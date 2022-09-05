https://ria.ru/20220905/terakt-1814039557.html

Теракт на Олимпиаде в Мюнхене (1972)

Теракт на Олимпиаде в Мюнхене (1972) - РИА Новости, 05.09.2022

Теракт на Олимпиаде в Мюнхене (1972)

Начало 1970-х годов в мире ознаменовано рядом терактов. Ключевую роль сыграла организация палестинских экстремистов "Черный сентябрь". Теракты были направлены,... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T01:30

2022-09-05T01:30

2022-09-05T01:30

мюнхен

чёрный сентябрь

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Начало 1970-х годов в мире ознаменовано рядом терактов. Ключевую роль сыграла организация палестинских экстремистов "Черный сентябрь". Теракты были направлены, преимущественно, против Израиля, а также против тех, кто имел с ним партнерские отношения. Самой ужасающей трагедией стал захват и расстрел израильской спортивной команды во время XX летних Олимпийских игр, проходивших в Мюнхене (ФРГ) с 26 августа по 10 сентября 1972 года.Жертвами теракта стали 11 членов израильской олимпийской сборной (четыре тренера, пять участников соревнований и двое судей), а также немецкий полицейский. Решение о захвате спортсменов из Израиля на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года главари "Черного сентября" приняли еще за полтора месяца до ее начала. В середине лета 1972 года двое палестинцев в машинах, оборудованных тайниками, доставили в Мюнхен через Болгарию, Югославию (ныне шесть независимых государств) и Венгрию восемь автоматов "Калашникова", несколько пистолетов и большое количество осколочных гранат. В конце августа в город по фальшивым паспортам из Италии и Болгарии прибыли две группы боевиков "Черного сентября", по четыре человека в каждой. Террористы установили круглосуточное наблюдение за Олимпийской деревней.Изучались не только подходы к ней и система охраны, но и работа городского общественного транспорта, а также оперативность местной полиции. Террористы установили, что израильская сборная размещалась в трехэтажном корпусе, в восточной, плохо освещенной части деревни.В ночь на 5 сентября 1972 года восемь террористов в спортивных костюмах с большими сумками и спортивными рюкзаками за плечами перелезли через забор из сетки, окружающий Олимпийскую деревню. Воспользовавшись украденными ключами, они проникли в помещения израильской олимпийской сборной, застав спящих израильтян врасплох. В двух комнатах террористы захватили девять членов израильской сборной в заложники, еще двоих, которые попытались оказать сопротивление, убили. Остальным израильтянам, жившим в этом доме, удалось покинуть захваченное здание. Еще несколько членов израильской делегации, которые были размещены в другой части Олимпийской деревни, а также в другом городе, нападения избежали. Террористы подвергли заложников издевательствам и избиениям, в результате которых израильтяне получили тяжелые ранения, в том числе переломы костей. Полицейские ФРГ оказались не готовы к чрезвычайной ситуации. Только к шести утра, корпус, где жила израильская делегация, был взят в кольцо полицейского оцепления. В начале восьмого часа утра с террористами попытались вступить в переговоры прибывшие к Олимпийской деревне известные общественные деятели ФРГ, представители международных организаций и члены германского правительства.Боевики потребовали освободить более 200 палестинцев, находившихся в израильских тюрьмах, и двух лидеров германской террористической организации "Фракция Красной Армии", содержавшихся в немецких тюрьмах, а также предоставить самолет для их перевозки в безопасное место на Ближнем Востоке.Премьер-министр ФРГ Голда Меир отказалась выполнять эти требования. Однако министр внутренних дел Германии Ханс-Дитрих Геншер продолжил переговоры с террористами.Правительство Израиля, узнав о захвате в заложники своих граждан, попросило предоставить возможность израильтянам принять участие в спасательной операции, но это предложение было отклонено. Хотя у ФРГ в то время не было специальных частей по борьбе с террором, роль спецназовцев выполняли переодетые в спортивную форму пограничники. Они оцепили прилегающую территорию и заняли позиции вокруг захваченного здания, а также на его крыше. Все действия германской полиции и армии снимались тележурналистами и шли в прямой эфир. Десятки миллионов зрителей во всем мире, включая террористов в захваченном помещении, наблюдали вживую о всех этапах подготовки антитеррористической операции. Из-за этого запланированную попытку спасения заложников пришлось отменить. После череды безрезультатных переговоров германские власти были вынуждены выполнить одно из условий террористов. Боевикам предоставили вертолеты, которые должны были доставить их к ожидающему на военном аэродроме самолету для последующего вылета вместе с заложниками в Египет. В девять часов вечера на поляне Олимпийской деревни приземлились три вертолета. Террористы хотели разделиться и разделить заложников на несколько групп, чтобы избежать неожиданного нападения. Около десяти вечера к дому, где находились террористы, подъехал автобус с опущенными шторами, в котором был только водитель. В него сели все боевики с девятью заложниками. Автобус, сопровождаемый германскими десантниками, полицейскими, несколькими каретами скорой помощи и пожарными машинами, доставил их на поляну, где стояли три вертолета с включенными двигателями. После того, как в первый вертолет сели двое террористов и четверо израильских спортсменов, он сразу поднялся в воздух. Почти сразу же взлетел второй вертолет, в котором находились шестеро террористов и пятеро заложников. В третьем летели германские переговорщики.