин проведет во вторник на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на ВЭФ также ожидается традиционное выступление главы государства, в котором Путин даст оценку общему экономическому состоянию РФ и развитию дальневосточных регионов.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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