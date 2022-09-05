Артамонов: тепло в дома подшефного Володарского района ДНР придет в срок
ЛИПЕЦК, 5 сен – РИА Новости. Отопительный сезон в жилых домах и организациях подшефного Володарского района ДНР начнется в срок, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов по итогам совещания о ходе восстановительных работ, которые команда липчан проводит на подшефных территориях ДНР.
Губернатор напомнил, что в данный момент делегация региона находится на территории Володарского района ДНР, продолжая оказывать помощь Донецкой Народной Республики. Первоочередная задача – подготовить все необходимое к обеспечению жилых домов, социальных объектов и других зданий к зиме.
Восемь котельных уже готовы к запуску, еще 16 будут готовы к работе в конце сентября. Четыре котельные, строительство которых ведется с нуля, сдадут в ноябре. Кроме этого, завершена прокладка сетей водоснабжения и водоотведения, в ближайшее время ожидается поставка оборудования для водонапорных башен и насосных станций.
"Сегодня первоочередная задача — это подготовка к зиме жилищного фонда и социальных объектов. На этом помощь в восстановлении освобожденных территорий регионом не закончится. Продолжим делать все необходимое, чтобы создать нормальные условия для мирной жизни населения", - отметил Артамонов.
Губернатор также сообщил , что помимо Володарского района липецкие специалисты восстанавливают Мариуполь. За регионом закреплены 43 жилых дома и объекты соцкультбыта: технический лицей, два детских сада и школа. Сейчас в этих зданиях восстанавливают системы теплоснабжения, крыши, окна и двери. Работы планируется завершить также к началу отопительного периода.
"Сегодня первоочередная задача — это подготовка к зиме жилищного фонда и социальных объектов. На этом помощь в восстановлении освобожденных территорий регионом не закончится. Продолжим делать все необходимое, чтобы создать нормальные условия для мирной жизни населения", - отметил Артамонов.
Губернатор также сообщил , что помимо Володарского района липецкие специалисты восстанавливают Мариуполь. За регионом закреплены 43 жилых дома и объекты соцкультбыта: технический лицей, два детских сада и школа. Сейчас в этих зданиях восстанавливают системы теплоснабжения, крыши, окна и двери. Работы планируется завершить также к началу отопительного периода.