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Глава Шотландии прокомментировала победу Трасс на выборах - РИА Новости, 05.09.2022
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Глава Шотландии прокомментировала победу Трасс на выборах
Глава Шотландии прокомментировала победу Трасс на выборах - РИА Новости, 05.09.2022
Глава Шотландии прокомментировала победу Трасс на выборах
Первый-министр Шотландии Никола Стерджен поздравила Лиз Трасс с избранием на пост премьера Великобритании и заявила, что, несмотря на глубокие разногласия, она... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T15:28
2022-09-05T15:28
в мире
лиз трасс
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Первый-министр Шотландии Никола Стерджен поздравила Лиз Трасс с избранием на пост премьера Великобритании и заявила, что, несмотря на глубокие разногласия, она попытается выстроить с ней хорошие отношения.Ранее стало известно, что глава британского МИД Лиз Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны."Поздравляю Лиз Трасс. Наши политические разногласия глубоки, но я буду стремиться построить с ней хорошие рабочие отношения, как я делала это с тремя прошлыми премьерами", - написала Стерджен в Twitter.Ранее Стерджен заявляла, что Трасс может стать катастрофой для страны в случае её выигрыша в последнем туре выборов. Глава Шотландии обвинила Трасс в том, что она проводила кампанию с учетом приоритетов отдельных членов консервативной партии.
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в мире, лиз трасс, шотландия, великобритания, авто
В мире, Лиз Трасс, Шотландия, Великобритания, Авто
15:28 05.09.2022
 
Глава Шотландии прокомментировала победу Трасс на выборах

Глава Шотландии Стерджен заявила, что попытается выстроить хорошие отношения с Трасс

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкЭлизабет Трасс
Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Элизабет Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Первый-министр Шотландии Никола Стерджен поздравила Лиз Трасс с избранием на пост премьера Великобритании и заявила, что, несмотря на глубокие разногласия, она попытается выстроить с ней хорошие отношения.
Ранее стало известно, что глава британского МИД Лиз Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны.
"Поздравляю Лиз Трасс. Наши политические разногласия глубоки, но я буду стремиться построить с ней хорошие рабочие отношения, как я делала это с тремя прошлыми премьерами", - написала Стерджен в Twitter.
Ранее Стерджен заявляла, что Трасс может стать катастрофой для страны в случае её выигрыша в последнем туре выборов. Глава Шотландии обвинила Трасс в том, что она проводила кампанию с учетом приоритетов отдельных членов консервативной партии.
Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
15:08
Трасс поблагодарила Джонсона, назвав его своим другом
 
В миреЛиз ТрассШотландияВеликобританияАвто
 
 
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