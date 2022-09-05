https://ria.ru/20220905/teplo-1814599732.html

Артамонов: тепло в дома подшефного Володарского района ДНР придет в срок

Артамонов: тепло в дома подшефного Володарского района ДНР придет в срок - РИА Новости, 05.09.2022

Артамонов: тепло в дома подшефного Володарского района ДНР придет в срок

Отопительный сезон в жилых домах и организациях подшефного Володарского района ДНР начнется в срок, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов по итогам... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T16:14

2022-09-05T16:14

2022-09-05T16:14

липецкая область

володарский район

игорь артамонов

жкх

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ЛИПЕЦК, 5 сен – РИА Новости. Отопительный сезон в жилых домах и организациях подшефного Володарского района ДНР начнется в срок, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов по итогам совещания о ходе восстановительных работ, которые команда липчан проводит на подшефных территориях ДНР.Губернатор напомнил, что в данный момент делегация региона находится на территории Володарского района ДНР, продолжая оказывать помощь Донецкой Народной Республики. Первоочередная задача – подготовить все необходимое к обеспечению жилых домов, социальных объектов и других зданий к зиме.Восемь котельных уже готовы к запуску, еще 16 будут готовы к работе в конце сентября. Четыре котельные, строительство которых ведется с нуля, сдадут в ноябре. Кроме этого, завершена прокладка сетей водоснабжения и водоотведения, в ближайшее время ожидается поставка оборудования для водонапорных башен и насосных станций."Сегодня первоочередная задача — это подготовка к зиме жилищного фонда и социальных объектов. На этом помощь в восстановлении освобожденных территорий регионом не закончится. Продолжим делать все необходимое, чтобы создать нормальные условия для мирной жизни населения", - отметил Артамонов.Губернатор также сообщил , что помимо Володарского района липецкие специалисты восстанавливают Мариуполь. За регионом закреплены 43 жилых дома и объекты соцкультбыта: технический лицей, два детских сада и школа. Сейчас в этих зданиях восстанавливают системы теплоснабжения, крыши, окна и двери. Работы планируется завершить также к началу отопительного периода.

https://ria.ru/20220831/internet-1813423732.html

володарский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

володарский район, игорь артамонов, жкх