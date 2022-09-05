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Журналист: Трасс попала в неловкую ситуацию, упомянув Джонсона и Украину - РИА Новости, 05.09.2022
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Журналист: Трасс попала в неловкую ситуацию, упомянув Джонсона и Украину
Журналист: Трасс попала в неловкую ситуацию, упомянув Джонсона и Украину - РИА Новости, 05.09.2022
Журналист: Трасс попала в неловкую ситуацию, упомянув Джонсона и Украину
Новоизбранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс попала в неловкую ситуацию, упомянув Бориса Джонсона и Украину во время своей речи. Об этом рассказал... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:11
2022-09-05T17:15
политика
лиз трасс
борис джонсон
риши сунак
украина
россия
великобритания
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Новоизбранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс попала в неловкую ситуацию, упомянув Бориса Джонсона и Украину во время своей речи. Об этом рассказал ведущий ITV News Пол Брэнд.Джонсон, возглавлявший британское правительство с 24 июля 2019 года по 5 сентября 2022-го, придерживался жесткого проукраинского внешнеполитического курса. При нем Соединенное Королевство ввело санкции в отношении России, начавшей 24 февраля специальную операцию по освобождению Донбасса, а также организовало поставки вооружений для ВСУ на миллиарды долларов.Главу британского МИД Трасс избрали лидером Консервативной партии, во вторник она станет премьер-министром страны и заменит на этом посту Бориса Джонсона. Она набрала 81,3 тысячи голосов, обогнав своего конкурента, экс-министра финансов Риши Сунака, за которого проголосовали 60,4 тысячи человек.Трасс известна резкими антироссийскими заявлениями. Как сообщил директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев, Москва ожидает от нового главы британского правительства продолжения деструктивного курса в двусторонних отношениях. При этом он уточнил, что Россия никогда не выступала инициатором похолодания в диалоге с Соединенным Королевством.
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политика, лиз трасс, борис джонсон, риши сунак, украина, россия, великобритания, вооруженные силы украины
Политика, Лиз Трасс, Борис Джонсон, Риши Сунак, Украина, Россия, Великобритания, Вооруженные силы Украины
17:11 05.09.2022 (обновлено: 17:15 05.09.2022)
 
Журналист: Трасс попала в неловкую ситуацию, упомянув Джонсона и Украину

Британский журналист Брэнд: Трасс попала в неловкую ситуацию, упомянув Джонсона и Украину

© AP Photo / Frank AugsteinНовый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс
Новый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Новый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Новоизбранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс попала в неловкую ситуацию, упомянув Бориса Джонсона и Украину во время своей речи. Об этом рассказал ведущий ITV News Пол Брэнд.
"Лиз Трасс отдает дань уважения Борису Джонсону: "Вами восхищаются от Киева до Карлайла". Наступает очень неловкая пауза, прежде чем зрители понимают, что они должны аплодировать", — написал журналист в Twitter.
Джонсон, возглавлявший британское правительство с 24 июля 2019 года по 5 сентября 2022-го, придерживался жесткого проукраинского внешнеполитического курса. При нем Соединенное Королевство ввело санкции в отношении России, начавшей 24 февраля специальную операцию по освобождению Донбасса, а также организовало поставки вооружений для ВСУ на миллиарды долларов.
Главу британского МИД Трасс избрали лидером Консервативной партии, во вторник она станет премьер-министром страны и заменит на этом посту Бориса Джонсона. Она набрала 81,3 тысячи голосов, обогнав своего конкурента, экс-министра финансов Риши Сунака, за которого проголосовали 60,4 тысячи человек.
Трасс известна резкими антироссийскими заявлениями. Как сообщил директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев, Москва ожидает от нового главы британского правительства продолжения деструктивного курса в двусторонних отношениях. При этом он уточнил, что Россия никогда не выступала инициатором похолодания в диалоге с Соединенным Королевством.
Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
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ПолитикаЛиз ТрассБорис ДжонсонРиши СунакУкраинаРоссияВеликобританияВооруженные силы Украины
 
 
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