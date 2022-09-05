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Артамонов: тепло в дома подшефного Володарского района ДНР придет в срок - РИА Новости, 05.09.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220905/teplo-1814599732.html
Артамонов: тепло в дома подшефного Володарского района ДНР придет в срок
Артамонов: тепло в дома подшефного Володарского района ДНР придет в срок - РИА Новости, 05.09.2022
Артамонов: тепло в дома подшефного Володарского района ДНР придет в срок
Отопительный сезон в жилых домах и организациях подшефного Володарского района ДНР начнется в срок, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов по итогам... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T16:14
2022-09-05T16:14
липецкая область
володарский район
игорь артамонов
жкх
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ЛИПЕЦК, 5 сен – РИА Новости. Отопительный сезон в жилых домах и организациях подшефного Володарского района ДНР начнется в срок, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов по итогам совещания о ходе восстановительных работ, которые команда липчан проводит на подшефных территориях ДНР.Губернатор напомнил, что в данный момент делегация региона находится на территории Володарского района ДНР, продолжая оказывать помощь Донецкой Народной Республики. Первоочередная задача – подготовить все необходимое к обеспечению жилых домов, социальных объектов и других зданий к зиме.Восемь котельных уже готовы к запуску, еще 16 будут готовы к работе в конце сентября. Четыре котельные, строительство которых ведется с нуля, сдадут в ноябре. Кроме этого, завершена прокладка сетей водоснабжения и водоотведения, в ближайшее время ожидается поставка оборудования для водонапорных башен и насосных станций."Сегодня первоочередная задача — это подготовка к зиме жилищного фонда и социальных объектов. На этом помощь в восстановлении освобожденных территорий регионом не закончится. Продолжим делать все необходимое, чтобы создать нормальные условия для мирной жизни населения", - отметил Артамонов.Губернатор также сообщил , что помимо Володарского района липецкие специалисты восстанавливают Мариуполь. За регионом закреплены 43 жилых дома и объекты соцкультбыта: технический лицей, два детских сада и школа. Сейчас в этих зданиях восстанавливают системы теплоснабжения, крыши, окна и двери. Работы планируется завершить также к началу отопительного периода.
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володарский район, игорь артамонов, жкх
Липецкая область, Володарский район, Игорь Артамонов, ЖКХ
16:14 05.09.2022
 

Артамонов: тепло в дома подшефного Володарского района ДНР придет в срок

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкОтопление
Отопление - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Отопление
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ЛИПЕЦК, 5 сен – РИА Новости. Отопительный сезон в жилых домах и организациях подшефного Володарского района ДНР начнется в срок, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов по итогам совещания о ходе восстановительных работ, которые команда липчан проводит на подшефных территориях ДНР.
Губернатор напомнил, что в данный момент делегация региона находится на территории Володарского района ДНР, продолжая оказывать помощь Донецкой Народной Республики. Первоочередная задача – подготовить все необходимое к обеспечению жилых домов, социальных объектов и других зданий к зиме.
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Восемь котельных уже готовы к запуску, еще 16 будут готовы к работе в конце сентября. Четыре котельные, строительство которых ведется с нуля, сдадут в ноябре. Кроме этого, завершена прокладка сетей водоснабжения и водоотведения, в ближайшее время ожидается поставка оборудования для водонапорных башен и насосных станций.
"Сегодня первоочередная задача — это подготовка к зиме жилищного фонда и социальных объектов. На этом помощь в восстановлении освобожденных территорий регионом не закончится. Продолжим делать все необходимое, чтобы создать нормальные условия для мирной жизни населения", - отметил Артамонов.
Губернатор также сообщил , что помимо Володарского района липецкие специалисты восстанавливают Мариуполь. За регионом закреплены 43 жилых дома и объекты соцкультбыта: технический лицей, два детских сада и школа. Сейчас в этих зданиях восстанавливают системы теплоснабжения, крыши, окна и двери. Работы планируется завершить также к началу отопительного периода.
 
Липецкая областьВолодарский районИгорь АртамоновЖКХ
 
 
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