https://ria.ru/20220905/trass-1814617712.html
Премьер Израиля поздравил Трасс с избранием на пост премьера Британии
Премьер Израиля поздравил Трасс с избранием на пост премьера Британии - РИА Новости, 05.09.2022
Премьер Израиля поздравил Трасс с избранием на пост премьера Британии
Премьер-министр Израиля Яир Лапид поздравил Лиз Трасс с избранием на пост премьер-министра Великобритании и добавил, что ждет продолжения совместной работы на... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:00
2022-09-05T17:00
2022-09-05T17:00
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
в мире
лиз трасс
израиль
великобритания
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 сен – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Яир Лапид поздравил Лиз Трасс с избранием на пост премьер-министра Великобритании и добавил, что ждет продолжения совместной работы на благо двух стран."Поздравляю моего хорошего друга, истинного друга Государства Израиль Лизты Трасс с избранием на пост премьер-министра Великобритании. Наши страны были союзниками на протяжении многих лет. Наша приверженность свободе, а также наше общее видение лучшего будущего - это то, что нас объединяет", - приводит канцелярия слова Лапида.Премьер Израиля добавил, что ждет продолжения совместной работы "на благо наших стран, во имя нашей безопасности".Глава британского МИД Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны, заявил в понедельник глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования.
https://ria.ru/20220905/trass-1814590036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яир лапид (министр иностранных дел израиля), в мире, лиз трасс, израиль, великобритания
Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля), В мире, Лиз Трасс, Израиль, Великобритания
Премьер Израиля поздравил Трасс с избранием на пост премьера Британии
Премьер Израиля Лапид поздравил Трасс с избранием на пост премьер-министра Великобритании
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 сен – РИА Новости.
Премьер-министр Израиля Яир Лапид поздравил
Лиз Трасс с избранием на пост премьер-министра Великобритании и добавил, что ждет продолжения совместной работы на благо двух стран.
"Поздравляю моего хорошего друга, истинного друга Государства Израиль Лизты Трасс с избранием на пост премьер-министра Великобритании. Наши страны были союзниками на протяжении многих лет. Наша приверженность свободе, а также наше общее видение лучшего будущего - это то, что нас объединяет", - приводит канцелярия слова Лапида.
Премьер Израиля добавил, что ждет продолжения совместной работы "на благо наших стран, во имя нашей безопасности".
Глава британского МИД Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны, заявил в понедельник глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования.