https://ria.ru/20220905/trass-1814621873.html

Журналист: Трасс попала в неловкую ситуацию, упомянув Джонсона и Украину

Журналист: Трасс попала в неловкую ситуацию, упомянув Джонсона и Украину - РИА Новости, 05.09.2022

Журналист: Трасс попала в неловкую ситуацию, упомянув Джонсона и Украину

Новоизбранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс попала в неловкую ситуацию, упомянув Бориса Джонсона и Украину во время своей речи. Об этом рассказал... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T17:11

2022-09-05T17:11

2022-09-05T17:15

политика

лиз трасс

борис джонсон

риши сунак

украина

россия

великобритания

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Новоизбранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс попала в неловкую ситуацию, упомянув Бориса Джонсона и Украину во время своей речи. Об этом рассказал ведущий ITV News Пол Брэнд.Джонсон, возглавлявший британское правительство с 24 июля 2019 года по 5 сентября 2022-го, придерживался жесткого проукраинского внешнеполитического курса. При нем Соединенное Королевство ввело санкции в отношении России, начавшей 24 февраля специальную операцию по освобождению Донбасса, а также организовало поставки вооружений для ВСУ на миллиарды долларов.Главу британского МИД Трасс избрали лидером Консервативной партии, во вторник она станет премьер-министром страны и заменит на этом посту Бориса Джонсона. Она набрала 81,3 тысячи голосов, обогнав своего конкурента, экс-министра финансов Риши Сунака, за которого проголосовали 60,4 тысячи человек.Трасс известна резкими антироссийскими заявлениями. Как сообщил директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев, Москва ожидает от нового главы британского правительства продолжения деструктивного курса в двусторонних отношениях. При этом он уточнил, что Россия никогда не выступала инициатором похолодания в диалоге с Соединенным Королевством.

https://ria.ru/20220905/trass-1814614674.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, лиз трасс, борис джонсон, риши сунак, украина, россия, великобритания, вооруженные силы украины