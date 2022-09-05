https://ria.ru/20220905/trass-1814568953.html

Трасс поблагодарила Джонсона, назвав его своим другом

Трасс поблагодарила Джонсона, назвав его своим другом - РИА Новости, 05.09.2022

Трасс поблагодарила Джонсона, назвав его своим другом

Новый лидер британских консерваторов Лиз Трасс в своей речи поблагодарила уходящего премьера Бориса Джонсона, назвав его своим другом. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T15:08

2022-09-05T15:08

2022-09-05T15:08

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Новый лидер британских консерваторов Лиз Трасс в своей речи поблагодарила уходящего премьера Бориса Джонсона, назвав его своим другом."Я также хочу поблагодарить нашего уходящего лидера, моего друга, Бориса Джонсона", - сказала она в своей речи после объявления ее победы в гонке за кресло премьера Британии.Трасс подчеркнула заслуги Джонсона: Brexit, выпуск вакцины от коронавируса и противостояние президенту РФ Владимиру Путину. Помимо этого, Трасс выразила благодарность своей семье, коллегам по партии, избирателям, а также своему сопернику в гонке за кресло премьера, Риши Сунаку.Как сообщал ранее телеканал Sky News, действующий премьер Борис Джонсон, передаст свои полномочия новому лидеру партии не раньше, чем 6 сентября. В этот же день королева Великобритании Елизавета II примет обоих в шотландском замке Балморал, а 7 сентября может пройти традиционная сессия вопросов премьеру в парламенте.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии изначально заявляли 11 парламентариев, в ходе гонки за кресло премьера девять из них отсеялись. В последнем туре победителя из двух "финалистов" Лиз Трасс и Риши Сунака выбирали все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование проходило по почте и завершилось 2 сентября в 19.00 мск, несмотря на то что его начало было отложено. Это произошло после того, как Британский центр правительственной связи (GCHQ), отвечающий за информационную защиту правительства и вооруженных сил страны, предупредил, что на результат выборов могут повлиять хакеры.

https://ria.ru/20220905/pozdravlenie-1814568188.html

https://ria.ru/20220905/trass-1814076720.html

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в мире, авто, борис джонсон, лиз трасс, риши сунак, россия, великобритания