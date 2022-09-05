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Трасс придется сказать британцам "тушите свет", заявил Слуцкий - РИА Новости, 05.09.2022
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Трасс придется сказать британцам "тушите свет", заявил Слуцкий
Трасс придется сказать британцам "тушите свет", заявил Слуцкий - РИА Новости, 05.09.2022
Трасс придется сказать британцам "тушите свет", заявил Слуцкий
Новому премьеру Британии Лиз Трасс, скорее всего, придется сказать своим гражданам "тушите свет", так прокомментировал ситуацию в Британии, с которой может... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T16:35
2022-09-05T16:52
в мире
лиз трасс
лдпр
россия
великобритания
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Новому премьеру Британии Лиз Трасс, скорее всего, придется сказать своим гражданам "тушите свет", так прокомментировал ситуацию в Британии, с которой может столкнуться Трасс после избрания, лидер ЛДПР и глава думского международного комитета Леонид Слуцкий.В рамках своей предвыборной кампании Трасс активно выступала за безоговорочную поддержу Киева и против решения конфликта путём переговоров с Москвой, а также продолжение поставок "оружия неонацистскому режиму"."Русофобия до "последнего украинца" - очевидно, это то, что будет и в дальнейшем характеризовать стиль и политику британского кабинета. Здесь полная преемственность обеспечена… Свои граждане, по-видимому, у Лиз Трасс (как и ее недавней визави главы МИД ФРГ Бербок) не на первом месте. Новому премьеру, скорее всего, придётся им сказать "тушите свет". Счета за электричество и отопление продолжают пробивать потолок в Соединённом Королевстве. И виноваты здесь не Россия и ее президент, а бездумная санкционная политика Дауниг-стрит", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
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в мире, лиз трасс, лдпр, россия, великобритания, леонид слуцкий (политик), госдума рф
В мире, Лиз Трасс, ЛДПР, Россия, Великобритания, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ
16:35 05.09.2022 (обновлено: 16:52 05.09.2022)
 
Трасс придется сказать британцам "тушите свет", заявил Слуцкий

Депутат Слуцкий: новому премьеру Британии Трасс придется сказать гражданам "тушите свет"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Новому премьеру Британии Лиз Трасс, скорее всего, придется сказать своим гражданам "тушите свет", так прокомментировал ситуацию в Британии, с которой может столкнуться Трасс после избрания, лидер ЛДПР и глава думского международного комитета Леонид Слуцкий.
В рамках своей предвыборной кампании Трасс активно выступала за безоговорочную поддержу Киева и против решения конфликта путём переговоров с Москвой, а также продолжение поставок "оружия неонацистскому режиму".
"Русофобия до "последнего украинца" - очевидно, это то, что будет и в дальнейшем характеризовать стиль и политику британского кабинета. Здесь полная преемственность обеспечена… Свои граждане, по-видимому, у Лиз Трасс (как и ее недавней визави главы МИД ФРГ Бербок) не на первом месте. Новому премьеру, скорее всего, придётся им сказать "тушите свет". Счета за электричество и отопление продолжают пробивать потолок в Соединённом Королевстве. И виноваты здесь не Россия и ее президент, а бездумная санкционная политика Дауниг-стрит", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Новый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
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В миреЛиз ТрассЛДПРРоссияВеликобританияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФ
 
 
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