https://ria.ru/20220905/trass-1814437821.html

Бойтесь исполнения своих желаний: катастрофическое наследство для Лиз Трасс

Бойтесь исполнения своих желаний: катастрофическое наследство для Лиз Трасс - РИА Новости, 05.09.2022

Бойтесь исполнения своих желаний: катастрофическое наследство для Лиз Трасс

Хозяйкой резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит стала Лиз Трасс, 47-летняя мать двух дочерей, успевшая перебрать ряд должностей в британском... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T14:40

2022-09-05T14:40

2022-09-05T14:42

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Хозяйкой резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит стала Лиз Трасс, 47-летняя мать двух дочерей, успевшая перебрать ряд должностей в британском правительстве. Последний ее пост — министр иностранных дел. Предшественник Трасс, Борис Джонсон, оставил ей вычурные апартаменты, отремонтированные в соответствии со вкусом его молодой жены. Но интерьеры не главное: обои можно переклеить и мебель заменить. Гораздо печальнее выглядит другая часть наследства — близкое к катастрофическому состояние дел в экономике и стремительно падающий уровень жизни британцев, терпению которых может наступить конец. Исход ситуации во многом зависит от личных качеств только что избранного премьер-министра.Цитировать консерваторов, лояльных новому лидеру, не имеет смысла — особенно сейчас, когда в кабинете началось распределение министерских портфелей. Это время льстивых речей, которые помогают подняться по карьерной лестнице на ступеньку вверх. Лиз Трасс и сама шла по такому пути: избравшись в парламент в 2010 году, когда Консервативной партией руководил британский младореформатор Дэвид Кэмерон. Два года спустя она уже получила первую должность в кабинете министров. Это был местный "комсомольский призыв" — отвечая на запросы времени, правящие консерваторы активно разбавляли женскими лицами мужской чиновничий клуб.В то время к Марии Элизабет Трасс никто не относился как к восходящей политической звезде. Она запомнилась разве что неуклюжим высказыванием на партийной конференции в 2014 году. Трасс тогда занимала пост министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства. Пытаясь придать выступлению остроты, она позабавила всех, неожиданно обрушив свой гнев на кисломолочную продукцию, поступающую в Великобританию из-за рубежа: "Мы импортируем две трети сыров. Это позор!" Лиз Трасс и теперь может кое-что сказануть: всем памятны ее свежие историко-географические комментарии про "вторжения от монголов до татар" и отказ признавать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.Над геополитическими познаниями министра иностранных дел потешались многие, тем не менее два месяца назад, когда еще только началось состязание соискателей на место уходящего Джонсона, британский политик Найджел Фарадж четко обозначил явного фаворита: "Спустя пару дней после отставки Бориса Джонсона один из богатых доноров Консервативной партии сказал мне, что большой бизнес уже сделал свой выбор — победить должна Лиз Трасс. Почему? Потому что ею проще всего управлять".Лондонская газета "Таймс", собрав свидетельства знакомых Трасс, пишет о том, что ее кумиром всегда была Маргарет Тэтчер, хотя она выросла в либеральной семье, где проповедовались левые убеждения. В детстве вместе с родителями Элизабет ходила на митинги пацифистов, выступая за ядерное разоружение, в юности призывала отказаться от монархии. Зато теперь Лиз Трасс называет себя носителем консервативных ценностей и заявляет о том, что готова отдать приказ применить ядерные ракеты. Пишут, что ее отец, почетный профессор университета в городе Лидс, настолько разочарован радикальным изменением взглядов дочери, что его коллегам рекомендовано при нем даже не упоминать ее имени.Точно так же Трасс кардинально изменила свое отношение к Brexit. До референдума в 2016-м она была категорически против разрыва с Евросоюзом, зато теперь грозит Брюсселю отменой протокола по Северной Ирландии — одного из ключевых документов, подписанных в рамках соглашения между Великобританией и ЕС. "Противник Brexit, бывший член Либерально-демократической партии, выступавший за республику, она трижды голосовала за провальные сделки Терезы Мэй, теперь она собирается возглавлять Консервативную партию и покинувшую Евросоюз Британию, — пишет Найджел Фарадж, — кто бы мог такое представить? Не исключено, что она сейчас верит в то, что надо менять Ирландский протокол, и считает себя истинным консерватором, но я в этом сомневаюсь. Я вижу только карьеризм". "Таймс" цитирует коллег Трасс, которые утверждают, что с первых дней своей политической карьеры, стремясь оказаться на виду, она распихивала остальных локтями: "Не упускала ни одной фотосессии <…>". Коллеги отмечали, что Трасс на удивление гиперактивна и не склонна к смущению.