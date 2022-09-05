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В Абхазии утонули двое российских туристов

В Абхазии утонули двое российских туристов - РИА Новости, 05.09.2022

В Абхазии утонули двое российских туристов

Двое российских туристов из Москвы и Тюменской области утонули в понедельник в акватории Гагры, сообщает МЧС Абхазии. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T18:57

2022-09-05T18:57

2022-09-05T18:57

туризм

новости - туризм

гагра

абхазия

тюменская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СУХУМ, 5 сен - РИА Новости. Двое российских туристов из Москвы и Тюменской области утонули в понедельник в акватории Гагры, сообщает МЧС Абхазии."Двое россиян утонули сегодня в акватории Гагры. Это житель Тюменской области Корнейчук Виктор Викторович, 1992 года рождения, и москвич Бабич Владислав Юрьевич, 1985 года рождения. Причины гибели россиян устанавливаются", - говорится в сообщении.На прошлой неделе в акватории Гагры утонул турист из Перми.

https://ria.ru/20220827/temza-1812521268.html

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новости - туризм, гагра, абхазия, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туризм