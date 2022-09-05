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Премьер Израиля поздравил Трасс с избранием на пост премьера Британии - РИА Новости, 05.09.2022
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Премьер Израиля поздравил Трасс с избранием на пост премьера Британии
Премьер Израиля поздравил Трасс с избранием на пост премьера Британии - РИА Новости, 05.09.2022
Премьер Израиля поздравил Трасс с избранием на пост премьера Британии
Премьер-министр Израиля Яир Лапид поздравил Лиз Трасс с избранием на пост премьер-министра Великобритании и добавил, что ждет продолжения совместной работы на... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:00
2022-09-05T17:00
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
в мире
лиз трасс
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 сен – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Яир Лапид поздравил Лиз Трасс с избранием на пост премьер-министра Великобритании и добавил, что ждет продолжения совместной работы на благо двух стран."Поздравляю моего хорошего друга, истинного друга Государства Израиль Лизты Трасс с избранием на пост премьер-министра Великобритании. Наши страны были союзниками на протяжении многих лет. Наша приверженность свободе, а также наше общее видение лучшего будущего - это то, что нас объединяет", - приводит канцелярия слова Лапида.Премьер Израиля добавил, что ждет продолжения совместной работы "на благо наших стран, во имя нашей безопасности".Глава британского МИД Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны, заявил в понедельник глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования.
https://ria.ru/20220905/trass-1814590036.html
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яир лапид (министр иностранных дел израиля), в мире, лиз трасс, израиль, великобритания
Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля), В мире, Лиз Трасс, Израиль, Великобритания
17:00 05.09.2022
 
Премьер Израиля поздравил Трасс с избранием на пост премьера Британии

Премьер Израиля Лапид поздравил Трасс с избранием на пост премьер-министра Великобритании

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЯир Лапид
Яир Лапид - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Яир Лапид. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 сен – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Яир Лапид поздравил Лиз Трасс с избранием на пост премьер-министра Великобритании и добавил, что ждет продолжения совместной работы на благо двух стран.
"Поздравляю моего хорошего друга, истинного друга Государства Израиль Лизты Трасс с избранием на пост премьер-министра Великобритании. Наши страны были союзниками на протяжении многих лет. Наша приверженность свободе, а также наше общее видение лучшего будущего - это то, что нас объединяет", - приводит канцелярия слова Лапида.
Премьер Израиля добавил, что ждет продолжения совместной работы "на благо наших стран, во имя нашей безопасности".
Глава британского МИД Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны, заявил в понедельник глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования.
Новый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
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Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля)В миреЛиз ТрассИзраильВеликобритания
 
 
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