В двенадцатом часу ночи вертолеты приземлились на военном аэродроме, в ста пятидесяти метрах от ожидавшего их самолета, где полиция устроила засаду. По плану спецоперации находившиеся на борту переодетые в членов экипажа полицейские должны были ликвидировать боевиков, которые поднимутся осмотреть борт, а нейтрализация остальных отводилась снайперам. Но когда двое террористов из прилетевших вертолетов поднялись в лайнер, то он оказался пуст. По возвращавшимся к вертолетам боевикам, германские полицейские-снайперы открыли огонь. Завязалась перестрелка, в ходе которой террористы погасили прожекторы, освещавшие взлетно-посадочную полосу. Экипажи вертолетов сбежали в укрытие, но израильские спортсмены были связаны вместе и оказались в ловушке. Сразу после полуночи террорист бросил ручную гранату в один из вертолетов, убив всех находившихся на борту израильских заложников, кроме одного спортсмена, который скончался от отравления дымом, прежде чем спасатели смогли добраться до него. Второй террорист с близкого расстояния обстрелял салон другого вертолета, убив пятерых оставшихся израильтян.Слишком поздно, чтобы помочь в спасательной операции, прибыли броневики, но их экипажи не знали о дислокации полицейских в полевых условиях и не могли связаться с ними. Один из боевиков, побежавший к позиции, где укрылись один из пилотов вертолета и полицейский снайпер, был застрелен снайпером. Однако его движение по затемненной взлетно-посадочной полосе вызвало огонь одного из броневиков, в результате которого были тяжело ранены летчик и снайпер. К половине первого ночи 6 сентября стрельба на аэродроме прекратилась. Операция по спасению завершилась провалом: все девять заложников и один полицейский были убиты. Еще несколько снайперов получили ранения. Во время операции также были убиты пятеро террористов, троих взяли в плен.Олимпийские игры прервали на 34 часа. 6 сентября на главном стадионе провели мессу в память о погибших. Олимпиада возобновилась по настоянию президента МОК Эйвери Брэндеджа, который произнес знаменитую фразу: "Игры должны продолжаться!". Но несколько команд и спортсменов, в том числе избежавшие захвата израильские спортсмены, были вынуждены покинуть Мюнхен, опасаясь за свою безопасность. Тела пяти убитых террористов ФРГ отправила в Ливию по настойчивому требованию лидера этой страны Муамара Каддафи. Там их похоронили с геройскими почестями.Троих оставшихся в живых немцы отказались выдать Израилю, обещая судить по местным законам, но через пару месяцев их обменяли на жизнь пассажиров захваченного другими арабами самолета германской авиакомпании Lufthansa.Террористы были встречены в Ливии как национальные герои. Вскоре они оказались на свободе и исчезли. В ответ Израиль провел операцию "Гнев Божий", в рамках которой агенты "Моссада" пытались уничтожить всех причастных к теракту в Мюнхене лиц, но она не увенчалась полным успехом. Например, идеологу и организатору теракта Абу Дауду удалось оставаться невредимым после нескольких покушений на его жизнь. Он умер в больнице в 2010 году в возрасте 73-х лет. Один из трех освобожденных террористов также избежал нескольких покушений и остался жив. Расследование трагедии, проведенное федеральным правительством Германии, правительством Баварии и полицией Мюнхена, показало, что сотрудники полиции, которые пытались нейтрализовать боевиков, абсолютно были профессионально не подготовлены к действиям террористов. Вместо снайперов были полицейские, которые умели стрелять лучше других. Они не прошли специального обучения на снайпера. При этом у них не было ни раций, ни касок, а их оружие не имело ни прицелов дальнего действия, ни приборов ночного видения. Кроме того, полицейских-снайперов было мало, к тому же они были неправильно размещены. Германские военные, которые были лучше подготовлены и имели специальное оборудование, согласно конституции, не могли принимать участия в операциях на территории страны в мирное время. Идея усыпить террористов и заложников специальным газом не была реализована, потому что просто не нашли этот газ, а бронемашины, которые должны были участвовать в операции на аэродроме, были отправлены слишком поздно и застряли в пробке. Спустя много лет после трагедии стали известны факты, которые доказывали, что организаторы Олимпийских игр относились к вопросам безопасности без должного внимания и игнорировали любые предупреждения. Еще перед Олимпиадой руководитель делегации Израиля не скрывал, что его беспокоит организация и меры безопасности на Играх. Его смущало место размещения израильтян, его излишняя уязвимость, тревожили отсутствие вооруженной охраны и пропускного режима в Олимпийской деревне.Организаторы от претензий отмахивались – они противоречили объявленной немцами философии "Счастливых игр". В них роль полиции, вооруженной одними рациями, сводилась к борьбе против билетных спекулянтов и пьяных. Без внимания остались и предупреждения о том, что палестинцы планируют "инцидент" на Олимпиаде. Более того, за несколько месяцев до начала Олимпиады консультант мюнхенской полиции, доктор судебной психологии Георг Зибер представил сценарии 26 возможных терактов, которые могут устроить в дни игр различные террористические группировки. Среди них был и тот, который использовали боевики "Черного сентября". Однако в полиции над этим документом просто посмеялись, а потом его вообще потеряли. Трагедия в Мюнхене во многом повлияла на отношение во всем мире к вопросам безопасности. Были проведены серьезные реформы. Ровно через год после теракта в ФРГ создали подразделение антитеррора GSG 9, через несколько лет в Австрии появился спецназ "Кобра", а в Советском Союзе группа "А" (впоследствии Управление "А" ФСБ России), больше известная в мире под названием "Альфа". В 2017 году в Мюнхене был открыт мемориал памяти израильских спортсменов, ставших жертвами теракта во время Олимпийских игр в 1972 году. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

мюнхен

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мюнхен, чёрный сентябрь