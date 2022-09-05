17:11 05.09.2022 (обновлено: 17:15 05.09.2022)
Журналист: Трасс попала в неловкую ситуацию, упомянув Джонсона и Украину
Британский журналист Брэнд: Трасс попала в неловкую ситуацию, упомянув Джонсона и Украину
© AP Photo / Frank AugsteinНовый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс
© AP Photo / Frank Augstein
Новый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Новоизбранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс попала в неловкую ситуацию, упомянув Бориса Джонсона и Украину во время своей речи. Об этом рассказал ведущий ITV News Пол Брэнд.
"Лиз Трасс отдает дань уважения Борису Джонсону: "Вами восхищаются от Киева до Карлайла". Наступает очень неловкая пауза, прежде чем зрители понимают, что они должны аплодировать", — написал журналист в Twitter.
Джонсон, возглавлявший британское правительство с 24 июля 2019 года по 5 сентября 2022-го, придерживался жесткого проукраинского внешнеполитического курса. При нем Соединенное Королевство ввело санкции в отношении России, начавшей 24 февраля специальную операцию по освобождению Донбасса, а также организовало поставки вооружений для ВСУ на миллиарды долларов.
Главу британского МИД Трасс избрали лидером Консервативной партии, во вторник она станет премьер-министром страны и заменит на этом посту Бориса Джонсона. Она набрала 81,3 тысячи голосов, обогнав своего конкурента, экс-министра финансов Риши Сунака, за которого проголосовали 60,4 тысячи человек.
Трасс известна резкими антироссийскими заявлениями. Как сообщил директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев, Москва ожидает от нового главы британского правительства продолжения деструктивного курса в двусторонних отношениях. При этом он уточнил, что Россия никогда не выступала инициатором похолодания в диалоге с Соединенным Королевством.