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В Абхазии утонули двое российских туристов
В Абхазии утонули двое российских туристов - РИА Новости, 05.09.2022
В Абхазии утонули двое российских туристов
Двое российских туристов из Москвы и Тюменской области утонули в понедельник в акватории Гагры, сообщает МЧС Абхазии. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T18:57
2022-09-05T18:57
2022-09-05T18:57
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СУХУМ, 5 сен - РИА Новости. Двое российских туристов из Москвы и Тюменской области утонули в понедельник в акватории Гагры, сообщает МЧС Абхазии."Двое россиян утонули сегодня в акватории Гагры. Это житель Тюменской области Корнейчук Виктор Викторович, 1992 года рождения, и москвич Бабич Владислав Юрьевич, 1985 года рождения. Причины гибели россиян устанавливаются", - говорится в сообщении.На прошлой неделе в акватории Гагры утонул турист из Перми.
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новости - туризм, гагра, абхазия, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Гагра, Абхазия, Тюменская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Туризм
В Абхазии утонули двое российских туристов
В Абхазии в акватории Гагры утонули двое российских туристов из Москвы и Тюменской области