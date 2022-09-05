https://ria.ru/20220905/tseny-1814417961.html

СМИ: Трасс может заморозить цены на электроэнергию, если станет премьером

СМИ: Трасс может заморозить цены на электроэнергию, если станет премьером - РИА Новости, 05.09.2022

СМИ: Трасс может заморозить цены на электроэнергию, если станет премьером

Глава британского МИД Лиз Трасс в случае победы на выборах премьера может в свете энергетического кризиса заморозить цены на электроэнергию для миллионов... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T02:33

2022-09-05T02:33

2022-09-05T11:49

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Глава британского МИД Лиз Трасс в случае победы на выборах премьера может в свете энергетического кризиса заморозить цены на электроэнергию для миллионов домохозяйств, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники.По сообщению издания, энергетическая компания Scottish Power предложила план на сумму в 100 миллиардов фунтов стерлингов для двухлетнего замораживания счетов за электроэнергию, это предложение поддержали другие энергокомпании. По словам источника газеты, министр энергетики Великобритании Квази Квартенг, кандидат на должность нового главы Минфина, "очень открыт" подобным мерам."Я уверен, что будет введен механизм, который замораживает счета", — сказал один из неназванных собеседников газеты.Трасс ранее заявила, что в случае своего избрания уже в течение первой недели на посту премьера представит действия по проблеме цен на электричество.В конце августа британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80 процентов с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов стерлингов. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Соединенного Королевства принять новые меры для борьбы с этим.

https://ria.ru/20220904/trass-1814336584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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