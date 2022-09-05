https://ria.ru/20220905/trass-1814614674.html

Джонсон помог Трасс победить, чтобы наказать Сунака, заявила эксперт

Джонсон помог Трасс победить, чтобы наказать Сунака, заявила эксперт - РИА Новости, 05.09.2022

Джонсон помог Трасс победить, чтобы наказать Сунака, заявила эксперт

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон помог победить Лиз Трасс в борьбе за премьерское кресло для того, чтобы наказать ее соперника Риша Сунака за РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T16:48

2022-09-05T16:48

2022-09-05T16:48

риши сунак

борис джонсон

лиз трасс

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон помог победить Лиз Трасс в борьбе за премьерское кресло для того, чтобы наказать ее соперника Риша Сунака за предательство, сам же он снова надеется вернуться в правительство "на белом коне", сказала РИА Новости профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Наталья Капитонова.Ранее стало известно, что глава британского МИД Лиз Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны. Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов. Как сообщал Sky News, действующий премьер Борис Джонсон передаст свои полномочия новому лидеру партии не раньше, чем 6 сентября."Джонсон агитировал за Трасс и добился ее победы, чтобы наказать Сунака за предательство - именно его демонстративная отставка стала триггером отставки Джонсона. При этом Борис считает, что Трасс скоро провалится и тогда взоры однопартийцев обратятся к нему, его изберут лидером и он вернется на белом коне, как когда-то вернулся его кумир Черчилль", - сказала эксперт."Сейчас это выглядит маловероятным, но все может быть. Несмотря на скандалы, в партии он по-прежнему популярен, рядовые члены считают, что с ним поступили несправедливо" ,- добавила Капитонова.Тем временем, Риши Сунак, по мнению эксперта, скорее всего "уйдет в бизнес", поскольку шансов быть избранным лидером партии у него уже нет."Думаю, у него шансов нет… Так что, Сунак, очевидно, уйдет в бизнес, он уже занимался ранее инвестициями, причем довольно успешно", - заключила Капитонова.

https://ria.ru/20220905/trass-1814611038.html

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Владимир Лаврентьев

риши сунак, борис джонсон, лиз трасс, великобритания, европа, в мире