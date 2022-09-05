https://ria.ru/20220905/trass-1814611038.html

Трасс придется сказать британцам "тушите свет", заявил Слуцкий

Трасс придется сказать британцам "тушите свет", заявил Слуцкий - РИА Новости, 05.09.2022

Трасс придется сказать британцам "тушите свет", заявил Слуцкий

Новому премьеру Британии Лиз Трасс, скорее всего, придется сказать своим гражданам "тушите свет", так прокомментировал ситуацию в Британии, с которой может... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T16:35

2022-09-05T16:35

2022-09-05T16:52

в мире

лиз трасс

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леонид слуцкий (политик)

госдума рф

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Новому премьеру Британии Лиз Трасс, скорее всего, придется сказать своим гражданам "тушите свет", так прокомментировал ситуацию в Британии, с которой может столкнуться Трасс после избрания, лидер ЛДПР и глава думского международного комитета Леонид Слуцкий.В рамках своей предвыборной кампании Трасс активно выступала за безоговорочную поддержу Киева и против решения конфликта путём переговоров с Москвой, а также продолжение поставок "оружия неонацистскому режиму"."Русофобия до "последнего украинца" - очевидно, это то, что будет и в дальнейшем характеризовать стиль и политику британского кабинета. Здесь полная преемственность обеспечена… Свои граждане, по-видимому, у Лиз Трасс (как и ее недавней визави главы МИД ФРГ Бербок) не на первом месте. Новому премьеру, скорее всего, придётся им сказать "тушите свет". Счета за электричество и отопление продолжают пробивать потолок в Соединённом Королевстве. И виноваты здесь не Россия и ее президент, а бездумная санкционная политика Дауниг-стрит", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220905/trass-1814590036.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, лиз трасс, лдпр, россия, великобритания, леонид слуцкий (политик), госдума рф