Еще до получения депутатского мандата Лиз Трасс сумела преодолеть крупный скандал, связанный с ее романом со старшим коллегой по партии, консерватором Марком Филдом. Адюльтер случился в 2004 году. Она была замужем, он женат. Его брак развалился, но ее сохранился. Супруг Лиз Трасс, бухгалтер по профессии, измену простил. В 2006-м у пары родилась первая дочь. Сегодня Лиз Трасс называет мужа "любовью всей своей жизни".Бывший советник Джонсона Доминик Каммингс прозвал Трасс "ручной гранатой", заявив, что она взрывает все, к чему прикасается. Заняв пост министра иностранных дел в прошлом году, Трасс отметилась поездкой на танке у российской границы — в стиле Маргарет Тэтчер и с намеком на премьерские амбиции.Как и предшественница Джонсона, Тереза Мэй, Лиз Трасс де-факто призвана на роль кризисного менеджера. Дела в экономике более чем скверные. В пятницу стало известно, что Британия, по оценке агентства Блумберг , утратила свой статус пятой крупнейшей экономики мира, пропустив вперед бывшую колонию — Индию. То же агентство предсказывает, что из-за безумных цен на электроэнергию в ближайшем будущем могут закрыться шесть из десяти британских компаний. В отличие от домохозяйств, в Соединенном Королевстве бизнес не защищен потолками для цены на газ — заключая новые контракты, поставщики легко увеличивают счета в три и даже в пять раз: "Инфляция выходит из-под контроля. Фунт в свободном падении. Торговый дефицит взрывается, профсоюзы грозят постоянными забастовками, позолота слетает, уровень жизни валится на глазах, — пишет колумнист "Телеграф" Мэттью Линн, — все это находится за гранью контроля любого, кто займет пост премьер-министра".Рассуждая об энергетическом кризисе, Лиз Трасс обещает в корне изменить ситуацию, увеличив эксплуатацию британских месторождений нефти и газа. Запасы в Северном море оцениваются в 15 миллиардов баррелей. Кроме этого, новый кабинет намерен начать добычу сланцевых газов, отменив запрет на технологию гидроразрыва пласта. До сих пор в Британии не добывали сланцевый газ из-за протестов экологов и жителей районов, где планировалось бурение, и не похоже, что их мнение сильно изменилось. Достаточно посмотреть на пример Нидерландов, где вынуждены прекратить разработку одного из крупнейших в Европе газовых месторождений Гронинген из-за возникающих землетрясений.Увеличение добычи в Северном море тоже требует времени, так что волшебной палочки в руках нового премьер-министра нет и остается способ, проверенный на пандемии: влезать в долги, оказывая материальную помощь бизнесу и населению. Не исключен вариант, что правительство пойдет на заморозку цен на газ и электричество — именно такую меру предлагают сегодня оппозиционные лейбористы.В новом кабинете пока не озвучивают объем затрат на борьбу с кризисом. Учитывая то, что анонсирован отказ от повышения налогов, эксперты оценивают размер предстоящих заимствований в районе 130 миллиардов фунтов стерлингов. При этом Лиз Трасс крайне избирательно смотрит на корневую систему нынешних бед. Великобритания — активный проповедник санкций в отношении России, бумерангом ударивших по Европе. Несмотря на это, в британском правительстве по-прежнему декларируют стремление нанести российской экономике максимальный ущерб. Лондон щедро подливает масла в огонь конфликта на Украине — объем военной помощи Киеву со стороны Великобритании составляет 2,4 миллиарда фунтов стерлингов. Один из первых визитов Лиз Трасс запланирован на Украину.В Великобритании консерваторы находятся у власти с 2010 года, за это время были вынуждены уйти в отставку три премьер-министра. Дольше всех продержался Дэвид Кэмерон — шесть лет, его погубил референдум по Brexit. Тереза Мэй вымучила три года, столько же просидел Борис Джонсон. Последний не скрывает своих амбиций вернуться обратно, воспользовавшись паузой, чтобы подзаработать денег. Учитывая его литературные таланты, можно вскоре ожидать мемуары, публикации, лекции и выступления на форумах за солидные вознаграждения. Время такое, что расчетливым политикам и в самом деле лучше пересидеть в тени. Не случайно многие воспринимают Лиз Трасс как разменную фигуру, которой заранее жертвуют ради геополитики, понимая, что при нынешнем состоянии мировой экономики, вызванном конфронтацией Запада с Россией и Китаем, шансов на преодоление кризиса нет.

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https://ria.ru/20220825/trass-1811940697.html

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авторы, в мире, лиз трасс, великобритания, россия, борис джонсон, тереза мэй, евросоюз